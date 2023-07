Leckerer Snack: Was wirklich in Chicken Nuggets steckt

Von: Teresa Knoll

Teilen

Was ist wirklich in Chicken Nuggets drin? © IMAGO/Wirestock

Klein und lecker: Chicken Nuggets sind nicht nur bei Kindern ein beliebtes Essen. Lesen Sie hier, was wirklich in dem Snack steckt – mit Fleisch und als vegane Variante:

Mehr zum Thema Was ist wirklich in Chicken Nuggets drin? Das steckt in dem Fastfood-Gericht

Hartnäckig halten sich die Gerüchte, dass in Chicken Nuggets Abfall-Produkte wie Knochen oder Augen der Hühner verarbeitet werden. Schließlich kann man nicht nachvollziehen, was im Formfleisch drin ist. Die Frage ist also, was wirklich in Hähnchen Nuggets steckt – und wie gesund sie im Vergleich zur vegetarischen oder veganen Variante sind.

LUDWIGSHAFEN24 verrät, woraus Chicken Nuggets mit und ohne Fleisch wirklich bestehen.

Es gibt zahlreiche Rezepte für selbstgemachte vegane Nuggets, die meist einfach nachzukochen sind. Wenn Sie den Snack selbst herstellen, wissen Sie genau, was drin ist. (resa)