„Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ – Irrsinnige Leberkas-Kombination für Genießer schwer zu verkraften

Von: Nadja Austel

München – Erstaunen, Ekel und Empörung: Die Kreativität eines saarländischen Supermarktes im Gourmet-Segment sorgt für Furore im Internet. Die Abonnenten des Österreich-Forums (r/Austria) auf Reddit urteilen hart: Ein „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ sei das. Ein Fall für die Presse außerdem: „Morgen die Schlagzeile: Japaner zückt Samuraischwert im Supermarkt“. Knapp 6000 Upvotes erhielt der Post bereits nach zwei Tagen, sowie mehr als 350 Kommentare.

Für die großen Emotionen sorgt ein auf den ersten Blick eher gewöhnlich erscheinender Anblick: Eine Sushi-Box, oben transparent, unten schwarz, wie man sie seit einigen Jahren im Sortiment vieler Supermärkte käuflich erwerben kann. Darin einige Sushi-Rollen. Doch statt frischem Fisch befindet sich auf Reis und Algenblättern: Leberkas.

Leberkas-Sushi aus dem Saarland. Mahlzeit! © Screenshot aus Reddit-Forum (r/Austria, Post von User u/humpty88)

Supermarkt-Sushi gone Saarland: Fleischkäs statt Leberkas

Beziehungsweise „Fleischkäs“, wie der Supermarkt das Produkt betitelt – ein weiterer fataler Fehler in den Augen der Reddit-Richter: „Das größte Verbrechen daran ist, dass da Fleischkäse steht. Zefix, sacklzement des heißt Leberkas ihr Saupreißn“, schreibt einer. Diese Tatsache beschäftigt mehrere der Kommentarschreiber, so auch diesen: „Nach Deutschland ziehen hat sehr viele Kulturschocks mit sich gebracht, aber dass Leberkäs einfach Fleischkäse genannt wird, darüber bin ich noch immer nicht hinweg“.

Leberkas-Sushi aus dem Supermarkt: Maggi statt Sojasauce

Für knapp sieben Euro darf das „Verbrechen an der Menschlichkeit“ den Weg in die heimische Küche finden. Auch ein Aspekt, den die Reddit-Kommentare kritisch bemängeln: „Weiß nicht, was das größere Verbrechen ist; das Fleischkäs-Sushi oder die Tatsache dafür 7 Euro zu verlangen“, lautet einer. Ein anderer wünscht sich die alte Ordnung der Welt zurück: „Leberkäse und Semmeln gehören zusammen. Was Gott zusammen gebracht hat, soll der Mensch nicht trennen“, kommentiert dieser.

Die japanischen Behörden müssten auch in der Sache informiert werden, da ist man sich einig. Besonders aufmerksame Betrachter bemerken außerdem das Äquivalent zur Sojasauce im Hintergrund: Maggi steht dort parat. Und selbst die saarländischen Landsleute stehen nicht hinter der Erfindung ihres Supermarkts: „Ich bin Saarländer, aber das finde ich dann jetzt doch grenzwertig“.

Supermarkt-Sushi mit Leberkas: War es Globus oder doch die Konkurrenz?

Zahlreich sind natürlich auch jegliche Form von Kommentaren, die das Saarland insgesamt diskreditieren oder den gesundheitlichen Zustand seiner Bevölkerung in Frage stellen. Das geht auch in wenigen Worten recht effektiv: „Zu verschenken: Saarland.“ Oder mit der Bitte, ob man es nicht vielleicht gegen das Elsass tauschen könne.

Doch es gibt auch Befürworter – oder etwas in der Art: „Widerlich. Ich würd‘s essen“, könnte man dazuzählen. Oder: „Ekelhaft… Wo gibt‘s das? Frage für einen Freund“. Diese Frage konnte innerhalb des Forums noch nicht abschließend geklärt werden. Ein Abonnent meint, das Angebot habe es im letzten Sommer beim Supermarkt Globus gegeben. Der Originalposter äußerte sich bislang nicht zum Tatort des Verbrechens. Der allgemeine Konsens ist jedoch ein klares Nein zum Leberkas-Sushi. Zum Schluss noch ein Reddit-Kommentar, der offenbar von Herzen kam: „Ich möchte mich in Namen Deutschlands offiziell entschuldigen“.

Aber auch Aldi, Netto, Penny, Edeka und Rewe nehmen immer wieder ausgefallenen Neu-Kreationen in Sortiment – wie die Fischstäbchen-Pizza, die im letzten Jahr ihren Weg in die Supermärkte gefunden hat. Und schon bald soll die Pizza-Auswahl in zahlreichen Supermärkten um eine gewisse „Nintendo-Pizza“ erweitert werden. (na)