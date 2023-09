Lebensmittel ab 2024 plötzlich ungesünder: Cola, Müsli und Pizza betroffen

Für Verbraucher ist es schwer einzuschätzen, wie (un)gesund Lebensmittel sind. Deshalb gibt es in Supermärkten den Nutri-Score auf Produkten.

Dortmund – Wie gesund oder ungesund verarbeitete Lebensmittel sind, ist für Kundinnen und Kunden im Supermarkt schwer einzuschätzen. Deshalb wurde der Nutri-Score ins Leben gerufen. Er soll Verbrauchern helfen, die Nährwerte von Lebensmitteln einfacher zu vergleichen. Im nächsten Jahr werden viele Produkte plötzlich einen schlechteren Wert auf der Packung tragen, wie RUHR24 berichtet.

Nutri-Score in Supermärkten: Lebensmittel werden ungesünder

Seit 2020 gibt es in Deutschland die rechtliche Grundlage dafür, dass Hersteller freiwillig den Nutri-Score auf die Verpackungen ihrer Produkte drucken lassen. Die farbige Nährwertkennzeichnung geht auf einer fünfstelligen Skala von dem dunkelgrünen A als ernährungsphysiologisch günstigere Wahl bis zum roten E als schlechteste.

Der Nutri-Score basiert auf einem Algorithmus, der eine Bewertung der einzelnen Lebensmittel vornimmt. Ab 2024 soll es eine neue Berechnung dafür geben, wie gesund oder ungesund ein Lebensmittel ist. Denn bisher sind die Bewertungen nicht immer zutreffend und ernteten deshalb Kritik. Als Konsequenz wurde ein wissenschaftliches Gremium aus Expertinnen und Experten eingerichtet.

Verbraucher müssen sich auf neue Nutri-Scores einstellen

Sie haben Vorschläge zur Weiterentwicklung des Nutri-Scores bewertet und darauf aufbauend Änderungen ab 2024 beschlossen. Für Kundinnen und Kunden ist das wichtig zu wissen, denn viele Produkte werden in Folge einen schlechteren Nutri-Score tragen.

Wenn Lebensmittel bald mehr orange oder rote Nutri-Label vorweisen, obwohl sie vorher grün oder gelb gekennzeichnet waren, kann es sein, dass sich an den Inhaltsstoffen nichts geändert hat. Stattdessen ist nur die Bewertung verändert. Vor allem die Kategorien „feste Lebensmittel“, „Getränke“ und „Fette/Öle“ erhalten neue Referenzwerte.

Nutri-Score im Supermarkt: Fettige Lebensmittel werden gesünder

Die bedeuten für manche Erzeugnisse sogar bessere Nutri-Werte. Beispielsweise Nüsse oder pflanzliche Öle mit ungesättigten Fettsäuen wie Olivenöl wurden aufgrund ihres hohen Fettgehalts bisher schlechter eingeschätzt als gerechtfertigt. Durch den neuen Algorithmus werden sie künftig besser bewertet.

Das gilt auch für fettreiche Fische. Bei Fleischprodukten werden in Zukunft weißes Fleisch und Produkte daraus gegenüber Alternativen aus rotem Fleisch bessergestellt.

Weniger gute Bewertungen bekommen dagegen Produkte mit hohem Zucker- oder Süßstoffgehalt. Dazu gehören süße Getränke. Beim Nutri-Score werden stets Lebensmittel, die derselben Produktgruppe zugeordnet werden, verglichen.

Statt Tiefkühlpizzen mit anderen Lebensmitteln zu vergleichen, wird sich darauf beschränkt zu schauen, welche von den Tiefkühlpizzen im Vergleich mit den anderen auf dem Markt die besten Nährwerte aufweist.

Neuer Nutri-Score für Getränke: Milch und Cola Zero werden ungesünder

Eine neue Auslegung der Produktgruppen gibt es bei Getränken. Zukünftig werden alle Lebensmittel, die getrunken werden, nach der gleichen Kategorie und damit identischen Kriterien bewertet. Bisher gab es verschiedene Produktgruppen für Getränke. Milch, Pflanzen- oder Schokodrinks wurden laut Bundeszentrum für Ernährung sogar als Lebensmittel statt Getränke berechnet.

Weil diese nach dem neuen Algorithmus als Getränke gelten, wird sich ihre Bewertung verschlechtern. Auch Süßstoff wird wegen Gesundheitsrisiken zukünftig kritischer beurteilt. Bisher war es so, dass eine Cola Light oder Zero im Nutri-Score-Vergleich besser abschneidet als eine Fruchtschorle – hier steht eine B-Wertung oft einem C oder gar D gegenüber.

Die zuckerfreie Cola könnte zukünftig auf ein C abrutschen. Auch andere Zero-Getränke kommen schlechter weg. Nur Flüssigkeiten mit wenig Zucker und Süßstoff erhalten mit dem neuen Algorithmus gute Bewertungen. Ein A gibt es ausschließlich für Wasser.

Höhere Werte für Zucker und Salz: Tiefkühlpizza, Müsli und Co. bekommen schlechteren Score

Für Zucker wird der Referenzwert auf 90 Gramm abgesenkt. Wegen der neuen Zucker- und Salz-Bewertungen müssen auch weitere Produkte ein schlechteres Abschneiden beim Nutri-Score befürchten: Haben Tiefkühlpizzen heute noch teilweise einen Nutri-Score von A oder B, wird sich dieser größtenteils wohl auf ein C verschlechtern.

Auch zuckerhaltiges Müsli und Toast rutschen in der Bewertung ab. Darüber hinaus wurden die Werte für Proteine, Ballaststoffe und Salz überarbeitet. Genaue Daten dazu finden sich auf der Webseite des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft.

Neuerungen beim Nutri-Score ab 2024 für Kunden nicht erkennbar

Die Anpassung des Algorithmus erfolgt europaweit zu 2024. Unternehmen bekommen bei vorher hergestellten Produkten für 24 Monate eine Übergangsfrist, bei der sie weiterhin den alten Algorithmus des Nutri-Scores verwenden können (mehr Supermarkt-News bei RUHR24).

Das kann zu Verwirrung führen. Ob der alte oder neue Nutri-Score auf der Packung aufgedruckt ist, können Verbraucher im Supermarkt nicht auf die Schnelle erkennen. Das müssten sie bei den Unternehmen anfragen. Zudem kann der Fall eintreten, dass ein und dasselbe Lebensmittel mit verschiedenen Nutri-Score-Bewertungen auf dem Markt ist, erklärt das Bundesministerium. Spätestens 2025 sind dann aber alle Produkte im Supermarkt einheitlich neu gekennzeichnet.