Lebensmittel einfrieren: Beutel oder Gläser – was ist nachhaltiger?

Von: Johannes Nuß

Gefrierbeutel sind der klassische Begleiter in der Küche, um Essen einzufrieren. Doch sind diese auch nachhaltig? Oder sind das doch eher Gläser? © Ingrid Balabanova/imago/Symbolbild

Gefrierbeutel sind der klassische Begleiter in der Küche, um Essen einzufrieren. Doch sind diese auch nachhaltig? Oder sind das doch eher Gläser?

München – Jeder kennt solche Situationen: Es wurde zu viel von etwas gekocht, das Brot ist doch zu viel und könnte eingefroren werden. Nicht selten stellen sich Verbraucher dann die Frage: Glas oder Plastik? Was ist besser, um Lebensmittel im Eisschrank einzufrieren? Doch ist das wirklich nachhaltig? Man wirft zwar die Lebensmittel nicht in den Abfall, am Ende entsteht aber durch die verbrauchten Gefrierbeutel Plastikmüll.

Lebensmittel einfrieren: Beutel oder Gläser – was ist nachhaltiger?

Fangen wir beim Wegschmeißen der Beutel an. Das muss nicht immer passieren: Verbraucherschützern und Herstellern zufolge können sie auch mehrmals verwendet werden. Allerdings nicht mit jedem Lebensmittel und intakt müssen sie auch sein.

Vor dem erneuten Gebrauch sollte der Gefrierbeutel gründlich mit heißem Wasser ausgespült werden, rät Daniela Krehl von der Verbraucherzentrale Bayern. Dann sollte er gewendet und zum Trocknen aufgehängt werden. Das ist vor allem dann wichtig, wenn zuvor tierische Produkte gelagert wurden und danach etwa Obst hinein soll.

Natürlich lassen sich Gefrierbeutel schwieriger reinigen als feste Behälter. Und auch die Hersteller sind laut Kerstin Effers von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen eher schweigsam, was die Wiederverwendbarkeit ihrer Beutel angeht.

Lebensmittel einfrieren: Mehrfachnutzung von Gefrierbeuteln für Brot oder andere feste Lebensmittel einfacher und hygienischer

Der Hersteller Toppits schreibt: Die Mehrfachnutzung von Gefrierbeuteln ist für Brot oder andere feste Lebensmittel einfacher und hygienischer als beispielsweise bei flüssigen und sehr fettigen Speisen. Für fetthaltige Produkt rät Kerstin Effers daher zum Glas- oder Edelstahlbehälter.

Und auch wenn es naheliegen könnte: Essen sollte nicht in Einwegverpackungen wie Margarinedosen, Eisboxen oder Joghurtbecher eingefroren werden. Die Verbraucherzentralen warnen davor, dass Plastik-Bestandteile in die Lebensmittel übergehen könnten.