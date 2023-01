Lebensmittel-Branche lehnt Straffreiheit für Containern strikt ab

Von: Fabian Pieper

Weggeworfene Lebensmittel: Die Politik möchte das verbieten. Nicht jedem gefällt das. © Christiane Raatz/dpa

Bundes-Ernährungsminister Cem Özdemir (Grüne) möchte das Containern straffrei machen. Die Lebensmittel-Branche lehnt das allerdings ab.

Berlin – Bereits in der vergangenen Woche hatte Cem Özdemir, Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft, eine Legalisierung des derzeit noch verbotenen „Containerns“ in Deutschland öffentlich ins Spiel gebracht. Dabei soll es Verbrauchern erlaubt sein, weggeworfene Lebensmittel aus den Müll-Containern von beispielsweise Supermärkten zum Eigenverbrauch zu nehmen. FDP-Mann und Bundesjustizminister Marco Buschmann sprang seinem Grünem Minister-Kollegen anschließend zur Seite und machte sich ebenfalls für straffreies Containern stark.

Damit wollen sie der Verschwendung von Lebensmitteln entgegenwirken. Rund elf Millionen Tonnen Lebensmittel wandern hierzulande Jahr für Jahr unverbraucht in den Müll und werden entsorgt, davon allerdings nur rund die Hälfte in Privathaushalten. Die beiden Minister wandten sich deshalb an die Justizministerien der Länder und warben für eine Änderung der Richtlinien für Straf- und Bußgeld-Verfahren der einzelnen Länder, da eine Änderung des Gesetzes auf Bundesebene vorerst nicht geplant ist. Einige Länder signalisierten daraufhin Bereitschaft zum Gespräch. Doch nun melden sich auch kritische Stimmen.

Kritik aus der Lebensmittel-Branche an Plänen zur Straffreiheit des Containerns

Etwa beim Bundesverband des Deutschen Lebensmittelhandels (BVLH). Dessen Hauptgeschäftsführer Franz-Martin Rausch sagte gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND): „Der Handelsverband Lebensmittel spricht sich gegen die Legalisierung des so genannten Containerns aus – unter welchen Voraussetzungen auch immer.“

Anteil entsorgter Lebensmittel an der Gesamtverschwendung (Quelle: Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft)

(Quelle: Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft) Obst und Gemüse (35 Prozent)

Zubereitetes (15 Prozent)

Brot und Backwaren (13 Prozent)

Getränke (12 Prozent)

Milchprodukte (9 Prozent)

Sonstiges (7 Prozent)

Fertigprodukte (6 Prozent)

Fleisch, Fisch und Wurst (4 Prozent)

Als Begründung nannte Rausch, dass es im Straf- und Strafverfahrensrecht bereits heute „ausreichende Möglichkeiten“ gebe, „allen denkbaren Fallkonstellationen im Einzelfall Rechnung zu tragen“. Er sehe dort deshalb keinen Handlungsbedarf. Zudem warnte er davor, dass von entsorgten Lebensmitteln Gesundheitsgefahren ausgehen könnten, etwa durch mit Fremdkörpern verunreinigten Lebensmitteln, die in Fällen von Waren-Rückrufen im Müll landen. „Solche Gefahren sieht man den Produkten nicht an“, wird Rausch zitiert.

Lebensmittelhandel: „Kein wirksamer Beitrag zur Reduktion von Lebensmittelverschwendung“

Zudem bezweifele er, dass die gewünschten Änderungen der Verschwendung von Lebensmitteln wirksam entgegenwirken. Gerade einmal sieben Prozent der in Deutschland anfallenden Lebensmittel-Verluste entfielen auf den Handel, so Rausch, für den Containern deshalb „kein wirksamer Beitrag zur Reduktion von Lebensmittelverschwendung“ sei. Er plädiere daher für eine gezieltere Unterstützung seitens des Staates für Lebensmittel-Unternehmen und gemeinnützige Organisationen: „Dafür müssten karitative Einrichtungen gezielt finanziell gefördert werden.“

Gerade die Tafeln in Deutschland leiden spätestens seit dem Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine und der damit einhergehenden Inflation unter dem starken Zulauf an Bedürftigen. Derzeit ist Containern in Deutschland noch strafbar, da Müll bis zur Abholung noch zum Eigentum des Besitzer gehört. Zudem können die Straftatbestände des Hausfriedensbruchs oder der Sachbeschädigung erfüllt sein. Häufig wird Containern für den Eigenbedarf aus Gründen der Geringfügigkeit jedoch nicht verfolgt. In Ländern wie der Schweiz ist Containern erlaubt.