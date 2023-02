Läuse in Süßigkeiten – wo stecken schon Insekten drin?

Von: Teresa Knoll

Teilen

Glänzend und rot – solche Lebensmittel essen wir gerne, weil sie so appetitlich leuchten. Dass dieser Effekt durch Läuse zustande kommt, ist weniger appetitlich. Lesen Sie hier mehr:

Mehr zum Thema Läuse in Lebensmitteln – Liste zeigt, in welchen Süßigkeiten bereits Insekten stecken

Die Nachricht, dass bald die Verwendung von Insekten in Lebensmitteln wie Brot und Keksen erlaubt sein soll, hat hohe Wellen geschlagen. Allerdings wissen wohl die wenigsten, dass in vielen Nahrungsmitteln bereits Läuse verwendet werden – oder auch das, was sie ausscheiden. Vor allem Süßigkeiten enthalten diese wenig appetitlichen Zutaten.

HEIDELBERG24 verrät, in welchen Süßigkeiten zerquetschte Läuse oder ihre Hinterlassenschaften drin sind.

In vielen Süßigkeiten, aber auch Getränken, Kosmetik und Shampoos werden Läuse verwendet, um einen schönen, leuchtend roten Farbstoff zu erhalten. Gewonnen wird die Farbe aus weiblichen Cochenilleläusen (Nopal-Schildläuse), auch bekannt als Scharlachschildlaus, die dafür getötet werden. (resa)