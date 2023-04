Längs oder quer? Wie man Warentrenner richtig benutzt

Von: Teresa Knoll

Längs, quer, diagonal oder auch gar nicht: So ein kleiner Warentrenner kann beim Einkaufen große Diskussionen auslösen. Lesen Sie hier, wie man ihn richtig nutzt:

Manche benutzen gar keinen, manche legen ihn längs oder quer hin: Gemeint ist der Warentrenner, dieser Stab, der anzeigen soll, wo der eine Einkauf aufhört und der nächste anfängt? Oder hat er eigentlich noch eine ganz andere, für die Kasse praktische Funktion? TV- Nachrichtensprecher Ryan Vaughan heizte mit einem Facebook-Post die Diskussion ordentlich an, zumindest bei seiner US-amerikanischen Community.

HEIDELBERG24 verrät, worum es bei der Diskussion geht und was Discounter wie Aldi und Co. zu dem Thema Warentrenner sagen.

Einkaufen kann anstrengend sein und spätestens an der Kasse ist der ein oder andere so gestresst, dass die Emotionen hochkochen. Da gießt Ryan Vaughan mit seiner Behauptung sprichwörtlich Öl ins Feuer. Frei übersetzt schreibt er auf Facebook: „Manche von euch wissen nicht, wie man den Trenner benutzt.“ (resa)