Kurioser Taschenlampen-Trick spart Kosten beim Kühlschrank

Von: Sarah Isele

Bei steigenden Kosten darf der Kühlschrank nicht auch noch kaputtgehen. Lesen Sie hier, wie mit einem simplen Taschenlampen-Trick sogar ein Laie Mängel am Kühlgerät erkennt:

Mit den konstant steigenden Kosten durch Inflation, Pandemie und Ukraine-Krieg sehen sich viele Menschen vor dem Existenz-Minimum. Schlecht wird die Situation dann noch, wenn die Dichtung des Kühlschranks kaputtgeht und dieser einen höheren Stromverbrauch benötigt als zuvor. Mit einem einfachen Taschenlampentrick kann ein Laie feststellen, ob Mängel am Kühlschrank bestehen und kann so letzten Endes auch Strom sparen.

HEIDELBERG24 verrät, wie Sie mit dem simplen Taschenlampen-Trick Mängel am Kühlschrank finden und Strom sparen können.

Der Kühlschrank ist für alle Haushalte ein unersetzliches Mittel, um Lebensmittel kalt zu halten. Natürlich benötigt das Küchen-Gadget dafür einiges an Strom. Dieser kann beträchtlich stiegen, wenn der Kühlschrank irgendwelche Mängel aufweist. (rah)