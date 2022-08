Lifehacks zum Strom sparen

+ © Der Kühlschrank kann schnell zum Stromfresser werden. Der Kühlschrank kann schnell zum Stromfresser werden. © Der Kühlschrank kann schnell zum Stromfresser werden.

Der Kühlschrank ist wichtig im Haushalt, kann aber ein echter Stromfresser sein. Mit ein paar Tricks kann man aber richtig Geld sparen. Hier mehr lesen:

Lesen Sie auch Kühlschrank ist ein Stromfresser: Ein neuer lohnt sich alle drei bis fünf Jahre Kühlschrank ist ein Stromfresser: Ein neuer lohnt sich alle drei bis fünf Jahre

Dortmund – Ein Kühlschrank steht zur Vorratshaltung wohl in jedem Haushalt. Doch das Gerät ist kann ein echter Stromfresser sein, wie RUHR24 berichtet. Wer vermeiden will, dass der Kühlschrank unnötig Strom und damit auch Geld verbraucht, sollte hin und wieder die Dichtung überprüfen und ihn etwa beim Einräumen von Einkäufen nicht so lange geöffnet lassen.

Manchmal kommt man allerdings um eine Neuanschaffung nicht herum. Ein neuer Kühlschrank kann sich theoretisch schon alle drei bis fünf Jahre lohnen. Allerdings sollten Verbraucher vorher die Kosten abwägen und bedenken, ob die Summe für einen neuen Kühlschrank sich im Verhältnis zum Stromverbrauch wirklich lohnt.