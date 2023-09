Kritik an Supermarkt-Gemüse: Aldi, Lidl und Rewe äußern sich zu Vorwürfen

Supermärkte und Discounter

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Karolin Stevelmans schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Deutsche Supermärkte kriegen harte Vorwürfe zu spüren: Sie seien mitverantwortlich für eine Umweltkatastrophe in Spanien. Lidl, Aldi und Rewe äußern sich.

Dortmund – Das ganze Jahr über frisches Gemüse im Supermarkt hat seinen Preis – und zwar nicht nur den finanziellen. Denn durch den intensiven Anbau von Billig-Gemüse in ausländischen Anbauregionen leiden angrenzende Ökosysteme. Für eine Umweltkatastrophe im spanischen Murcia wird deutschen Lebensmittelhändlern von der Deutschen Umwelthilfe vorgeworfen, eine Mitverantwortung zu tragen, da diese Ware auch in deutschen Regalen landet. Die Supermärkte nehmen dazu Stellung.

Knallharte Vorwürfe an Supermärkte: Billig-Gemüse bei Rewe, Lidl, Aldi und Edeka in der Kritik

Nicht jedes Gemüse im Supermarkt und Discounter wird in Deutschland angebaut, sondern stammt zum Teil aus anderen Ländern wie Spanien. Dort wird Gemüse in einem großen Ausmaß erwirtschaftet und zu günstigen Preisen weiterverkauft. Schließlich landet es dann in der Frische-Abteilung deutscher Supermarkt-Filialen.

Die intensive Landwirtschaft in Spanien hat jedoch weitreichende Folgen für die Umwelt, denn Ökosysteme in Anbauregionen leiden unter dem starken Einsatz von Düngemitteln und künstlicher Bewässerung. Die Deutsche Umwelthilfe macht aktuell auf eine verheerende Umweltkatastrophe in der Region Murcia im Süden Spaniens aufmerksam. Dort liegt die größte Salzwasserlagune Spaniens Mar Menor.

Das Ökosystem sei aufgrund des exzessiven Anbaus von Gemüse stark belastet, was auch den Lebensraum für seltene Tierarten gefährde. „Für künstlich bewässertes Billig-Gemüse aus einem Trockengebiet droht ein einzigartiges Ökosystem zu sterben, das seltene und gefährdete Arten wie das Langschnäuzige Seepferdchen beheimatet“, erklärt die DUH.

Darauf folgt ein harter Vorwurf an die deutschen Supermärkte: Sie trügen eine Mitverantwortung für die Umweltkatastrophe in der spanischen Region Murcia, da etwa 662.856 Tonnen des dort produzierten Gemüses nach Deutschland importiert werde.

Kritik an Billig-Gemüse: Supermärkte setzen sich nur „mäßig“ für den Schutz des Mar Menor ein

Die Umweltschützer sehen somit die Lebensmittelhändler in der Pflicht, ihr Einkaufsverhalten zu überdenken. Laut DUH kaufen Rewe, Lidl, Aldi und Edeka rund ein Viertel aller Produkte, die in Murcia produziert werden, für das eigene Sortiment ein. „Das spanische Mar Menor erstickt für den deutschen Lebensmitteleinzelhandel“, macht Sascha Müller-Kraenner, Bundesgeschäftsführer der DUH, deutlich.

Wie aus einer eigenen Umfrage der Umweltorganisation hervorgeht, seien sich die Supermärkte ihrer Verantwotung zum Schutz des Mar Menor bewusst. Entsprechende Bemühungen, umweltschädliches Verhalten zu vermeiden, gelten jedoch nur als „mäßig“. Zu den Vorwürfen haben sich Lidl und Rewe auf Anfrage von RUHR24 geäußert.

+ Rewe und Lidl nehmen Stellung zur Kritik der Deutschen Umwelthilfe. © Bihlmayerfotografie/Imago; Zoonar.com/ironjohn/Imago; Collage: RUHR24

Kritik an Billig-Gemüse aus dem Supermarkt: Lidl und Aldi Nord äußern sich zu den Vorwürfen

Lidl gibt an, die Situation in spanischen Anbaugebieten aufmerksam zu beobachten. Das Unternehmen stehe im Austausch mit dem WWF, der Alliance for Water Stewardship sowie dem Bundesverband des Deutschen Lebensmittelhandels, um mögliche Verbesserungen in der Zusammenarbeit mit Lieferanten zu entwickeln. Auf die konkreten Vorwürfe seitens der Umwelthilfe geht Lidl nicht ein.

Durch einzelne Pilotprojekte in Zulieferer-Betrieben in Murcia und Huelva habe der Discounter bereits Standards für die Wassernutzung der Alliance for Water Stewardship (AWS) eingeführt. Laut eigenen Aussagen beziehe Lidl zudem 45 Prozent aller Obst- und Gemüsewaren aus Deutschland. Um diesen Anteil zu erhöhen, liefen bereits weitere Pilotprojekte für den Obst- und Gemüseanbau in deutschen Regionen.

Aldi Nord verwies gegenüber RUHR24 auf das Engagement des Discounters in spanischen Anbauregionen. „Die Vorwürfe der DUH können wir vor diesem Hintergrund nicht nachvollziehen“, teilt das Unternehmen weiter mit.

Kritik an Billig-Gemüse aus dem Supermarkt: Rewe äußert sich zu den Vorwürfen

Rewe nimmt gegenüber RUHR24 ebenfalls Stellung. Die Beschaffung von Waren aus heimischer Landwirtschaft habe laut Konzern „immer Priorität“. Aus spanischen Betrieben bezieht Rewe „Erzeugnisse zur Deckung der Nachfrage außerhalb der heimischen Saison“. Das entspricht laut Unternehmen etwa 23,5 Prozent.

Rewe habe ähnlich wie Lidl und Aldi Nord zahlreiche Ambitionen, Umwelt- und Ressourcenschutz durch die Nutzung neuer Anbau-Technologien, stärkeren Kontrollen der eigenen Umweltstandards und regelmäßigen Austausch mit NGOs und der Politik in Anbauregionen zu verbessern. Das Unternehmen teilt mit, sich auch der WWF-Initiative für den Schutz des Feuchtgebiets Doñana (Andalusien) einzusetzen. Dafür haben bereits tausende Kunden einen Verkaufsstopp von Erdbeeren gefordert.

Den Service-Newsletter von RUHR24 abonnieren: Unser kostenloser Service-Newsletter versorgt Dich regelmäßig mit allen relevanten Verbraucher-News. Hier geht es zur Anmeldung.

Auf eine mögliche Mitverantwortung für die Umweltkatastrophe im Mar Menor gehen die Supermärkte nicht ein. Edeka hat nicht auf die RUHR24-Anfrage geantwortet. Im Lebensmittelhandel scheint Umwelt- und Ressourcenschutz innerhalb der Lieferkette ein immer wichtigeres Thema zu werden, weshalb sich die einzelnen Unternehmen an diesen Entwicklungen orientieren.

Dennoch spielt auch der Preis, den Kunden an der Supermarkt-Kasse zahlen wollen oder können, eine Rolle für entsprechende Bemühungen seitens der Händler. Ein verstärkter Fokus auf nachhaltiges Wirtschaften erfordert einen kostspieligen Wandel, den letztlich auch die Verbraucher mittragen müssen.

Rubriklistenbild: © Bihlmayerfotografie/Imago; Zoonar.com/ironjohn/Imago; Collage: RUHR24