Kreuzfahrtflotte MS Viola wird zur Unterkunft für ukrainische Flüchtlinge mit Handicap

Von: Stella Henrich

Die MS Viola ist nicht das erste Kreuzfahrtschiff, auf dem Flüchtlinge untergebracht werden. Der Reiseveranstalter Phoenix stellt seine Flotte nun Geflüchteten aus der Ukraine mit einem Handikap zur Verfügung.

Bonn ‒ Normalerweise schippert die MS Viola auf der Mosel oder den Rhein entlang. Der Bonner Reiseveranstalter Phoenix Reisen bietet dabei vor allem Gästen mit einer körperlichen Behinderung ausreichend Platz, um sich mit dem Rollstuhl auf dem Schiff mal so richtig wohlzufühlen. Denn die MS Viola ist kein „normales“ Kreuzfahrschiff. Es wurde extra für Rollstuhlfahrer umgebaut.

Doch die Reederei stellt vorübergehend ihren Betrieb ein. Das rollstuhlgerechte Schiff soll für die Unterbringung von Flüchtlingen eingesetzt werden. Urlauber haben also das Nachsehen. Der Betrieb wird bis August eingestellt.

Eine Kreuzschifffahrt mit „Rolli“: Die MS Viola stellt den Betrieb für Urlauber vorübergehend ein und bietet Unterkunft für ukrainische Flüchtlinge mit Handicap. © Martin Wagner/imago/Symbolbild

Kreuzfahrtflotte MS Viola gibt Flüchtlingen aus der Ukraine mit Handicap eine Unterkunft

Der Reiseveranstalter unterstützt die niederländische Regierung bei der Unterbringung von Geflüchteten aus der Ukraine, die körperlich beeinträchtigt sind. Das berichtet Kreuzfahrt-Aktuelles.de. Die niederländische Regierung hat bei der Reederei Rijfers Nautical Management, mit der Phoenix Reisen seit vielen Jahren eng zusammenarbeitet, angefragt, ob man ein Flusskreuzfahrtschiff des Unternehmens für die Unterbringungen von Ukraine-Flüchtlingen nutzen könnte.

Phoenix stimmte zu – wenn auch mit etwas Wehmut. Denn nun wird laut Branchenblatt das Reisen für Urlauber im Rollstuhl temporär eingeschränkt.

Was ist die MS Viola? Die MS Viola ist ein ganz besonderes Schiff. Es ist 96,30 Meter lang und 11,40 Meter breit und bietet Menschen im Rollstuhl die Möglichkeit, eine Flusskreuzfahrt zu machen. Ehemals war die MS Viola für das niederländische Rote Kreuz im Einsatz, bevor sie im Jahr 2019 umgebaut und komplett saniert wurde. Rund 34 rollstuhlgerechte Kabinen mit extra breiten Türen, höhenverstellbaren Betten, Waschbecken zum Herunterfahren, befahrbare Duschen und ein extra breiter Lift bis auf das Sonnendeck bietet die MS Viola. Für mitreisende Begleitpassagiere stehen eigene Kabinen zur Verfügung.

Kreuzfahrtflotte MS Viola legt an: Unterkunft für Flüchtlinge mit Handicap

Bis Anfang März haben laut Schätzungen des UN-Flüchtlingskommissariats (UNHCR) rund 19,3 Millionen Menschen aus der Ukraine in Folge des Krieges die Grenze in ein Nachbarland überquert. Die Gesamtzahl der in der Europäischen Union (EU) registrierten Flüchtlinge aus der Ukraine betrage etwas über 8,1 Millionen in diesem März. Deutschland hat etwas über eine Million Menschen aufgenommen. Die Niederlande stellte bereits im letzten Jahr Unterkünfte für etwa 50.000 geflüchtete Ukrainer zur Verfügung. In der Hafenstadt Rotterdam kamen rund 1000 Menschen auf zwei angemieteten Kreuzfahrtschiffen unter. In Amsterdam wurden Flüchtlingen in Kasernen untergebracht.

Kreuzfahrtflotte MS Viola: Im August soll die Reise für Urlauber weitergehen

Weiterhin werden viele Flüchtlinge in den Niederlanden in Notunterkünften, Turnhallen und auch auf Passagierschiffen wie der MS Viola untergebracht. Etliche von ihnen schlafen einem dpa-Bericht zufolge auch auf der Straße.

Übrigens, für alle Fans von Kreuzfahrtschiffsreisen: Die nächste buchbare Reise mit der MS Viola soll am 19. August 2023 starten – und zwar am Stammsitz von Phoenix Reisen in Bonn. Bis dahin werden ukrainische Geflüchtete mit körperlichem Handicap das Schiff als Unterkunft nutzen.