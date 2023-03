Eigene Speisen und Getränke aufs Kreuzfahrtschiff mitnehmen? Diese Regeln gelten

AIDA Cruises hat strikte Regeln was das Mitbringen eigener Getränke betrifft. © Aida Cruises/dpa

Urlauber sind sich oft unsicher, ob sie eigene Lebensmittel bei einer Kreuzfahrt mit an Bord nehmen dürfen. Hierzu gibt es tatsächlich unterschiedliche Regelungen.

Bremen – Gäste auf einem Kreuzfahrtschiff dürfen häufig eine All-Inclusive-Versorgung genießen. Das bedeutet, dass Speisen und Getränke in der Buchung inklusive sind und jederzeit zur Verfügung stehen. Dennoch können Urlauber auch eigenen Proviant mit an Bord nehmen. Hierzu gibt es jedoch bestimmte Vorschriften, die es zu befolgen gilt.

Regeln zu Speisen und Getränken bei der Kreuzfahrt: Es gibt auch Snacks an Bord

Grund hierfür sind unter anderem Zollvorschriften und Einreisebestimmungen in angelaufenen Ländern, wie Cruisetricks berichtet. Die meisten Reedereien verbieten daher das Mitbringen frischer Lebensmittel wie Obst, Gemüse, Wurst und Fleisch. Das gilt auch für Speisen, die während der Aufenthalte an Land erworben wurden. Kleinere abgepackte Snacks dürfen Gäste dagegen ohne Probleme mit auf das Schiff nehmen.

Das bestätigen auch Urlauber der Costa Kreuzfahrten, die sich in einer Facebookgruppe über die Regeln der Reederei austauschten. Eine Userin fragte die Community, ob es auf dem Schiff einen Minimarkt mit Snacks gebe, oder ob sie diese selbst mit an Bord nehmen dürfe – denn sie „knabbere noch gerne ein bisschen beim TV“. Die Antworten waren eindeutig: Abgepackte Snacks sind völlig in Ordnung. „Ihr könnt Knabbereien in kleinen Mengen mit an Bord nehmen“, schreibt ein Gruppenmitglied. Zwar bieten die Schiffe meist auch einen Kiosk mit Chips oder Schokolade an, „die sind aber teuer.“

Was darf mit an Bord? Speisen Nur abgepackt und in kleinen Mengen Getränke ohne Alkohol Je nach Reederei erlaubt Getränke mit Alkohol Wein und Sekt meist erlaubt, harter Alkohol verboten

Speisen und Getränke bei der Kreuzfahrt: Harter Alkohol ist meist nicht erlaubt

Die Regelungen zu Getränken unterscheiden sich dagegen von Reederei zu Reederei erheblich. Während es auf den meisten Kreuzfahrtschiffen erlaubt ist, alkoholfreie Getränke in verschlossenen Gefäßen mitzubringen, verbieten andere Dampfer eigene Getränke komplett – so etwa die AIDA, wie sie auf ihrer Internetseite informiert. Ausgenommen von der Vorschrift sind Wein- und Sektflaschen, die etwa als Mitbringsel an Bord gebracht werden dürfen.

Das Mitführen hochprozentiger alkoholischer Getränke ist laut Cruisetricks in der Regel auf keinem Schiff erlaubt. Um in den Genuss eines Cocktails zu kommen, müssen die Urlauber folglich die Bar des Kreuzfahrtschiffs aufsuchen. Einige Kabinen verfügen zudem über mit Alkohol ausgestattete Minibars, darunter etwa Kabinen der „Premium Alles Inklusive Kreuzfahrt“ von TUI Cruises.

Regeln bei einer Kreuzfahrt zu Speisen und Getränken: Bei Allergien Reederei kontaktieren

Leiden Urlauber unter speziellen Unverträglichkeiten oder Allergien, empfiehlt es sich, vor der Buchung der Kreuzfahrt bei der jeweiligen Reederei nachzufragen, ob es entsprechende Gerichte gibt oder stattdessen eigene Lebensmittel mitgebracht werden dürfen – dies muss dann individuell entschieden werden. (tt)

