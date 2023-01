Kreuzfahrt-Mitarbeiter packen aus: „Kleinstes Zimmer, in dem ich je gelebt habe“

Von: Anika Zuschke

Ein ehemaliges Crew-Mitglied zeigt auf Instagram, wie die Kabinen für Mitarbeiter auf der AIDA Prima aussehen. © BildFunkMV/Imago

Wie sieht eigentlich die Kabine von Crew-Mitgliedern auf Kreuzfahrtschiffen aus? Antworten darauf geben zwei Influencer, die ihre Zimmer mit der Welt teilen.

Hamburg – „Eine Seefahrt, die ist lustig; eine Seefahrt, die ist schön“ – bei diesem Volkslied haben die Autoren vermutlich nicht an Crew-Mitglieder eines Kreuzfahrtschiffes gedacht. Denn so schön es viele Passagiere in ihren Suiten haben – so dürftig leben zahlreiche Mitarbeiter von Passagierschiffen in ihren kleinen Kabinen. In sozialen Netzwerken haben zwei Crew-Mitglieder ihre Erfahrungen mit der Öffentlichkeit geteilt – und damit Einblicke in Zimmer gegeben, die Passagiere normalerweise nicht zu Gesicht bekommen.

Crew-Mitglied von der AIDA Prima packt auf Instagram aus: So sehen die Mitarbeiter-Kabinen aus

Die Influencerin Josi aus Berlin teilt auf Instagram regelmäßig ihre Liebe zur Kreuzfahrt – und zwar nicht nur als Passagierin, sondern auch als Crew-Mitglied. Vor wenigen Monaten erst war sie als Mitarbeiterin auf der AIDA Prima unterwegs und berichtete ihren über 180.000 Followern auf Instagram von ihrem Alltag auf dem Schiff. Dabei durfte natürlich auch eine Raum-Tour der kleinen Kabine nicht fehlen.

In dem Video nimmt Josi ihre Follower mit in die Doppelkabine, die sie sich mit einer anderen Kreuzfahrt-Mitarbeiterin teilt. Auf den ersten Blick fällt neben dem Doppelbett, einem breiten Schreibtisch mit Fernseher und zwei großen Kleiderschränken auf: Da fehlt ein Fenster. Tatsächlich muss man das Zimmer verlassen, um den Himmel und das Meer sehen zu können. Doch die Influencerin scheint trotzdem zufrieden. Das Bad sei „klein, aber fein“ und je nach Position könne man auf der AIDA Prima auch ein Einzelzimmer bekommen. AIDA-Schiffe fahren übrigens wieder mit Diesel – und werden deswegen als „Drecksschleudern“ beschimpft.

Follower reagieren gespalten auf Crew-Kabinen: „Im Knast gibt es wenigstens ’nen Fenster“

Die Kommentare unter dem Post sind gemischter Natur: „Frechheit, dass man der Person nicht mal ein Fenster bzw. Frischluft ermöglicht! Bei den Preisen für die Gäste sollte jeder eine solche Kabine für sich alleine bekommen“, heißt es von einer kommentierenden Person. „Im Knast gibt es wenigstens ’nen Fenster“, stimmt eine andere zu.

Wieder andere bemängeln die Doppelkabine: „Also für mich wäre das nichts, ich brauche einfach einen Raum, bei dem ich die Tür schließen kann und einfach alleine bin“ und „Auf der Mein-Schiff-Flotte haben wir zum Glück Einzelkabinen für die Crew, die dafür aber kleiner sind. Ich persönlich könnte mir nicht die Kabine teilen, nach 10-12 Stunden Arbeit will man ja auch seine Ruhe“, heißt es unter dem Post. Andere bemängeln das kleine Bad: „Bei der Dusche war ich raus. Ich hasse Duschen, bei denen danach alles nass ist“, schreibt ein Follower. Schiffskabinen scheinen aktuell aber nicht das einzige Kreuzfahrt-Thema zu sein, das zahlreiche Gemüter in sozialen Netzwerken erhitzt – das schaffen auch Kreuzfahrt-Videos von der Drake-Passage.

Doch sind nicht alle Kommentare unter dem Video negativer Natur: „Absolut okay ... Was hier einige schreiben, ist echt der Knüller“, findet ein Instagram-User. Ein anderer schreibt: „Hab schon schlimmere gesehen. Habt ihr euch auf jeden Fall gemütlich gemacht.“ „Nix für Klaustrophobiker, aber ich finde es gemütlich“, stimmt ein weiterer User zu.

US-Musiker teilt seine Kreuzfahrt-Kabine auf TikTok: „Kleinstes Zimmer, in dem ich je gelebt habe“

Weniger gespalten – aber dafür deutlich humorvoller – reagierten die Follower vom US-amerikanischen Country-Musiker Bryan James, der ebenfalls auf Kreuzfahrtschiffen arbeitet und die Erfahrungen seiner Reisen auf TikTok teilt. Der Texaner unterhält auf der sozialen Plattform sogar mehr als 680.000 Follower. In einem Video von Dezember 2022 zeigt James, wie er auf einer Kreuzfahrt-Tour als Crew-Mitglied in das ihm zufolge „kleinste Zimmer ziehen [muss], in dem ich je gelebt habe“.

„Mein Kopf berührt beinahe die Decke“, sagt der Musiker, während er lachend im Bad steht. Auch das Bett reicht gerade mal so für seine Größe. „Könnte schlimmer sein“, lautet tapfer das Statement dazu. Abgesehen davon lebt das Zimmer von einem Mini-Kühlschrank, einem winzigen Schreibtisch und ein wenig Schrankplatz – ein Fenster fehlt auch bei dem Country-Sänger.

Humorvolle Reaktionen auf die Raum-Tour von TikTok-Influencer: „Wen hast du sauer gestimmt?“

„Was passiert, wenn man klaustrophobisch ist? Verliert man dann seinen Job?“, lautet die Sorge einer seiner Follower unter dem Video. Ein anderer fragt belustigt: „Wen hast du sauer gestimmt?“ „Musst du diesen Schrank, ich meine: diese Kabine, teilen?“, lautet die humorvolle Reaktion eines weiteren TikTok-Nutzers.

Andere beschränken sich auf das Positive: „Zimmer für einen? Klingt doch gut!“, schreibt ein User und auch ein anderer meint: „Immerhin ist es ein Einzelzimmer.“ Dieses Glück hatte Influencerin Josi schließlich nicht. Doch scheinen beide ihr kleines, aber feines Zimmer mit Humor zu nehmen – und trotz geringem Luxus ihren Aufenthalt auf den Kreuzfahrtschiffen zu genießen. Das tut mit Sicherheit auch ein Rentner-Paar, das auf Kreuzfahrtschiffen lebt – weil es günstiger ist, als an Land zu wohnen.