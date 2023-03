Krankmeldung per Telefon ab April nicht mehr möglich – wie Sie ohne Praxisbesuch ein Attest erhalten

Von: Anna-Lena Kiegerl

Ab April gibt es keine telefonische Krankschreibung mehr. (Symbolbild) © Christin Klose/dpa-tmn

Während der Corona-Pandemie konnten sich Arbeitnehmer per Telefon krankschreiben lassen. Ab 31. März läuft dies aus. Trotzdem bleibt eine Möglichkeit, um auch ohne Arztbesuch ein Attest zu erhalten.

Syke – Der Bundesausschuss hatte die telefonische Krankschreibung als Maßnahme zur Eindämmung der Corona-Pandemie beschlossen und mehrmals verlängert. Menschen mit Atemwegsinfekten mussten so keine Arztpraxen betreten, wodurch volle Wartezimmer vermieden und andere Kranke geschützt werden sollten.

Bereits im Juni wurde die Maßnahme beendet, jedoch anschließend wieder eingeführt. Mit dem März läuft die Sicherheitsmaßnahme allerdings erneut aus, wie die Bundesregierung auf ihrer Internetseite bekannt gibt. Trotzdem könnte die telefonische Krankschreibung bei Bedarf schnell wieder eingeführt werden.

Krankmeldung ohne Arztbesuch: Videosprechstunden als Alternative

Wer trotzdem volle Wartezimmer vermeiden möchte, hat immer noch die Möglichkeit, ohne einen Arztbesuch eine Krankmeldung zu bekommen. Hier bietet sich die Krankmeldung per Videosprechstunde an. Das bieten jedoch noch nicht alle Arztpraxen an. Laut der kassenärztlichen Bundesvereinigung ist das Ausstellen einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (AU) bei dem Arzt bekannten, wie auch unbekannten Patienten möglich. Mit dem Unterschied, dass ein bekannter Patient bis zu sieben Tage krankgeschrieben werden kann, während ein unbekannter Patient nur eine Krankschreibung von bis zu drei Tagen erhält. Bietet der eigene Hausarzt also keine Videosprechstunden an, kann man auf einen anderen Arzt ausweichen.

Ist man jedoch länger als sieben Tage krank, muss man sich persönlich in einer Praxis melden und untersuchen lassen, auch bei der telefonischen Krankmeldung war dies jedoch nicht anders. Hat man sich einmal persönlich in der Praxis untersuchen lassen, kann man die Folge-Bescheinigungen wieder per Video erhalten.

Arztbesuche und Krankmeldungen werden immer mehr digitalisiert. Seit Anfang des Jahres wird die AU elektronisch versendet.

Videosprechstunde: Hard- und Software, sowie Einverständniserklärung werden benötigt

Für die Videosprechstunde wird die nötige Hard- und Software benötigt: also eine stabile Internetverbindung, wie auch ein geeignetes Gerät. Einer Sprechstunde mit dem Handy steht allerdings auch nichts im Wege. Zusätzlich muss der Patient eine Einverständniserklärung ausfüllen.

Hardware: geeignetes Gerät (Laptop, Computer, Tablet oder auch Handy)

Software: Stabile Internetverbindung

Einverständniserklärung zur Videosprechstunde

Die Videosprechstunde wird wie gewöhnlich von der Krankenkasse übernommen. Jedoch besteht für die Videosprechstunde kein Anspruch. Der Arzt kann also entscheiden, ob ein Attest über Video ausgestellt wird, so berichtet es die Kassenärztliche Bundesvereinigung.

Videosprechstunden aber nicht immer sinnvoll

Videosprechstunden können generell in mehreren Fällen sinnvoll sein, nicht nur das Ansteckungsrisiko vermindert sich durch sie. Ebenfalls bietet es Erleichterung für Fälle, in denen keine Untersuchungen, sondern nur Gespräche notwendig sind an. Beispiele sind hierfür Aufklärungen vor Operationen oder Termine beim Psychotherapeuten. Auch bei langen Fahrtwegen zu einem Facharzt kann geprüft werden, ob sich eine Sprechstunde über das Internet anbietet. Jedoch kann darauf nicht in allen Fällen zurückgegriffen werden. In einigen Situationen ist der direkte Kontakt mit einem Arzt weiterhin unentbehrlich.

Die Mehrheit wünscht sich Videosprechstunden als Standardangebot von Praxen

Trotzdem wünschen sich die Mehrheit der Befragten einer Umfrage der Verbraucherzentrale, Videosprechstunden als Standardangebot von Arztpraxen. 59 Prozent der Befragten stimmen dem voll, ganz oder eher zu. Außerdem sind Dreiviertel von denen, die bereits Videosprechstunden genutzt haben, zufrieden mit dem Angebot und würden es erneut nutzen.

