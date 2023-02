Kind krank: Wie viele Tage Arbeitnehmer freigestellt werden und was sie tun müssen

Arbeitnehmerrechte für Eltern

Wenn das Kind krank wird, hat man plötzlich alle Hände voll zu tun mit der Betreuung des Nachwuchses. Arbeiten gehen können Eltern dann nicht. Was Arbeitnehmer beachten müssen und welche Rechte sie im Krankheitsfall des Kindes haben.

Bremen – Meistens kommt es ganz plötzlich: Eben hat das Kind noch getobt, im nächsten Moment glüht die Stirn und Hals oder Bauch tun furchtbar weh. In der RSV-Welle sind zuletzt vor allem viele Kinder krank geworden. Doch auch andere Krankheiten wie Scharlach oder Grippe betreffen immer wieder auch die Kleinsten. An Kita oder Schule ist dann natürlich nicht zu denken. Und auch Papa oder Mama müssen dann meist zu Hause bleiben. Denn betreut werden müssen die Kleinen ja trotzdem – oder gerade, weil sie krank sind.

Bei vielen Eltern wohnen Oma und Opa oder andere Bezugspersonen nicht in der Nähe, sodass sie auch nicht mal schnell vorbeikommen und Fencheltee kochen oder Geschichten vorlesen können. Aber auf wie viele Tage Freistellung hat man als Arbeitnehmer eigentlich Anspruch, wenn das Kind krank wird? Und was muss man dabei beachten, gerade auch als Alleinerziehender? Bekommt man sein Gehalt einfach so weiter gezahlt oder muss man das irgendwo beantragen?

Wie viele Tage bekommt man frei, wenn das Kind krank ist? Was Eltern zur Freistellung wegen Kinderbetreuung wissen müssen

Zunächst sei allen Eltern zur Beruhigung gesagt: Angst um ihren Job müssen sie wegen der Krankheit ihres Kindes nicht haben. Denn es gibt extra für diese Fälle einen gesetzlichen Anspruch auf Freistellung, den Arbeitgeber ihnen nach § 45 des Fünften Sozialgesetzbuchs gewähren müssen. Darin ist klar geregelt, dass grundsätzlich jeder Elternteil für die Betreuung eines kranken Kindes zehn Tage im Jahr pro Kind freinehmen darf. Das gilt übrigens auch für Stief- und Adoptivkinder. Bei mehr als zwei Kindern können Eltern insgesamt 25 Tage im Jahr wegen Krankheit des Nachwuchses zu Hause bleiben. Allerdings nur, wenn die Kinder nicht älter als zwölf sind.

Kind krank: Eltern haben gesetzlichen Anspruch auch Freistellung zur Betreuung

Für Alleinerziehende – also Eltern, die das alleinige Betreuungsrecht und damit die alleinige Verantwortung für das Kind haben – erhöht sich der gesetzliche Anspruch auf Freistellung auf 20 Tage pro Kind im Jahr – bei mehreren Kindern erhöht er sich entsprechend auf 50 Tage. Wenn sich die Eltern die Betreuung ihrer Kinder teilen, dann werden auch die Kinderkrankentage gerecht unter ihnen aufgeteilt, sodass jeder wieder zehn pro Kind hat.

Die längste Zeit, die Eltern am Stück fehlen dürfen, weil sie den kranken Nachwuchs pflegen müssen, sind allerdings fünf Tage. So hat es das Bundesarbeitsgericht in einem Urteil festgelegt. Eine Übertragung von übrig gebliebenen Tagen des einen Elternteils auf den anderen ist nicht so ohne Weiteres möglich. Arbeitgeber müssen diesem Vorgang erst zustimmen.

Eltern erhalten weiterhin Geld, auch wenn sie wegen Krankheit des Kindes nicht arbeiten

Auf sein Gehalt muss man in dieser Zeit nicht verzichten, auch, wenn man während der Pflegezeit nicht arbeitet. Entweder zahlt der Arbeitgeber den Lohn ganz normal weiter oder die Krankenversicherung springt ein. Ob und wie lange der Arbeitgeber im Krankheitsfall des Kindes zahlt, entnimmt man am besten seinem Arbeitsvertrag. Denn eine gesetzlich klare Regelung für die bezahlte Freistellung gibt es nicht. Viele Arbeits- und Tarifverträge schließen sie aus.

Wird das Kind im Urlaub krank, bekommt man die Urlaubstage nicht erstattet

Nachträgliche Überstunden können der Chef oder die Chefin aber trotzdem nicht verlangen. Das sei nicht rechtens, erklärt Dr. Gabriele­ Hußlein-Stich, Fachanwältin für Arbeitsrecht, gegenüber apotheken-umschau.de. Auch Abmahnungen oder Kündigungen dürfen Arbeitgeber im Zusammenhang mit einem erkrankten Kind nicht aussprechen – diese wären dann nicht wirksam. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind jedoch dazu verpflichtet, die Krankheit des Kindes dem Arbeitgeber schnellstmöglich zu melden – genauso, als wenn man selbst erkrankt wäre. Wichtig ist außerdem: Das Attest, das bescheinigt, dass der Sohn oder die Tochter krank ist, muss bereits am ersten Tag vorliegen, an dem man nicht arbeitet.

Schlechte Nachrichten allerdings, wenn das Kind während des lang ersehnten und bereits eingereichten Urlaubs krank wird: Die Urlaubstage erhalten Arbeitnehmer nicht wieder gut geschrieben, auch wenn man den Urlaub nicht zur Erholung nutzen konnte, sondern den kranken und wahrscheinlich quengeligen Nachwuchs gepflegt hat. Laut der Nachrichtenagentur dpa ist dies nur möglich, wenn der Arbeitsvertrag spezielle Vereinbarungen enthält.

Wenn das Kind krank ist: Eltern haben Anspruch auf Kinderkrankengeld – Privatversicherte allerdings nicht

Grundsätzlich haben gesetzlich versicherte Eltern einen Anspruch auf Kinderkrankengeld von den Versicherungen, wenn der Arbeitgeber den Lohn nicht oder nur für wenige Tage fortzahlt. Auch dieser Anspruch gilt allerdings nur, wenn das Kind das zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet hat und keine andere Person da ist, die das Kind beaufsichtigen kann.

Wohnen Oma oder Opa zum Beispiel mit im Haus, dann bekommt man das Kinderkrankengeld nicht. Auch bei Privatversicherten ist die Regelung allerdings etwas anders. Wenn beide Eltern privat krankenversichert sind oder ein Elternteil sowie das Kind, dann fällt der Anspruch auf Kinderkrankengeld weg.

Die Anzahl der Kinderkrankentage wurde wegen der Corona-Pandemie auch für 2023 erhöht

Im Zuge der Corona-Pandemie wurden die Kinderkrankentage, die von den Versicherungen übernommen werden, deutlich aufgestockt. So können Eltern auch im Jahr 2023, wie in den zwei Jahren davor auch, pro Kind 30 Tage Kinderkrankengeld beantragen. Bei mehreren Kindern sind es maximal 65 Tage.

Für Alleinerziehende erhöht sich der Anspruch auf 60 Tage pro Kind beziehungsweise auf 130 Tage bei mehreren Kindern. Um das Kinderkrankengeld bei der Versicherung zu beantragen, muss man ein Attest des Kindes bei der Krankenkasse einreichen. Sie übernehmen dann den Verdienstausfall. Die Höhe des Kinderkrankengeldes beträgt maximal 90 Prozent des Nettolohns beziehungsweise 70 Prozent des Nettoeinkommens.

Kind ist krank: Eltern müssen Attest per E-Mail oder Fax vorlegen

Sollte man wegen Krankheit der Kinder tatsächlich sehr viel fehlen, rät die Fachanwältin, am besten offen und frühzeitig mit den Kollegen und Kolleginnen und den Vorgesetzten zu sprechen, um möglichen Ärger zu vermeiden. Erklärt man die eigene Situation ganz ehrlich, treffe man meist auf Verständnis. Sofern es möglich ist, wissen die Kollegen es häufig auch zu schätzen, wenn man kurz mit ihnen telefoniert und sie über die wichtigsten Dinge, die zu erledigen sind, und über Termine in Kenntnis setzt.

So kann man dicke Luft im Büro wegen des Ausfalls vermeiden. Auch solle man das Attest oder die Krankmeldung des Kindes am besten noch am selben Tag per E-Mail oder Fax einschicken.

Sind die Tage zur Betreuung des kranken Kindes aufgebraucht, hat man noch andere Möglichkeiten

Falls der Gesetzgeber die Kinderkrankentage wieder auf das Ursprungsniveau reduziert, weil die Corona-Regelungen ja inzwischen Stück für Stück auslaufen, oder man die Kinderkrankentage schon voll ausgeschöpft hat, dann bieten sich dennoch Möglichkeiten, um die Betreuung des kranken Kindes zu gewährleisten. Sich selbst krankschreiben zu lassen, ist nach Ansicht der Arbeitsrechtlerin keine gute Idee. Denn dies sei ein rechtlicher Verstoß, der ­eine Kündigung nach sich ziehen könnte.

Besser sei es, stattdessen Urlaub zu beantragen oder von zu Hause zu arbeiten. Auch Arbeitszeitkonten seien für solche Fälle sinnvoll. Denn dann könnte der oder die Betreuende Überstunden abbauen oder Minusstunden sammeln, die später ausgeglichen werden können.

Bei schwerer oder unheilbarer Krankheit des Kindes haben Eltern Anspruch auf längere Freistellung

Erkrankt ein Kind so schwer, dass es anschließend pflegebedürftig ist, haben Eltern nach dem Pflegezeitgesetz Anspruch darauf, für maximal sechs Monate von der Arbeit freigestellt zu werden. Der Arbeitgeber muss in diesem Fall das Gehalt nicht weiter bezahlen. Stattdessen erhalten die Eltern ein Pflegeunterstützungsgeld, das sie bei der Pflegeversicherung des Kindes beantragen müssen. Wenn ein Kind unter 12 Jahren unheilbar erkrankt, haben Eltern das Recht auf eine zeitlich unbegrenzte Freistellung sowie auf Krankengeld.

