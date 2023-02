Gefahr durch Vogelgrippe H5N1: Wie groß die Bedrohung für den Menschen ist

Von: Carolin Gehrmann

Aktuell bereitet die Vogelgrippe der Fachwelt Sorgen. Die Entwicklung des Erregers H5N1 auf einer spanischen Nerzfarm zeigt: Das Virus kann sich anpassen und mutieren.

Bremen – Bei Viren, die von Tieren stammen und sich plötzlich auffällig stark verbreiten, wird man momentan besonders hellhörig. Durch die Corona-Pandemie und ihre massiven Auswirkungen, die nun glücklicherweise langsam abflachen, werden viele unangenehme Erinnerungen in diese Richtung wach. Bei dem Erreger, der von der Wissenschaft derzeit mit besonderer Sorge beobachtet wird, handelt es sich um den Vogelgrippe-Erreger Influenza-A-Virus H5N1.

Die Vogelgrippe sorgt aktuell für extrem viele Ansteckungen bei Vögeln: eine Gefahr für Menschen

Dieser Untertyp des Influenza-Virus, das die meisten aus den alljährlichen Grippewellen kennen, befällt hauptsächlich – wie der Name schon sagt – eine andere Spezies als unsere, nämlich Vögel. Doch auch Säugetiere und Menschen können sich mit Influenza-A infizieren. In Europa mussten laut der europäischen Seuchenschutzbehörde ECDC von Herbst 2021 bis Herbst 2022 schon 50 Millionen Tiere aus Geflügelhaltungen getötet werden, fast 2.500 Ausbrüche in derartigen Betrieben wurden gezählt.

Die Vogelgrippe betrifft zur Zeit 37 europäische Länder, diese große Ausbreitung ist nach Expertenansicht ungewöhnlich. © Pavlieek Lubo/dpa

Auch Deutschland ist betroffen, vor allem Schleswig-Holstein ist ein Vogelgrippe-Hotspot, aber auch in Niedersachsen kam es zu Massentötungen in Geflügelbetrieben, weil viele Tiere erkrankt waren.

H5N1: Wie gefährlich die Vogelgrippe für den Menschen ist – künftige Entwicklung entscheidend

Die Vogelgrippe verbreitet sich unter Vögeln also derzeit rasant, vor allem auch unter wild lebenden Tieren und Wasservögeln. Der aktuelle Ausbruch ist etwa zweieinhalbmal so stark wie die ebenfalls heftige Saison im Winter 2016/2017, schreibt die Süddeutsche Zeitung (SZ). Wie groß aber ist die Gefahr, dass das Virus sich weiterentwickelt und für den Menschen genauso ansteckend und stark pathogen, also krankmachend, wird wie für die Vögel?

Bislang geben Fachleute noch Entwarnung. Die Ansteckungen unter Menschen sind sehr gering und erfolgen nur bei extrem engen Kontakt mit infizierten Tieren. Das Virus müsste zunächst in Säugetieren entsprechend mutieren, um für den Menschen gefährlicher zu werden. Und genau davor sorgen sich Medizinerinnen und Mediziner.

Ausbruch von H5N1 auf spanischer Nerzfarm besorgt die Fachwelt: Vogelgrippe-Virus ist offenbar mutiert

In Spanien kam es jetzt beispielsweise zu einem massiven Ausbruch unter Nerzen, die dort auf sehr engem Raum für ihr Fell gezüchtet wurden. Das Besondere daran: Offenbar haben sich die Tiere gegenseitig mit dem Virus infiziert.

Es erkrankten also nicht nur einzelne Tiere, weil sie von außen mit dem Erreger in Kontakt kamen – etwa durch Vögel oder in die Anlage hereingetragenen Kot –, sondern die Tiere wurden offenbar erst zum Träger und dann selbst zum Überträger des Virus – und so zur Bedrohung für ihre Artgenossen. Der Erreger hatte sich allem Anschein nach an den Organismus der Nerze angepasst. Die rund 50.000 Tiere wurden daraufhin alle getötet.

Gefahr durch H5N1: Auch Säugetiere können sich mit Vogelgrippe H5N1 anstecken

Dass Nerze sich mit dem Vogelgrippe-Virus anstecken können, ist schon länger bekannt. Auch andere Säugetiere können sich infizieren, unter anderem bei Rotfüchsen, Kegelrobben, Hausschweinen, Seehunden, einem Frettchen und einer Katze wurde das Virus nachgewiesen, schreibt die SZ. Über die Ernährung mit dem Fleisch kranker Tiere oder den Kontakt mit ihrem Kot stecken sich die Tiere an.

Ein Nerz in seinem Käfig auf einer Pelztierfarm. Die engen Haltungsbedingungen erleichtern das Übertragen von Viren. © Diego Azubel/dpa

Nerze werden häufig mit rohem Geflügelfleisch ernährt. Sie kommen also eher mit dem Erreger in Kontakt, der sich an ihren Organismus anpassen kann – wie in dem Fall der Farm in Galizien. Auch die Haltung in Massenställen habe die Infektionsdynamik laut dem Mitteldeutschen Rundfunk (MDR) befördert. Das Virus konnte dadurch offenbar mutieren. Gefährlich für den Menschen kann das laut SZ deshalb werden, dass Nerze empfänglich für verschiedenen Typen des Influenzavirus sind.

Wenn ein Tier nun sowohl den Vogelgrippeerreger als auch einen anderen Typ, der Menschen stärker betrifft, gleichzeitig in sich trägt, kann H5N1 womöglich in Verbindung mit dem anderen Erreger mutieren. Dann könnte möglicherweise ein neuer, für Menschen ansteckenderer und krankmachender Subtyp von H5N1 entstehen. Bislang ist der Erreger demnach aber noch nicht gut an den Menschen angepasst. Auch die Mitarbeitenden der Nerzfarm haben sich nicht angesteckt.

Ansteckungen mit H5N1 beim Menschen verliefen zu 50 Prozent tödlich

Wenn Menschen erkrankt sind, hatten sie laut Robert-Koch-Institut (RKI) zuvor meist intensiven Kontakt zu lebenden oder toten Tieren, etwa bei Jägern. Die Todesrate bei Menschen von rund 50 Prozent stimmt die Fachwelt allerdings besorgt. Allerdings kann diese Zahl auch verfälscht sein, da möglicherweise gar nicht alle Ansteckungen ermittelt wurden, weil die Symptome möglicherweise gar nicht so stark waren, erklärt das WDR-Wissenschaftsmagazin Quarks.

Mit welchen Symptomen sich Vogelgrippe H5N1 beim Menschen äußert

Woran merkt man denn eigentlich, dass man sich möglicherweise mit der Vogelgrippe infiziert hat? Laut RKI tritt als erstes Symptom bei H5N1 in der Regel Fieber auf. Dazu kommen oft Husten oder Atemnot, da sich das Virus eher in den unteren Atemwegen ausbreitet. Dies ist allerdings auch ein Vorteil hinsichtlich der Ansteckung: Das Virus muss einen weiteren Weg nach außen zurücklegen, weshalb es nicht so leicht übertragbar ist beim Husten oder Sprechen.

Die typischen Symptome der saisonalen Influenza wie Hals-, Kopf- und Muskelschmerzen können demnach vorkommen, bleiben aber oft auch aus. Das RKI rät, trotz der offenbar geringen Ansteckungsfähigkeit von H5N1, zu verstärkter Hygiene beim Kontakt mit Infizierten, beispielsweise Abstand halten, wenn die Personen im gleichen Haushalt lebt. Das unterscheidet sich nicht grundlegend von den Verhaltensregeln während einer Grippewelle oder im Umgang mit dem Coronavirus.

Impfung gegen Vogelgrippe H5N1 hat bereits die EMA-Zulassung

Eine Impfung gegen Viren vom Typ Influenza A(H5N1) liegt laut RKI bereits vor. Sie ist bereits von der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA zugelassen und könnte im Bedarfsfall zur Immunisierung flächendeckend verabreicht werden, auch in Deutschland. Allerdings müsste der Impfstoff dann zunächst in entsprechend großen Mengen produziert werden, da er in jeder Saison, genau wie bei der normalen Grippeimpfung auch, immer neu an den jeweils aktuellen Erregertyp angepasst werden müsste. Bislang ist eine Impfung gegen H5N1 nicht empfohlen und auch nicht notwendig. Lediglich für Personal in Geflügelzuchtbetrieben hätte eine Impfung derzeit einen denkbaren Nutzen.