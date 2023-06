Krank im Urlaub: Das sollte in jede Reise-Apotheke – und was verboten ist

Von: Julian Kaiser

Teilen

Wer im Urlaub auf Medikamente angewiesen ist, sollte seine eigene Reise-Apotheke dabei haben. Bei manch einem Arzneimittel ist aber Vorsicht geboten.

Bremen – Sommer, Sonne, Heiterkeit: Für viele Verbraucher ist die Urlaubszeit das absolute Highlight des Jahres. Damit der lang ersehnte Aufenthalt in luftigen Höhen oder am Sandstrand nicht zu einem echten Alptraum wird, sollten Reisefreunde unbedingt eine kleine Reise-Apotheke mit in den Urlaub nehmen. Bei ihrer Ausstattung gibt es aber einiges zu beachten – denn im allerschlimmsten Fall endet der Urlaub hinter schwedischen Gardinen.

Reise-Apotheke mit Schmerzmitteln oder Insektenschutz kann Verbrauchern den Urlaub retten

Die AOK-Krankenkasse empfiehlt, „eine gut sortierte Reiseapotheke“ mit in den Urlaub zu nehmen. Darin sollten jene Medikamente enthalten sein, auf die man sonst ohnehin angewiesen ist. Hinzu kommen, je nach Reiseziel, bestimmte Arzneimittel, die man prophylaktisch mitnehmen sollte. Dazu zählen unter anderem:

Schmerzmittel wie Ibuprofen oder Paracetamol

Nasenspray

Mittel gegen Reiseübelkeit

Insektenschutzmittel wie Autan oder Antibrumm

Sonnencreme mit entsprechendem Lichtschutzfaktor

Erste-Hilfe-Set (Schere, Pflaster, sterile Kompressen, Desinfektionsmittel)

Fieberthermometer

Ohrentropfen

Entzündungshemmende Salbe

Urlauber können derartige Medikamente, die der Arzt nicht verschreiben muss, laut dem Portal reisereporter.de bedenkenlos für maximal drei Monate mit ins Ausland nehmen. Wer mit dem Flugzeug verreist, sollte aber in jedem Fall beachten, dass bei Flüssigkeiten im Handgepäck die 100-Milliliter-Grenze einzuhalten ist. Dank eines Tricks bekommen Urlauber übrigens an der Gepäckausgabe als Erstes ihren Koffer wieder.

Bei großen Mengen an Arzneimitteln empfiehlt das Auswärtige Amt, eine Bescheinigung des Arztes mit dabei zu haben, „aus der Ihre besondere Situation hervorgeht“. So könne man „bei einer etwaigen Zollkontrolle Missverständnisse“ vermeiden.

Bei verschreibungspflichtigen Medikamenten gelten strenge Regeln für Urlauber

Doch wie sieht es mit Medikamenten aus, die verschreibungspflichtig sind, wie beispielsweise Betäubungsmittel gegen Migräne? Im Schengen-Raum dürfen Urlauber, die im Sommer 2023 dank eines Tricks bei der Buchung bis zu 58 Prozent der Kosten sparen können, diese laut dem Reiserporter.de bei Trips von bis zu 30 Tagen mitnehmen.

Aber Vorsicht! Das Auswärtige Amt rät auch in diesem Fall dazu, eine nach Artikel 75 des Schengener Durchführungsübereinkommens aktuelle Bescheinigung des Hausarztes mitzuführen. Diese sollte zur Sicherheit in englischer Sprache verfasst sein. Ein Muster für eine derartige Bescheinigung finden Urlauber beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM).

Laut der Bundesbehörde ist die Bescheinigung „vor Antritt der Reise durch die oberste Landesgesundheitsbehörde oder eine von ihr beauftragte Stelle zu beglaubigen“. Jedes verschriebene Betäubungsmittel benötige außerdem eine gesonderte Bescheinigung.

Urlauber sollten vor Mitnahme von bestimmten Medikamenten außerhalb der EU Vorschriften beachten

Und welche Regelung gilt für Medikamente wie Betäubungsmittel außerhalb des Schengenraums? Hier ist die Lage etwas komplizierter. Damit der geplante Urlaub nicht unschön endet, sollten sich Urlauber mit den Einfuhrbestimmungen des jeweiligen Reiseziels auseinandersetzen.

Auch hier sollten Reisende vor dem Urlaubsantritt eine mehrsprachige Bescheinigung ihres Arztes im Gepäck haben. Die Bundesopiumstelle empfiehlt, sich dabei dem Leitfaden für Reisende des Internationalen Suchtstoffkontrollamtes (INCB) zu orientieren.

Die ärztliche Bescheinigung sollte demzufolge diese Angaben zu Einzel- und Tagesdosierungen, Wirkstoffbezeichnung und Dauer der Reise enthalten. Anschließend müsse auch diese Bescheinigung beglaubigt werden.

Für einen sorglosen Urlaub sollten Verbraucher eine Reise-Apotheke mit dabei haben – und sich bei bestimmten Medikamenten vorher gut über die Regularien informieren. © David Inderlied/Imago

Britische Urlauberin erlebt bei Einreise nach Ägypten ihr blaues Wunder – Medikament ist der Grund

Wer regelmäßig Medikamente einnimmt, sollte vor dem Urlaub in jedem Fall checken, ob er diese überhaupt mit in das jeweilige Urlaubsland mitnehmen darf oder ob es dort verboten ist. Ansonsten kann es bei der Einreise in Länder wie Ägypten, China oder Saudi-Arabien ein böses Erwachen geben.

Als eine Britin mit 290 Tramadol-Pillen in das Land am Nil einreisen wollte, wurde sie festgenommen und später zu drei Jahren Haft verurteilt, berichtet reisereporter.de. Bei Tramadol handelt es sich laut dem Drogenlexikon Drugcom.de um ein synthetisches Opioid.

Wegen Medikamenten: Urlauber sollten bei Reisen in Nicht-EU Länder mit Behörden sprechen

Urlauber, die auf verschreibungspflichtige Medikamente wie Betäubungsmittel angewiesen sind, sollten vor der Reise in solche Länder Kontakt mit der jeweiligen Einreisebehörde oder mit der diplomatischen Vertretung des Ziellandes in Kontakt treten. Das erklärte Birgit Dreyer, Reiseexpertin der Europäischen Reiseversicherung (ERV) gegenüber reisereporter.de.

Ist das Medikament im Zielland verboten, müssen Reisende eine Ein- und Ausfuhrgenehmigung bei der Bundesopiumstelle beantragen. Diese kann Urlaubern für bestimmte Medikamente und Arzneimittel eine Importgenehmigung ausstellen. Ist das nicht möglich, so können Urlauber versuchen, sich das Medikament von einem Arzt vor Ort verschreiben zu lassen.