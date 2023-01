Krabbelschuhe im Öko-Test: Für Babys ungeeignet

Von: Pauline Wyderka

Den Schuh will sich kein Baby anziehen. Öko-Test knöpft sich diesmal Krabbelschuhe vor. Das vernichtende Urteil der Experten:

Die kleinen Dinger können schon echt süß aussehen: Krabbelschuhe für Babys. Aber zugegebenermaßen sieht fast alles, was für die Mini-Menschen gemacht ist, unweigerlich niedlich aus. Der Schein kann jedoch auch trügen. In vielen der vermeintlich hübschen Schühchen findet Öko-Test nämlich Stoffe, die für Mini-Menschen gar nicht geeignet sind.

HEIDELBERG24 verrät, warum Öko-Test so dringend von zahlreichen Krabbelschuhen abrät.

Öko-Test-Expertin Meike Rix rät generell von zu viel Schuhe tragen bei Babys ab. Bis die Kleinen einigermaßen stabil laufen und draußen Schutz vor Scherben oder Ähnlichem brauchen, können sie getrost mit Socken oder barfuß umherrennen. (paw)