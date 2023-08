Überraschende Hausmittel gegen Kopfschmerzen: So lindern Sie die Schmerzen ohne Pillen

Von: Helena Gries

Kopfschmerzen können das Wohlbefinden erheblich einschränken. Zur Bekämpfung müssen aber nicht immer Schmerzmittel her. Auch ein Getränk kann helfen.

Kassel – Kopfschmerzen sind eine Volkskrankheit. Egal ob stechend oder drückend, sporadisch, regelmäßig oder manchmal sogar überfallartig: Kopfschmerzen können das Wohlbefinden beeinflussen und Menschen teilweise stark einschränken. Rund 47 Millionen Erwachsene in Deutschland sind Experten zufolge zumindest zeitweise betroffen. Aber auch immer mehrjunge Menschen leiden unter Kopfschmerzen.

Laut Hartmut Göbel, Gründer und Chefarzt der renommierten Schmerzklinik Kiel, leiden rund 25 Millionen Menschen in Deutschland unter Spannungskopfschmerz, bei etwa 18 Millionen Betroffenen handelt es sich um Migräne. Um die Schmerzen zu lindern, müssen Betroffene jedoch nicht immer zu Schmerzmitteln greifen. Auch einige einfache Hausmittel können Linderung bringen.

Kopfschmerzen: Ursache erkennen und entgegenwirken

Die Internationale Kopfschmerzgesellschaft (IHS) klassifiziert über 200 Kopfschmerz-Arten. Für die Bekämpfung der Schmerzen sollte man jedoch versuchen, die Ursache herauszufinden. Einige Faktoren können nämlich erheblich zur Entstehung von Kopfschmerzen beitragen:

Stress

starke Angespanntheit und Konzentration über einen längeren Zeitraum

Mangel an Flüssigkeit

Wetterumschwünge

Schlafmangel oder unregelmäßiger Schlaf

Auch die innere Uhr wird oft mit Kopfschmerzen in Zusammenhang gebracht. Studien zufolge treten Cluster-Kopfschmerzen und Migräne scheinbar zu festen Zeitpunkten auf. Genügend Schlaf und regelmäßige Mahlzeiten beugen Fachleuten zufolge wiederkehrenden Kopfschmerzen vor.

Hausmittel gegen Kopfschmerzen: Wärme und Massage bei Verspannungen

Besonders stark beeinträchtigt die Betroffenen laut Professor Göbel von der Schmerzklinik Kiel eine chronische Migräne. Ein bis zwei Prozent der Bevölkerung – also bundesweit 1,66 Millionen Menschen – leiden demnach an mindestens 15 Tagen im Monat unter erheblichem Migräneschmerz, der den gesamten Körper in Mitleidenschaft ziehen kann.

Manchmal kann es bei Kopfschmerzen schon helfen, mehr zu trinken. Empfohlen wird auch Kaffee, denn das Koffein verengt die Gefäße im Gehirn und sorgt somit für einen schnelleren Blutfluss. Dies hemmt die Kopfschmerzen. Doch auch eine Bildschirmauszeit oder ein Spaziergang an der frischen Luft können Wunder wirken.

Bei Spannungskopfschmerzen hingegen empfehlen Experten Wärmeeinwirkung, beispielsweise in Form eines Kirschkernkissens oder eine kurze Massage des Nackens oder der Schläfen. Das Online-Portal kopfschmerzen.de rät zu Übungen wie Schulterkreisen oder die seitliche Dehnung des Nackens.

Pochenden Kopfschmerz mit Kühlung lindern: Pfefferminzöl als Geheimtipp

Bei pochenden Kopfschmerzen kann hingegen Kühlung helfen. Durch ein kaltes Armbad beispielsweise kann die Durchblutung der Arme verstärkt werden, das sorgt laut Experten für veränderte Kreislaufverhältnisse in der oberen Körperhälfte. Dieser Trick kann auch gegen Müdigkeit und niedrigen Blutdruck helfen.

Als ein weiteres Hausmittel gegen Kopfschmerzen gilt die Anwendung von Pfefferminzöl. Das empfiehlt die Deutsche Migräne- und Kopfschmerzgesellschaft. Das Öl sollte großzügig auf Stirn und Schläfen aufgetragen werden. Der kühlende Effekt des Öls kann die Durchblutung fördern und die Beschwerden lindern. (hg/dpa)

Hinweis der Redaktion: Die in diesem Artikel genannten Informationen ersetzen nicht den Gang zu einem Arzt oder einer Ärztin. Nur Fachleute können die richtige Diagnose erstellen und eine geeignete Therapie einleiten.