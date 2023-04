Klimaanlagen für zuhause – das sollte man vor dem Kauf beachten

Von: Pauline Wyderka

Jeden Sommer stellt sich die Frage nach der eigenen Klimaanlage. Lesen Sie hier, wann sich der Kauf lohnt und welches Gerät man sich am besten holt:

Der Sommer naht – und mit ihm drohen schweißtreibende Temperaturen bis in die Nächte. Ab einem gewissen Wärmepunkt wird das Durchschlafen dann so gut wie unmöglich. Da liegt die Überlegung nahe, sich eine Klimaanlage anzuschaffen. Doch beim Kauf sollte man aufpassen. Es gibt immerhin verschiedene Geräte mit verschiedenen Vor- und Nachteilen. Wer sich nicht informiert, zahlt am Ende unnötig drauf.

HEIDELBERG24 verrät, wann sich der Kauf eines Klimageräts lohnt – und was es dabei zu beachten gibt.

Außer beim Kauf können die Geräte nämlich auch im Betrieb echt teuer werden. Dabei kommt es darauf an, welche Art von Gerät für einen Sinn macht. (paw)