Dringender Süßigkeiten-Rückruf: Hersteller warnt vor fatalem Produktionsfehler

Von: Robin Dittrich

Die Cupcakes des Herstellers Starsweets Holland B.V. mussten jetzt zurückgerufen werden. Vor allem für Kinder besteht ein erhöhtes Risiko.

München – Die Cupcakes Dip&Lick des Herstellers Starsweets Holland B.V. müssen zurückgerufen werden. Grund sind Kleinteile, die verschluckt werden könnten – vor allem für Kinder sind diese gefährlich.

Süßigkeiten-Rückruf: Kleinteile könnten verschluckt werden

Immer wieder müssen Lebensmittel oder andere Produkte von Herstellern zurückgerufen werden, nachdem diese bereits in den freien Verkauf gelangt sind. Grund sind häufig Fehler in der Produktion, durch die Verbrauchern potenziell Gefahren drohen. Das kann durch bakterielle Belastungen von Lebensmitteln passieren, beispielsweise mit Listerien. Im Falle der Cupcakes Dip&Lick handelt es sich ebenfalls um einen Produktionsfehler, dort können jedoch Kleinteile verschluckt werden.

Aktueller Rückruf: Betroffen ist ein Lolli mit Pulver-Dip. © Imago

Das Produkt ist ein Lutscher mit Pulver-Dip, der auch in Deutschland gekauft werden kann. Starsweets schreibt in dem Rückruf, dass es als „Unternehmen seit vielen Jahren für Spaß, Qualität und Sicherheit steht.“ Diese Sicherheit kann beim Cupcake Dip&Lick in der 40 Gramm Packung nicht mehr gewährleistet werden. Grund ist eine „Produktbeschwerde/Meldung aus Finnland.“ Starsweets entschloss sich deshalb, den Cupcake zurückzurufen, „weil wir nicht garantieren können, dass er den Anforderungen an Spielzeugartikel entspricht.“

Diese Chargen der Süßigkeit sind vom Lebensmittel-Rückruf betroffen

Das Problem: „Es besteht die Gefahr, dass ein kleines Teil verschluckt wird. Dies ist auf Fehler in der Befestigung der Oberseite, den Cupcake und Lollipop-Halter an der Unterseite des Deckels zurückzuführen.“ Vor allem Kinder könnten beim Verschlucken dieser Kleinteile schlimmstenfalls ersticken. Von dem Rückruf sind laut Starsweets nicht alle sich im Umlauf befindlichen Chargen betroffen. Lediglich 2021 produzierte und 2022 ausgelieferte Chargen können fehlerhaft sein.

Die „Cupcakes“ des Herstellers Starsweets Holland B.V. mussten nach einem Produktionsfehler zurückgerufen werden. © Starsweets

Diese Produkt-Charge ist vom Lebensmittel-Rückruf betroffen:

Hersteller: Starsweets Holland B.V.

Starsweets Holland B.V. Produkt: Cupcake Dip&Lick 40 Gramm

Cupcake Dip&Lick 40 Gramm Los Codes: KD2349-12-21, KD2577-03-22, KD2828-06-22, KD2972-07-22, KD3251-08-22

KD2349-12-21, KD2577-03-22, KD2828-06-22, KD2972-07-22, KD3251-08-22 Produktion: Im Jahr 2021

Im Jahr 2021 Auslieferung: Im Jahr 2022

Wie das Unternehmen schreibt, sind „alle anderen Chargen vollständig nach den Anforderungen und Leitlinien der europäischen Gesetzgebung hergestellt.“ Der Hersteller bittet darum, „Ihre Bestände zu überprüfen und uns mitzuteilen, ob Sie die genannten Codes noch auf Lager haben.“ Ist dies der Fall, sollten Verbraucher den Hersteller kontaktieren, damit dieser mitteilen kann, wie mit dem Rückruf verfahren wird. (rd)