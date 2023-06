Perfide Betrugsmasche bei Kleinanzeigen: Was Sie beim Kauf von Festival-Tickets nie tun sollten

Von: Yannick Hanke

Tickets für Festival und Konzerte werden zuhauf online angeboten. Beim Kauf der Eintrittsberechtigungen gilt es jedoch einiges zu beachten, denn: Betrüger lauern.

Bremen – Nach Stunden des Wartens vor der Einlasskontrolle des Lieblingsfestivals ist der große Moment gekommen: Das Ticket wird gescannt, im Anschluss wird das obligatorische Festivalbändchen am Handgelenk befestigt und der Spaß kann beginnen. Mitunter kommt es jedoch erst gar nicht soweit, da bei der Kontrolle festgestellt wird, dass das eh schon teure Festivalticket nicht echt ist. Oder womöglich mehrfach verkauft wurde, der entsprechende Barcode weist darauf hin.

Und schon zerfällt all die Euphorie wie manch ein Pavillon beim ersten Windstoß auf dem Hurricane Festival. Damit es gar nicht erst zu solch einer Situation kommt, sollte im Vorfeld tunlichst darauf geachtet werden, keinen Betrügern beim Kauf von Tickets für Live-Veranstaltungen auf den Leim zu gehen. Das bezieht sich natürlich auf Drittanbieter, die Tickets beispielsweise via Kleinanzeigen (ehemals ebay Kleinanzeigen) veräußern. Deswegen gibt die Plattform auch Tipps, worauf Tickerkäufer zwingend achten sollten.

Festivalsommer steht vor der Tür: Viele Konzertkarten auf Kleinanzeigen zum Verkauf – doch ist Vorsicht geboten

Wie es in einer Pressemitteilung von Kleinanzeigen heißt, würden von den „mehr als 80.000 aktiven Ticket-Inseraten im Schnitt mehr als 40 Prozent auf Konzertkarten“ fallen. Anzeigen würden von Usern so schnell wie in kaum einer anderen Kategorie wieder deaktiviert werden. Dies sei ein „Zeichen für Verkaufserfolg“ (Stand der Daten: 7. Juni 2023).

Vor allem während der Festivalsaison in Deutschland wird viel mit Tickets auf Kleinanzeigen gehandelt. Dabei gilt es einiges zu beachten – für Käufer, aber auch Verkäufer. © Rene Traut/imago/Christophe Gateau/dpa/Montage

Doch gilt es natürlich auch zu beachten, dass Kleinanzeigen eine Plattform für den privaten Weiterverkauf darstellt. Dementsprechend habe die „Plattform keinen direkten Einfluss auf den Handel zwischen Privatpersonen“. Daraus resultierend listet das größte Online-Kleinanzeigen-Portal in Deutschland sieben Tipps auf, um beim Ticketkauf für die jeweilige Veranstaltung erfolgreich und vor allem abgesichert zu sein.

1. Tipps für den Ticketkauf im Internet: Vergleichen Sie immer den Preis

Um direkt ausfindig zu machen, ob ein Ticketangebot wirklich seriös ist, empfiehlt sich der Blick auf den Preis. Die Masche der Betrüger sei nämlich oftmals dieselbe. Tickets würden sehr kurzfristig und deutlich unter oder über dem Marktwert verkauft werden. Erhöhte Vorsicht gelte insbesondere dann, wenn ein Angebot im Grunde zu gut erscheint, um wahr zu sein.

2. Ticketangebote bei Kleinanzeigen: Plattform rät zum Checken des dazugehörigen Profils

Unerlässlich sei es laut Kleinanzeigen auch, das zu einem Inserat dazugehörige Profil zu überprüfen und auf seine Vertrauenswürdigkeit zu untersuchen. So würden Personen mit betrügerischen Absichten oftmals mit neu angelegten Accounts agieren. Der Fokus sollte dementsprechend den Beitrittsdaten sowie den Bewertungen gelten.

Wenn ein Profil bei Kleinanzeigen, wo zeitweise kostenloser Versand möglich war, wiederum bereits seit mehreren Jahren existiere und neben Festivaltickets auch andere Produkte verkaufe, könne das ein guter Hinweis auf Seriosität sein. Eine Garantie gebe es dafür aber nicht.

3. Betrügern auf Kleinanzeigen entgegenwirken: Unbedingt prüfen, ob ein Festivalticket personalisiert ist

Wer ein Ticket für Konzerte oder Festivals bedenkenlos kaufen möchte, sollte überprüfen, ob es zuvor vom jeweiligen Veranstalter personalisiert wurde. Sollte dies der Fall sein, könne es beim Einlass zur Personalienkontrolle kommen – und der Eintritt bei Nichtübereinstimmung im schlimmsten Fall und trotz eines gültigen Tickets verwehrt werden.

Deshalb rät Kleinanzeigen, im Vorfeld zu prüfen, ob sich Tickets auch umschreiben lassen und wer dazu aktiv werden muss.

4. Kauf von Tickets auf Kleinanzeigen: Immer achtgeben bei Übergabe und Bezahlung

„Die sicherste Übergabe ist eine persönliche“, heißt es zu diesem Punkt einleitend von Kleinanzeigen. Denn auf diesem Wege könne die Existenz der Tickets auch sichergestellt werden. Damit die Echtheit besser überprüft werden kann, sollten sich Käufer vor Ort auch den Personalausweis und den Kaufbeleg des Verkäufers zeigen lassen.

Kleinanzeigen gibt Tipps, die es beim Kauf, aber auch beim Verkauf von Tickets für Veranstaltungen wie Konzerte oder Festivals zu berücksichtigen gilt. © imago/Symbolbild

Wenn alles seine Richtigkeit hat, „dann kann persönlich bezahlt werden“, so Kleinanzeigen. Denn wie in allen anderen Bereichen auch, würde die Zahlung per Vorkasse das Risiko bergen, letztlich ohne Geld dazustehen – und auch ohne Ticket.

5. Tipps auch für Verkäufer auf Kleinanzeigen: Immer die AGBs durchlesen

Grundsätzlich ist der private Weiterverkauf von Tickets erlaubt. Einen Blick auf die Geschäftsbedingungen des Veranstalters sollten Nutzer aber auf jeden Fall werfen. Denn in diesen kann beispielsweise festgehalten werden, „dass ihre Tickets nicht über dem üblichen Wert verkauft werden dürfen“, wie es von Kleinanzeigen heißt. Und wer dagegen verstößt, könnte riskieren, dass die Karten vom Veranstalter gesperrt werden. Somit bestünde auch für Käufer das Risiko, letztlich wertlose Tickets zu erwerben.

Strittig sei zwar, „ob entsprechende Klauseln gegenüber Verbraucherinnen und Verbrauchern (den Ersterwerbern) überhaupt wirksam sind“. Doch würde zunächst einmal der Veranstalter „am längeren Hebel“ sitzen.

6. Wichtig für Verkäufer von Tickets auf Kleinanzeigen: Strichcode, QR-Code und Ticketnummer nie preisgeben

Dieser Hinweis sollte jedem Verkäufer bei Kleinanzeigen (oder natürlich auch auf vergleichbaren Plattformen) bewusst sein: auf den Fotos im jeweiligen Inserat sollten niemals Strichcode, QR-Code sowie Ticketnummer zu sehen sein. Obendrein sollten über den Sitzplatz nur sehr vage oder eben auch gar keine Angaben gemacht werden.

Die Gefahr wäre sonst zu groß, „dass entweder Veranstalter diese Informationen nutzen, um das Ticket vorsorglich zu sperren“. Oder aber Dritte könnten sich die Informationen für betrügerische Zwecke zu Nutzen machen.

7. Zurückhaltend mit den eigenen Daten auf Kleinanzeigen umgehen

Fotos des Personalausweises oder andere persönliche Daten sollten niemals verschickt werden. Vielmehr sollten sie ausschließlich persönlich und bei Bedarf im Rahmen der Übergabe vor Ort gezeigt werden.

Der Leitspruch von Kleinanzeigen in diesem Kontext: „Je weniger persönliche Daten digital ausgetauscht werden, desto besser – und sicherer“. Dann sollte dem Festivalspaß wie auf dem Hurricane auch nichts mehr im Wege stehen. (han)