Wunderwaffe Klarspüler: Für diese drei Putzarbeiten sollte man ihn nutzen

Von: Sophia Lother

Teilen

Gewusst wie: Klarspüler kann eine echte Allzweckwaffe im Haushalt sein. Bei drei Dingen hilft das Mittel ganz besonders.

Kassel - Angesichts eines übervollen Putz-Schranks fragt sich der ein oder andere: „brauche ich wirklich so viele Putzmittel im Haushalt?“. Wie schön es doch wäre, einen Reiniger bei der Hand zu haben, der in jeder Situation einsetzbar ist. Leider gibt es dieses Wundermittel noch nicht, doch es gibt einen Reiniger, der zumindest an dieses Ideal heranreicht: der Klarspüler.

Geschickt eingesetzt, kann der Klarspüler bei den unterschiedlichsten Dingen im Haushalt von großem Nutzen sein, berichtet hna.de. Im Überblick finden Sie fünf Haushalts-Tipps, bei denen dieser Alleskönner helfen kann:

Klarspüler als Alleskönner: 1. Bad mit diesem Tipp auf Hochglanz bringen

Beim Putzen im Badezimmer kann der Klarspüler glänzen – im wahrsten Sinne des Wortes. Das Reinigungsmittel verursacht einen sogenannten Lotuseffekt im Bad. Oberflächen nehmen dadurch kaum Feuchtigkeit auf und Wasser oder andere Flüssigkeiten perlen wesentlich leichter ab. Das funktioniert bei Fliesen, Armaturen und in der Duschkabine. Mit diesen Tipps bringen Sie das Badezimmer mit dem Klarspüler zum Strahlen:

Flächen gründlich reinigen und das Putzmittel anschließend gründlich entfermnen Eimer Wasser mit etwas Klarspüler versehen, eine Sprühflasche kann auch genutzt werden Das Klarspüler-Wasser auf die Flächen auftragen und abwaschen

Klarspüler Waffe gegen Schmutz im Haushalt: 2. Hilfe beim Fensterputzen

Was im Badezimmer funktioniert, ist auch ein einfacher Trick zum Fensterputzen. Auch hier kann man sich den Lotuseffekt des Klarspülers zunutze machen. Hierfür ebenfalls die Fenster zuvor reinigen und dann den Klarspüler auftragen und anschließend wieder abwaschen. Geschickt eingesetzt, bleiben die Fenster somit länger strahlend sauber, und Verbraucher sparen sich anstrengendes Fensterputzen und zusätzliche Reinigungsmittel.

An vielen Stellen im Haushalt kann Klarspüler helfen. (Symbolfoto) © Westend61/Imago

Haushalts-Tipps mit Klarspüler: 3. Auch in der Küche ist er eine große Hilfe

Nicht nur Natron ist eine echte Wunderwaffe im Haushalt. Auch Klarspüler ist vielfältig einsetzbar. Probieren Sie ihn doch einmal in ihrer Küche aus. Bei der Reinigung von Wasserhähnen und dem Spülbecken hilft er dabei, dass sich nicht so einfach Kalk und andere Flecken nachbilden. Das Gleiche gilt übrigens auch für die Fliesen an der Küchenwand.

Aber aufgepasst, wie das Verbraucherportal Deavita warnt, sollte Klarspüler nicht direkt nach anderen Hausmitteln verwendet werden. Denn das könne dazu führen, dass eine chemische Reaktion ausgelöst wird und sich Flecken bilden.

Fünf Hausmittel ersetzen übliche Putzmittel ersetzen – und stehen in Ihrem Schrank Fotostrecke ansehen

Klarspüler als Geheimwaffe beim Putzen: Das sollten Sie beachten

Wie die Stiftung Warentest erklärt, sollte aber auch bei der Spülmaschine auf echten Klarspüler, anstatt auf Hausmittel gesetzt werden. Die Experten testeten Essig und Zitronensäure als Ersatz und kamen zu dem Ergebnis: „Ob Essig, Zitronensäure oder ohne Klarspüler – die Resultate der Haus­mittel ernüchtern. Geschirr, Gläser und Besteck kommen mit kleinen Flecken über­sät aus der Maschine.“ Außerdem trocknete das Geschirr und die Gläser wesentlich langsamer, so die Tester. (slo)