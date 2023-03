Kfz-Versicherung: Mit diesen Tricks findet man den günstigsten Tarif

Von: Franziska Schuster

Teilen

Egal, ob bei Diebstahl oder Unfall: Eine gute Kfz-Versicherung ist wichtig. Sie muss aber nicht automatisch teuer sein. © imahgo images/Monkey Business

Je nach Anbieter und Tarif können für eine Kfz-Versicherung Beiträge in vierstelliger Höhe anfallen. Mit einigen Tipps lässt sich viel Geld sparen.

Stuttgart - Autofahren ist nicht nur durch steigende Spritpreise zum Luxus geworden. Viele fürchten, sich bald kein Auto mehr leisten zu können. Denn auch für den Unterhalt muss man je nach Modell tief in die Tasche greifen. Ganz vorne bei den hohen Kosten mit dabei: Die Kfz-Versicherung. Der Unterschied zwischen den teuersten und den günstigsten Versicherungsanbietern ist groß. Mit einigen Tricks können Verbraucher hier jedoch viel Geld sparen.

Haftpflicht, Teil- oder Vollkaskoversicherungen: Das bieten sie

Eine Kfz-Versicherung solle Autobesitzer vor finanziellen Verlusten schützen, die durch Unfälle oder Diebstahl ihres Fahrzeugs verursacht werden können. Es ist wichtig, eine angemessene Kfz-Versicherung abzuschließen, um im Falle eines Unfalls oder Diebstahls finanziell abgesichert zu sein. Die Kosten der Versicherung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie zum Beispiel dem Alter und Typ des Fahrzeugs, dem Wohnort und dem Fahrverhalten des Fahrers. Es gibt drei Arten von Kfz-Versicherungen:

Haftpflichtversicherung: Diese Versicherung ist gesetzlich vorgeschrieben und deckt Schäden ab, die Sie anderen Personen oder ihrem Eigentum zufügen, wenn Sie einen Unfall verursachen. Die Haftpflichtversicherung deckt jedoch nicht die Schäden an Ihrem eigenen Fahrzeug ab.

Teilkaskoversicherung: Diese Versicherung deckt Schäden an Ihrem eigenen Fahrzeug ab, die durch Diebstahl, Brand, Glasschäden oder Naturereignisse wie Sturm, Hagel oder Überschwemmungen verursacht wurden.

Vollkaskoversicherung: Diese Versicherung deckt alle Schäden an Ihrem eigenen Fahrzeug ab, einschließlich Schäden, die Sie selbst verursacht haben. Sie ist jedoch teurer als die Haftpflichtversicherung oder die Teilkaskoversicherung. In diesen Fällen lohnt sich der Vollkasko-Schutz.

Ein Wechsel der Kfz-Versicherung kann sich lohnen – Angebote unbedingt vergleichen

Ein Wechsel des Versicherungsanbieters kann vor allem Fahrern ab 55 Jahren viel Geld sparen. Denn für die meisten Autofahrer ab diesem Alter werden die Beiträge von Jahr zu Jahr teurer. Die meisten Versicherungen begründen die Erhöhung mit einem im Alter steigenden Unfallrisiko. Dabei ist das statistisch überhaupt nicht belegt. Es ist sogar erwiesen, dass sich das Unfallrisiko erst ab 75 Jahren erhöht. Mit einem Wechsel der Versicherung kann man gut und gerne über 100 Euro im Jahr sparen. Auch ein Strom- und Gasanbieterwechsel lohnt sich zur Zeit, wie die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg im Gespräch mit BW24 verraten hat.

Egal, welche Art von Kfz-Versicherung auswählt – um eine möglichst günstige Kfz-Versicherung abzuschließen, gibt es verschiedene Dinge, die man tun kann. Allem voran: Vergleichen Sie die Angebote verschiedener Versicherungsunternehmen, um das beste Angebot zu finden. Sie können dies online über Vergleichsportale oder auch direkt bei den Versicherungsunternehmen tun. Stellen Sie sicher, dass Sie bei der Angabe Ihrer Fahrzeugdaten und persönlichen Informationen ehrlich und genau sind. Falsche Angaben können zu höheren Versicherungsprämien führen.

Diese Punkte sind auf der Suche nach einer günstigen Kfz-Versicherung zu beachten:

Angebote vergleichen

passende Versicherung auswählen

Selbstbeteiligung festlegen

nach möglichen Rabatten suchen

Versicherungsangebote bündeln

Überlegen Sie sich im nächsten Schritt, welche Art von Versicherung Sie benötigen und wählen Sie die passende aus. Eine Vollkaskoversicherung ist beispielsweise teurer als eine Haftpflichtversicherung oder eine Teilkaskoversicherung. Je höher die Selbstbeteiligung ist, desto günstiger wird die Versicherung. Man sollte sich aber gut überlegen, ob man im Schadensfall auch wirklich die Selbstbeteiligung aufbringen kann. Viele Versicherungsunternehmen bieten außerdem Rabatte an, zum Beispiel für Fahrer ab einem bestimmten Alter oder für Fahrzeuge mit bestimmten Sicherheitsmerkmalen. Zudem kommt man günstiger weg, wenn man bei einem Unternehmen mehrere Versicherungen abschließt. Auch hier gibt es dann oft Vergünstigungen.

Es ist wichtig zu betonen, dass der Preis nicht das einzige Kriterium bei der Wahl einer Kfz-Versicherung sein sollte. Bedingungen und Leistungen der Versicherung sollten sorgfältig geprüft werden, um sicherzustellen, dass man im Schadensfall ausreichend geschützt ist.

Beitrag senken: Hartnäckigkeit zahlt sich oftmals aus

Mit einigen weiteren Tricks lässt sich der Beitrag zusätzlich senken. Viele Versicherte geben zum Beispiel eine zu hohe Zahl an gefahrenen Kilometern an. Auch durch Familienmitglieder lässt sich sparen: Wer einen jüngeren Ehepartner oder Kinder mit Führerschein hat, kann diese als Hauptversicherte in den Vertrag aufnehmen. Das senkt die Prämie oft deutlich.

Es kann auch helfen, direkt auf die Versicherung zuzugehen. Teilt man dem Unternehmen mit, ein günstigeres Angebot gefunden zu haben, ziehen viele preislich nach. Hier lohnt es sich, hartnäckig zu bleiben.