Vom Markt genommen: Kult-Kaugummi gehört der Geschichte an

Von: Anna-Lena Kiegerl

Eine beliebte Kaugummi-Sorte gibt es bald nicht mehr. Die Produktion von Wrigley’s wurde eingestellt. Ein Kult-Produkt verschwindet nun langsam aus den Regalen.

München – Viele werden diese Situation aus der Schulzeit noch kennen: ein Klassenkamerad zückt eine Packung Wrigley‘s aus dem Schulranzen und wird damit zum Held des Pausenhofs. Künftige Generationen können zumindest mit einer beliebten Kaugummi-Marke nicht mehr auftrumpfen. Wie die Rheinische Post berichtet, hat der Lebensmittelhersteller bereits 2022 die Produktion von Wrigley‘s eingestampft; bald ist damit wohl auch der letzte Kaugummi-Streifen Geschichte.

Ein Nutzer postet seine Enttäuschung auf Reddit und geht damit viral. Mehr als 300 Kommentare tummeln sich unter dem Beitrag. „Nachdem sich mein Vorrat (Wrigley‘s) dem Ende neigte, begab ich mich zu meinem örtlichen Supermarkt. Dort musste ich mit Erschrecken feststellen, dass die gummiartigen Streifen sich nicht mehr an der Kasse befinden“, so der enttäuschte Nutzer.

Kult-Kaugummi von Wrigley‘s verschwindet: Anzahl der Produkte ist begrenzt

Der Wrigley‘s-Fan wendet sich daraufhin an die Hersteller-Firma Mars, welche die Kaugummis zuvor produziert hatte und ebenfalls die Kaugummi-Marken Extra und Orbit innehat. Die Antwort: Die Kaugummis werden in dieser Form nicht mehr in Deutschland produziert, nur noch Dragees stehen im aktuellen Sortiment. Kaugummi-Streifen werden nicht mehr angeboten. Damit verabschieden sich auch die Streifen-Kaugummis der Marken Extra und Orbit vom Markt.

Aus für Wrigley‘s Spearmint: Die beliebte Kaugummi-Sorte wird man wohl nie mehr in den Supermarkt-Regalen finden. © Imago

Laut Hersteller Mars ist die Anzahl der Produkte, die angeboten werden können, begrenzt. Die Firma müsse sich an aktuelle Verkaufszahlen, Markteinführungen und Trends anpassen, weshalb gewisse Produkte aussortiert werden.

Wrigley‘s Spearmint sagt Ade: Das Ende einer Ära – Kaugummi-Fans reagieren im Netz nostalgisch

Bereits seit 1893 gibt es die Kaugummis. In Amerika nahmen sie ihren Anfang. Damit gehören die Wrigley‘s Streifen zu den ersten Kaugummi-Sorten der Welt. Nach 130 Jahren – nun das Ende einer Kaugummi-Ära. Kaugummis – für die einen besonders ärgerlich, wenn sie unter den Schuhen kleben, für die anderen eine geliebte Kindheitserinnerung; zumindest im Fall der Wrigley‘s Streifen.

Eine der markantesten Erinnerungen an den Wrigley‘s Kaugummi scheinen die Packungen mit Schnapp-Bügel zu sein. In den Kommentaren unter dem Reddit-Post finden sich zahlreiche Beiträge zu dem Scherzartikel, mit dem man Freunde veralbern konnte. Statt die minzige Erfrischung gab es einen Klaps auf die Finger. Eine Userin äußert sich enttäuscht: „Ich glaube, ich hab noch in irgendeiner Schublade ein Fake-Kaugummi mit Schnapp-Bügel liegen. Jetzt kann ich den nie wieder benutzen.“

