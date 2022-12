Katerfrühstück: So geht der Kater nach Weihnachten und Silvester wieder weg

Hart gefeiert und nun dröhnt der Schädel? Hilfreich sind dann Anti-Kater-Tipps, etwa für ein Katerfrühstück. So bekämpfen Sie den Kater an Weihnachten und Silvester.

Ob Geburtstag, Hochzeit, Weihnachten oder Silvester: einen Grund zum Feiern gibt es oft. Nicht selten fließt dann auch der Alkohol in rauen Mengen und sorgt am nächsten Morgen für einen schweren Kopf: Der Kater ist da. Gegen das flaue Gefühl im Magen und den dröhnenden Schädel hilft dann nur ein richtig gutes Katerfrühstück nach der durchzechten Nacht.

Der Kopf brummt, der Magen sendet flaue Gefühle, aufstehen möchte man eigentlich nicht. Der Ausdruck „Kater“ soll erstmals im 19. Jahrhundert aufgekommen sein, scherzhaft abgeleitet von „Katarrh“, dem Fachbegriff für eine Schleimhautentzündung, die mit Schnupfen und Unwohlsein einhergeht. Heute wissen wir es besser: Beim sprichwörtlichen Kater handelt es sich um eine leichte Alkoholvergiftung. Denn unser Körper kann Alkohol zwar schnell aufnehmen, aber mit dem Abbau geht es weniger zügig voran.

Kater nach Silvester oder Weihnachten: Gutes Kater-Frühstück bringt den Körper wieder in Schwung

Doch, auch wenn wir wissen, was auf uns zukommt, fällt es dem einen oder anderen schwer, sich zurückzuhalten. Die Rettung naht dann eben mit einem ordentlichen und guten Katerfrühstück, um dem dicken Kopf den Kamp anzusagen. Während der eine auf fettiges Essen setzt, schwört der andere auf eine vitaminreiche Kost am Morgen danach, wieder andere, setzen gleich zum Frühstück die Flasche an und wollen den Kater mit einem sogenannten Konterbier vertreiben. Doch, was ist das beste Katerfrühstück?

Egal für welches Katerfrühstück man sich auch entscheidet nach Silvester oder Weihnachten, ganz wichtig ist es, viel zu trinken. Dies aus dem Grunde, weil Alkohol dehydrierend wirkt. Hilfreich sind Mineralwasser, Tee oder Saftschorlen. Doch Vorsicht vor Getränken mit Kohlensäure. Da der Magen durch den Alkohol und den folgenden Kater sowieso schon gereizt ist, ist es nicht ratsam, damit zu übertreiben. Mischen Sie die Saftschorle besser mit stillem Wasser. Dazu ist ein Katerfrühstück hilfreich. Wir haben leckere Rezepte für ein Katerfrühstück nach Silvester oder Weihnachten für euch.

Der Klassiker zum Katerfrühstück: Rollmops

Rollmops können Sie fertig im Glas kaufen, aber erst mit den richtigen Beilagen wird er lecker. Schneiden Sie Karotten, Radieschen und Gewürzgurken in mundgerechte Häppchen und machen Sie sich damit einen bunten Rollmops-Teller.

Deftige und schnelle Anti-Kater-Kartoffelsuppe

1 kg mehligkochende Kartoffeln

1 Bund Suppengrün

1 Bund Petersilie

1,5 Liter Gemüsebrühe

1 TL Majoran

Salz und Pfeffer

Zunächst müssen für dieses Katerfrühstück Kartoffeln geschält und in kleine Würfel geschnitten werden, auch das Suppengrün muss zerkleinert werden, dazu die Petersilie kleinhacken. Danach wird die Gemüsebrühe erhitzt, um schließlich die Kartoffeln, den Majoran, das Suppengemüse und die Petersilie darin zu kochen, bis sie gar sind. Schließlich wird die Suppe püriert, mit Salz und Pfeffer abgeschmeckt und mit der Petersilie bestreut. Fertig ist das Anti-Katerfrühstück.

Anti-Katerfrühstück nach Silvester und Weihnachten: Rührei mit Schinken, Käse und Toast

4 Eier

2 EL Milch

2 Scheiben Kochschinken

eine Handvoll geraspelter Käse

Salz und Pfeffer

und Fett zum Anbraten

zum Anbraten 2 Scheiben Toast

Zunächst wird der Kochschinken in kleine Würfel geschnitten. Danach werden die Eier mit der Milch verquirlt und mit dem Schinken und dem Käse zusammengerührt. Das Gemisch wird schließlich mit Salz und Pfeffer abgeschmeckt und in die Pfanne mit dem heißen Fett gegeben. Das Rührei wird nun bei mittlerer Hitzezufuhr so lange gebraten und gerührt, bis es von allen Seiten golden und gestockt ist. Dazu Toast und fertig ist das Anti-Katerfrühstück.

Kater nach Silvester oder Weihnachten: Frisches Obst liefert Vitamine und Mineralstoffe

Auch frisches Obst kann am Morgen nach einer durchzechten Nacht gegen den Kater helfen. Da Alkohol dehydrierend wirkt, sind eine ganze Menge Vitamine und Mineralstoffe verloren gegangen. Frisches Obst wie Bananen sind am besten geeignet, um diesen Mangel wieder aufzufüllen. Bei Übelkeit sollten aber die Finger von stark säurehaltigem Obst gelassen werden.

Wieder andere schwören nach einer Nacht mit viel Alkohol auf ein Konterbier als erstes Getränk am nächsten Morgen. Auf den ersten Blick scheint ein Konterbier tatsächlich hilfreich, schließlich wird der Kater immer heftiger, je mehr Alkohol im Körper abgebaut wird. Doch, das ist nur auf den ersten Blick wirklich hilfreich. Am besten ist es, den durch den Alkohol geschundenen Körper am Tag nach einer durchzechten Nacht zu schonen und nicht noch mehr mit Alkohol zu belasten.