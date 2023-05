Tipps gegen Käsefüße: Diese Tricks helfen gegen Schweißgeruch

Was tun gegen schwitzende Füße?

Nach der Arbeit qualmen die Socken und aus den Schuhen entweicht ein übler Geruch? Diese Tipps helfen gegen Käsefüße.

Berlin ‒ Gerade im Sommer leiden viele Menschen unter stark schwitzenden Füßen. Trotz Baumwollsocken und einer Einlage im Schuh, die Füße riechen nach „Käsefuß“. Schuld an dem unangenehmen Geruch sind Bakterien, die auf unserer Hautoberfläche leben und Schweiß in müffelnde Bestandteile zersetzen. Dabei stinkt Schweiß an sich gar nicht.

Es sind die Bakterien, die den Schweiß zersetzen und dabei unter anderem Buttersäure produzieren, die wiederum penetrant und stechend riecht, erklärt Hautärztin Marion Moers-Carpi in der Apotheken-Umschau. Schuhe verhindern, dass der Schweiß verdunsten kann. Es entsteht so etwas wie eine Schwitzkammer. „Eine ideale Bedingung für Fußgeruch“, so die Expertin.

Schweißfüße: Tipps für den Sommer gegen üblen Fuß-Geruch

Vor allem im Sommer und bei hohen Temperaturen werden die Füße nicht ausreichend belüftet. Zwar gibt es in Apotheken verschiedene Mittel, um den Fußgeruch zu bekämpfen. Sie enthalten zum Beispiel Aluminiumsalze, Gerbstoffe oder Heilpflanzen wie Salbei und Eichenrinde und können dafür sorgen, dass die Schweißdrüsen gar nicht erst so viel Schweiß produzieren.

Aber Vorsicht: Cremes mit pflanzlichen Inhaltsstoffen helfen den Füßen des einen, führen aber bei anderen Menschen zu allergischen Kontaktreaktionen, warnt die Ärzte-Zeitung und beruft sich dabei auf italienische Forscher. Expertin Moers-Carpi rät daher zu einer Lotion mit Aluminiumchlorid. Sie ziehe die Schweißkanäle zusammen und die Schweißdrüsen könnten den Schweiß nicht abgeben.

So entstehen Schweißfüße Füße haben viele Schweißdrüsen. Diese werden aus den unterschiedlichsten Gründen aktiv, etwa bei hohen Außentemperaturen, Stress oder aufgrund einer Hormonstörung. Schweißfüße entstehen, wenn Füße nicht ausreichend belüftet werden, weil sie etwa über einen größeren Zeitraum in luftundurchlässigen Schuhen stecken. Geschlossene Schuhe hindern den Schweiß am Verdunsten. Quelle: Apotheken Umschau

Wer es erst gar nicht zu lästigem Fußgeruch kommen lassen will, der sollte zuerst einmal die richtigen Schuhe wählen. Wer sich zudem für atmungsaktive Socken aus Baumwolle entscheidet, kann schwitzenden Füßen vorbeugen. Denn nicht nur bei den Schuhen, auch bei der Wahl der Socken lässt sich so mancher Fehler begehen.

Vier Tipps gegen Fußgeruch: Socken und Schuhe richtig wählen

Socken aus saugfähigem Material wie beispielsweise dünne Baumwollsocken beugen vor. Socken aus Synthetikfasern hingegen nehmen die Feuchtigkeit nicht auf. Schuhe aus atmungsaktiven Materialien wie Leder oder Leinen eignen sich gegen Käsefüße. Schuhen aus Synthetik leiten die Feuchtigkeit nicht ab. Einlegesohlen aus Leder sind atmungsaktiv und nehmen einen Teil der Feuchtigkeit auf. Schuhe sollten auch regelmäßig gelüftet und gewechselt werden

Käsefüße bei warmen Temperaturen: Fuß- und Schuhdeos helfen

Natürlich hilft auch eine gute Fußhygiene mit Wasser und Seife gegen Gerüche. Ein kühles Fußbad ist speziell bei sommerlichen Temperaturen ein besonderer Frische-Kick für die Füße. Mit einem täglichen Fußbad in Salbeitee lässt sich sogar die Aktivierung der Schweißdrüsen regulieren. Wer ein Deo vorzieht, dem empfiehlt die Dermatologin ein Fußdeo mit Aluminiumchlorid oder mit Alkohol.

Dadurch werde die Schweißzersetzung vermindert. Außerdem gibt es antibakterielle Schuhdeos in Drogerien sowie Schuh-Fachgeschäften. Auch Puder kann Schweißperlen gut aufsaugen. Er wird direkt auf die Fußsohle und zwischen die Zehen gegeben.

Ein beliebtes Hausmittel gegen Käsefüße ist ein 15-minütiges Fußbad in Apfelessig. Er wird im Verhältnis Ein- zu Zweidrittel mit Wasser verdünnt. Falls keiner dieser Tipps gegen penetranten Geruch helfen sollte, bleibt immer noch die Möglichkeit, einen Arzt um Rat zu fragen.

