Lidl-Pantoffeln lösen Debatte um Jugendsprache aus: „Mache mir immer mehr Sorgen um meine Rente“

Von: Sandra Sporer

Manchmal gibt es zwischen den Generationen Verständigungsprobleme. Ein solcher Fall artete auf Reddit zu einer Debatte über Jugendsprache aus.

München – Häufig finden kuriose Bilder und besonders lustige oder dumme Äußerungen ihren Weg in diverse Reddit-Threads oder die sozialen Medien. Auch jüngere Internutzer – meist eigentlich Urheber von spöttischen Beiträgen – sind nicht davor gefeit, hier zum Gespött zu werden.

So sammelt etwa der Thread r/ichbin14unddasisttief laut eigener Beschreibung „pseudointelligente Aussagen“. Wie der Name schon sagt, stammen diese oft von Teenagern und sind in jugendlichem Umgangston inklusive vieler Begriffe aus der Jugendsprache verfasst. Genau diese Tatsache ließ die Diskussion unter einem der Posts entgleisen.

Reddit-Nutzer postet Bild von Lidl-Pantoffeln und entfacht eine hitzige Debatte

„Ok aber warum die Lidl Schuhe?“, war die eigentliche Frage, die der Verfasser des Posts zur Diskussion gegeben hatte. Auf dem Bild darunter waren nämlich Schuhe im Stil der bekannten Adiletten zu sehen, auf denen groß ein Lidl-Logo prangt.

Die Schuhe kamen bei einigen der Kommentatoren auch wirklich gut an. „Er hat den Lidl Rizz“, schreibt einer. Ein anderer: „Die Lidlletten sind swag 10/10“ Schnell entwickelte sich die Diskussion jedoch in eine ganz andere, weniger positive Richtung. Denn über das Bild ist noch ein Text gelegt, der für die meisten Nutzer nur herzlich wenig Sinn ergab.

Diskussion über Lidl-Pantoffeln entgleist – verärgerte Kommentare über Jugendsprache

Zu lesen ist: „Mein Crash: ich verlarse dich. Ich: triffe mich mit seinehm abffl.“ Da ist der Kommentar „Lidl Schuhe geil aber was is ein abffl? Abfall? So siehts aus“ noch einer der netteren. Andere Nutzer finden wesentlich deutlichere Worte:

„Ich mache mir echt immer mehr Sorgen um meine Rente!“

„Lernt mal alle deutsch!“

„Was ist das immer mit der Rechtschreibung? Machen die das mit Absicht, dass einfach gar nichts stimmt?“

„Diese Rechtschreibung DARF doch bitte keiner Ernst meinen. Wir sind verloren...“

Vor allem über die Bedeutung des Wortes „abffl“ wird gerätselt. Hierbei handelt es sich vermutlich um eine bestimmte Abkürzung. Laut Focus Online ist „ABFFL“ die Steigerung von „ABF“ (allerbeste/r Freund/in) und bedeutet Allerbeste/r Freund/in fürs Leben. Die Person hat also wohl, nachdem sie mit ihrem Schwarm Schluss gemacht hat, etwas mit dessen besten Kumpel angefangen, so der Versuch, die kryptische Sprache zu entwirren. „Crash“ steht hier für das englische Wort „Crush“, was wiederum eine Person beschreibt, die man anschmachtet.

Wer nicht mit der Sprech- und Schreibweise Jugendlicher vertraut ist, dem wird die Botschaft wahrscheinlich zunächst Rätsel aufgeben. © Screenshot/Reddit

