Deutschlandticket für die Arbeit: 49-Euro-Ticket als Jobticket für 34,30 Euro zu haben

Arbeitnehmer können das Deutschlandticket für 34,30 Euro bekommen. Gibt es einen Zuschuss vom Arbeitgeber, legt der Bund noch einen drauf.

Hamburg – Das 49-Euro-Ticket ist für Pendler auch billiger zu haben. Wenn Arbeitgeber das Abo subventionieren, gewährt der Bund zusätzlich einen Zuschuss. Dadurch können Angestellte bis zu 30 Prozent des Preises einsparen. Außerdem können Unternehmen die zusätzlichen Kosten steuerlich geltend machen.

Angebot der Bahn Deutschlandticket Unterstützung von Arbeitgebern Bezuschussung von 25 Prozent Bei Zuschuss des Arbeitgebers Bezuschussung von weiteren fünf Prozent durch den Bund Preis für Angestellte 34,30 Euro

Zuschüsse von Arbeitgeber und Bund: Deutschlandticket für Pendler günstiger

Das Deutschlandticket, das ab dem 1. Mai Gültigkeit hat, ist in der Regel für 49 Euro im Monat erhältlich und gilt in den meisten Nahverkehrszügen, Bussen und S-Bahnen. Für Pendler, die nicht auf den ICE angewiesen sind, kann dies von Vorteil sein. Um die beste Route ohne Fernzug über den DB-Navigator zu finden, gibt es einen versteckten Trick in der Bahn-App.

Für Angestellte, die bereits ein Jobticket für ihren Arbeitsweg nutzen, ist es laut Bund nicht erforderlich, aktiv zu werden. Die Deutsche Bahn (DB) wird Kunden, die bereits ein ähnliches Ticket besitzen, über das neue Angebot informieren. Dann können sie selbst entscheiden. In der Regel sind die meisten Jobtickets, einschließlich des Deutschlandtickets, monatlich kündbar. Diese Flexibilität gibt Arbeitnehmern die Freiheit, ihr Ticket an ihre Arbeitsbedingungen anzupassen und sich bei Bedarf für andere Optionen zu entscheiden.

Betriebe können Kosten absetzen: Jobticket-Zuschuss kostet den Arbeitgeber kaum etwas

Mit dem Ziel, mehr Menschen für den öffentlichen Nahverkehr zu gewinnen, fördert die Bundesregierung das 49-Euro-Jobticket. Arbeitgeber, die ihren Mitarbeitern das Ticket mit mindestens 25 Prozent bezuschussen, erhalten eine zusätzliche Unterstützung vom Bund in Höhe von fünf Prozent. Dadurch müssen Arbeitnehmer lediglich 34,30 Euro statt 49 Euro für das Deutschlandticket zahlen. Diese Unterstützung durch den Bund wird bis zum Ende des Jahres 2024 gewährt. Diese Maßnahme soll dazu beitragen, den öffentlichen Nahverkehr attraktiver und umweltfreundlicher zu gestalten.

Die Kosten, die Betriebe für ihre Mitarbeitenden übernehmen, können sie als Betriebsausgaben von der Einkommenssteuer absetzen (§ 4 Absatz 4, EStG). Dies schließt auch die Bereitstellung eines Jobtickets mit ein. Die Möglichkeit, diese Kosten steuerlich abzusetzen, kann für Unternehmen ein zusätzlicher Anreiz sein, das 49-Euro-Jobticket als Angebot für ihre Mitarbeiter zu nutzen. Durch die Förderung des Bundes und die Steuerersparnis können Unternehmen die Kosten senken und gleichzeitig einen Beitrag zum Umweltschutz leisten. Übrigens: Das Deutschlandticket gibt es nicht nur auf dem Handy, sondern auch als Chipkarte.

