Tomaten-Schwindel bei Rewe? Kundin meint, Italien-Lüge entlarvt zu haben

Von: Sandra Sporer

Auf Facebook postet eine Kundin ein Foto eines Produkts und vermutet irreführende Werbung. Ihre Annahme stellt sich jedoch als falsch heraus

Köln – „Das solltet ihr noch mal überdenken“, schrieb eine Rewe-Kundin in einem an den Supermarkt gerichteten Facebook-Post. Darunter ist ein Foto von Tomaten und dem dazugehörigen Preisschild zu sehen, auf dem auch das Herkunftsland der Frucht vermerkt ist. Grund für den Unmut der Frau war, dass sie glaubte der Markt wollte die Tomaten fälschlicherweise als aus Italien stammend ausgeben, obwohl dem nicht so war. Es handelt sich jedoch um ein Missverständnis.

Kundin vermutet Schwindel: Italienische Tomaten aus Belgien?

Das ist auf den ersten Blick jedoch nicht festzustellen. Denn die Früchte werden auf dem Preisschild als Tomaten San Marzano betitelt, was definitiv nach Italien klingt. Und tatsächlich gibt es in Italien auch einen Ort, mit diesem Namen, mit dem die Tomate sogar eine Verbindung hat.

Deshalb war die Kundin etwas verwundert, dass als Herkunftsland der Tomaten Belgien gelistet war. „San Marzano-Tomaten aus Belgien?“, fragte sie in ihrem Post entgeistert. Die Antwort der Supermarktkette adressierte jedoch nicht den Kern ihrer Beschwerde. „Natürlich bevorzugen wir regionale Produkte gegenüber Alternativen aus dem Ausland. Aufgrund der hohen Nachfrage müssen wir jedoch auch auf nicht regionale Produkte zurückgreifen“, hieß es seitens Rewe.

Eine Kundin dachte, Rewe wolle seine belgischen Tomaten als aus Italien stammend ausgeben. Es handelte sich jedoch um ein Missverständnis © Screenshot/Facebook

Missverständnis: „San Marzano“ bezieht sich nicht auf den Herkunftsort der Tomaten

Tatsächlich sind San Marzano Tomaten aus Belgien keine irreführende Werbung, wie die Kundin annahm. Denn das „San Marzano“ beschreibt in diesem Fall die Tomatenart und nicht deren Herkunftsort.

Ihren Namen hat die Tomatenart laut dem Plantura Magazin allerdings wahrscheinlich tatsächlich ihrem italienischen Herkunftsort zu verdanken. „Die ‘San Marzano‘ ist wohl nach dem gleichnamigen Ort in Kampanien, der Region um Neapel, benannt“, heißt es in einem Artikel über die Tomatensorte.

Frucht Salattomate; rot Geschmack Süß-fruchtig mit wenig Säure Reifezeit Spät Wuchs Stabtomate, bis 150 cm Standort Gewächshaus, Freiland Quelle: Plantura Magazin

Anders als bei Champagner, der auch wirklich aus der Champagne stammen muss, dürfen auch außerhalb von Italien gewachsene San-Marzano-Tomaten weiterhin so genannt werden.