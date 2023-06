Ist Deo im Handgepäck erlaubt? Die Vorschriften im Flugzeug

Von: Teresa Knoll

Das Mitnehmen von Flüssigkeiten im Flugzeug ist genau geregelt. Doch wie sieht es bei Deo aus und gibt es Unterschiede für Spray, Roller und Creme?

Auf kurzen Reisen bietet es sich an, nur mit Handgepäck zu fliegen. Es gibt dazu strenge Regeln, mit denen genau festgelegt wird, welche Menge Flüssigkeit in welcher Form ins Flugzeug mitgenommen werden darf. Doch was gilt eigentlich als Flüssigkeit? Auch für Deo gibt es bestimmte Vorschriften, die man beachten sollte, wenn man es im Handgepäck mitführen möchte:

Deo im Handgepäck: Was ist im Flugzeug erlaubt?

Grundsätzlich gelten für Flüssigkeiten, die man im Handgepäck ins Flugzeug mitnimmt, die folgenden Regeln:

maximal 100 Milliliter Fassungsvermögen pro Produkt

verpackt im Flüssigkeitsbeutel. Dieser muss transparent und verschließbar sein und darf maximal einen Liter fassen

Pro Person ist ein Flüssigkeitsbeutel erlaubt.

Deo darf also im Handgepäck mitgenommen werden, solange es in einem 100-Milliliter-Behälter ist. Unter „Flüssigkeit“ fallen alle Flüssigkeiten, Gele und Aerosole. Die Vorschrift umfasst also auch Substanzen, die bei Raumtemperatur zähflüssig, gelartig oder cremig sind. Somit sind auch Deo-Roller oder Deo-Cremes davon betroffen.

Im Flugzeug: Vorschriften für Flüssigkeiten

Woher weiß das Flugpersonal, dass in einem Behälter nur 100 Milliliter Flüssigkeit sind? Hier muss man die Beschriftung beachten. Fasst der Tiegel oder die Sprühdose mehr als die zulässige Menge, wird sie sofort aussortiert. Achtung: Es ist egal, ob das Produkt schon gebraucht wurde und sich vielleicht nur noch ein Rest im Behälter befindet. Wichtig ist, welche Menge theoretisch eingefüllt werden könnte.

Immer wieder kommt die Frage auf, ob Spray, sei es Deo oder Haarspray, im Handgepäck erlaubt ist. Schließlich handelt es sich um Druckbehälter mit entzündlichen Gasen darin. Generell gilt, dass Behälter, die unter Druck stehen, unter den genannten Vorschriften mit ins Handgepäck dürfen, solange es sich um Toiletten-Artikel handelt. Andere Spraydosen, wie für den Sport, müssen jedoch ins Aufgabegepäck.

Festes Deo oder Zerstäuber: Alternativen für das Handgepäck

Wer sich immer noch unsicher ist, kann auch auf Alternativen umsteigen: Deo-Zerstäuber kommen ganz ohne Treib-Gase aus. Festes Deo oder Shampoo kann nicht auslaufen. Ob für diese ebenfalls die Regeln wie für Flüssigkeiten und Gele gelten, bestimmt im Zweifel das Personal am jeweiligen Flughafen. Ganz natürlich: Deo-Creme kann man aus Kokosöl und Natron leicht selbst herstellen.

Es ist ratsam, sich vor Reisebeginn auf der Seite der entsprechenden Fluggesellschaft genau zu informieren, welche Stoffe im Handgepäck mitgenommen werden dürfen. Bereits im Jahr 2022 testete Öko-Test Deo-Cremes – bei einigen wurden allerdings gesundheitsschädliche Stoffe gefunden. (resa)