Insekten in Lebensmitteln: Worauf man beim Kauf achten sollte

Von: Teresa Knoll

Sicher ist der ein oder andere neugierig und will probieren, wie Insekten schmecken. Für Krabbler aus dem Handel gelten strenge Vorschriften. Lesen Sie hier mehr:

Seit Ende Januar ist es in Deutschland erlaubt, Hausgrillen und die Larven des Getreideschimmelkäfers in Lebensmitteln zu verarbeiten. Jetzt braucht allerdings niemand Angst haben, dass er die Krabbler untergejubelt bekommt, denn es muss auf der Verpackung deutlich gemacht werden, ob Insekten im Lebensmittel enthalten sind.

HEIDELBERG24 verrät, wie streng die Vorschriften bei der Haltung von Speiseinsekten sind und was man beachten sollte, wenn man sich ganze Insekten zum Essen kaufen will.

Schon beim bloßen Gedanken daran, sich eine Grille oder einen Käfer in den Mund zu stecken, läuft es sicher dem oder anderen kalt den Rücken runter. Dabei gibt es einige Vorteile, die das Verspeisen von Insekten haben kann. (resa)