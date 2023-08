Insekten in der Wohnung bekämpfen – so werden Sie die Krabbeltiere los

Von: Teresa Knoll

Gerade im Sommer kommen viele Fliegen, Mücken und andere Krabbler in die Wohnung. Wie Sie Insekten in der Wohnung schnell bekämpfen können:

Fenster auf, Insekt rein, Laune im Keller – die meisten Menschen können sicher auf Fliegen, Spinnen und Co. in der Wohnung verzichten. Die meisten sind sehr nützlich und tragen ihren Teil zu einem funktionierenden Ökosystem bei. Trotzdem sind sie nervig und teilweise sogar gesundheitsschädlich, wenn sie uns um den Kopf schwirren oder sich gar über die Lebensmittel hermachen. Was Sie tun können, um Insekten in der Wohnung zu bekämpfen:

Was tun gegen Insekten in der Wohnung?

Gegen viele Insektenarten hilft es, Fallen aufzustellen und sie damit zu fangen. So können Sie zum Beispiel süße Speisereste in eine Tüte packen und eine Weile liegen lassen. Fruchtfliegen und andere Interessierte krabbeln dann in die Tüte, die Sie dann nur noch schließen und entsorgen müssen.

Sie können ätherische Öle in der Wohnung versprühen oder auch eine Zitrone mit Nelken spicken und diese im Raum aufstellen. Viele Insekten lassen sich schon damit fernhalten. Auch Mücken in der Wohnung lassen sich schnell mit bestimmten Gerüchen vertreiben.

Warum sind so viele Insekten in der Wohnung?

Gerade im Sommer, wenn wir öfter lüften, passiert es schnell, dass sich Insekten in die Wohnung verirren – oder auch ganz gezielt hereinkommen. Viele Insekten wie Fliegen oder auch Mücken werden von den Gerüchen gärender oder süßer Speisen und Getränke angelockt. Diese sollten deswegen sofort aufgeräumt werden.

Außerdem kriechen Insekten durch Spalten und Löcher in der Wand herein. Wenn Sie viele Krabbler in der Wohnung haben, sollten Sie sich auf die Suche nach solchen Ritzen machen und diese möglichst luftdicht verschließen. Gehören wohl zu den häufigsten Störenfrieden: Fliegen finden immer einen Weg ins Haus – was Sie gegen die Plage tun können.

Wie bekomme ich Ungeziefer aus der Wohnung?

Vor allem gegen Wespen soll der Kaffeetrick helfen: Dazu wird Kaffeesatz getrocknet und in ein Schälchen gegeben. Dieses stellen Sie dort auf, von wo die Insekten verschwinden sollen und zünden das Pulver an. Der Geruch des glimmenden Kaffees soll die geflügelten Nervensägen abhalten.

Zeigen sich Löcher in der Kleidung oder verklebte Fäden in Nahrungsmitteln, deutet das auf einen Befall mit Motten hin – mit einigen Hausmitteln kann man diese vertreiben.

Was kann man gegen Insekten in der Wohnung tun?

Am besten ist es, wenn die Insekten gar nicht erst in die Wohnung kommen. Sie können vorbeugende Maßnahmen ergreifen, um sie nicht anzulocken:

Speisereste sofort entfernen.

Benutztes Geschirr in die Maschine räumen.

Faulendes Obst wird auf dem Kompost entsorgt oder in einer geschlossenen Tüte weggeworfen.

Der Mülleimer sollte immer gut geschlossen sein.

Als Haustierbesitzer: Hinterlassenschaften der Tiere schnell wegräumen.

Außerdem empfehlen sich Fliegengitter an den Fenstern, die auch alles andere, was krabbelt und fliegt, fernhalten. Harmlos, aber etwas eklig sind Silberfische, die man jedoch mit einigen Tricks anlocken und fangen kann.

Welche Insekten sind normal in der Wohnung?

Dass ab und an ein Insekt durch die Wohnung fliegt oder irgendwo an der Wand krabbelt, ist normal. Die kann man dann auch sitzen lassen, denn schließlich können sie nützlich sein. So fangen Spinnen Fliegen und Kellerasseln können ein Hinweis auf Schimmel sein. Welche Insekten in jeder Wohnung einmal vorkommen:

Spinnen

Mücken

(Frucht-)Fliegen

Motten

Silberfischchen

Ameisen

Kellerassel

Küchenschaben will niemand im Haus haben. Zu recht, denn Kakerlaken übertragen Krankheiten und sollten schnell wieder aus dem Haus vertrieben werden.

Was gibt es für Insekten in der Wohnung?

Neben den üblichen Insekten, die man immer wieder in der Wohnung sieht, gibt es auch noch Ungeziefer, das Sie vielleicht nicht so schnell entdecken, weil es sich gut versteckt oder nachtaktiv ist:

Läuse

Flöhe

Kakerlaken

Milben

Motten

Das Problem: Manche dieser Tiere können Krankheitsüberträger sein, wie Kakerlaken und Zecken, oder sie machen sich über Vorräte her wie Motten. Deswegen sollten Sie sie aus der Wohnung fernhalten. Gegen Ameisen im Haus kann Essig helfen – wie Sie die Plagegeister damit vertreiben, weiß HEIDELBERG24.

Welches Putzmittel gegen Insekten?

Essigessenz ist immer das Mittel zur Wahl, wenn man ein Insektennest entdeckt hat. Nachdem die Krabbler entfernt wurden, kann der Schrank oder der Schlupfwinkel mit Essig ausgewischt werden. Das hält zukünftige unerwünschte Mieter fern und reinigt die Stellen von übrig gebliebenen Eiern. Alternativ eignen sich auch Essigreiniger, allerdings verströmt Essig einen stärkeren Geruch.

Gut funktioniert auch der Trick mit einer Mischung aus Wasser, Essig und Spülmittel. Der Essig lockt die Quälgeister an, durch das Spülmittel gehen sie sofort im Wasser unter. Viele Menschen gruseln sich vor Spinnen, auch wenn diese meist harmlos sind – mit Hausmitteln und etwas Disziplin lassen sie sich wieder vertreiben.

Welcher Geruch hält Insekten fern?

Oft werden bestimmte Gerüche gegen Insekten in der Wohnung empfohlen. Welche genau die Krabbler nicht mögen, hängt immer von der Art des Insekts ab. Die meisten können jedoch folgende Gerüche nicht ab:

Lavendel

Zitrone

Eukalyptus

Gewürzlorbeer

Tomaten

Kaffee

Es ist auch möglich, die Insekten mit gewissen Pflanzen fernzuhalten. Steht ein schöner Lavendelbusch oder ein Tomatenstrauch auf dem Balkon, verströmen sie ihr Aroma und halten die Insekten davon ab, überhaupt erst in die Wohnung zu kommen. (resa)