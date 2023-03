Inhaltsstoffe: Wie ungesund ist Maggi wirklich?

Von: Katja Becher

Ob in die Suppe, auf den Braten oder aufs Frühstücksei – für viele Menschen gehört die flüssige Maggi-Würze einfach zum Essen dazu. Lesen Sie hier, warum man darauf aber lieber verzichten sollte:

„Klassisch zu Suppe, Ei & Salatdressing. Aber auch zum Würzen von Pfannengerichten, Saucen oder mal als Marinade“, ist auf der kultigen braunen Maggi-Flasche mit dem rot-gelben Etikett zu lesen. Die Würzsauce, die bereits in den 1880ern erfunden wurde, ist vielfältig einsetzbar – und deshalb in vielen deutschen Haushalten fester Bestandteil des Gewürzregals.

HEIDELBERG24 verrät, welche Zutaten in Maggis stecken und wie gesund (oder ungesund) die flüssige Würze wirklich ist.

Die Maggi-Würze wird auf der Grundlage von Pflanzenproteinen hergestellt und ist deshalb auch für Veganer geeignet. Auf der Zutatenliste, die der Hersteller auch auf der Maggi-Internetseite zeigt, finden sich folgende Bestandteile der Würzsauce wieder. (kab)