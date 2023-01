Immer mehr Online-Käufer landen in der Schuldenfalle

Von: Yannick Hanke

Immer mehr Online-Käufer in Deutschland landen in der Schuldenfalle. © Mohssen Assanimoghaddam/dpa/Symbolbild

Spätestens seit der Corona-Pandemie ist Online-Shopping überaus beliebt. Doch Obacht: Wer nicht aufpasst, landet schnell in der Schuldenfalle.

Berlin – Der Trend zum Online-Shopping ist nicht von der Hand zu weisen. Doch bringt diese Entwicklung auch einen negativen Aspekt mit sich. Denn immer mehr Menschen in Deutschland geraten dadurch in die Schuldenfalle. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Donnerstag, 12. Januar 2023, mitteilte, hatten 28 Prozent der etwa 575.000 Personen, die 2021 Hilfe bei einer Schuldnerberatungsstelle suchten, offene Rechnungen bei Online- und Versandhändlern.

Schuldenfalle Online-Shopping: Immer mehr Verbraucher in Deutschland häufen Verbindlichkeiten an

Der Anteil sei innerhalb von fünf Jahren um drei Prozentpunkte gestiegen. So lag er 2016 noch bei 25 Prozent von insgesamt in etwa 617.000 beratenen Personen. Nach Angaben von Destatis hätten sich die Verbindlichkeiten, die überschuldete Personen bei Gläubigern des Online- und Versandhandels hatten, auf durchschnittlich 587 Euro belaufen.

Das würde jedoch nur knapp zwei Prozent der gesamten durchschnittlichen Verbindlichkeiten aller überschuldeten Personen in Höhe von 31.087 Euro entsprechen. Zum Vergleich: 2016 hatte die Schuldenlast im Schnitt „nur“ 510 Euro betragen.

Frauen sind durchs Online-Shopping häufiger und höher verschuldet

Werden die Verbraucher nach Geschlechtern aufgeteilt, so sind Frauen durch das Online-Shopping häufiger und höher verschuldet. Denn knapp 35 Prozent der Frauen, die 2021 die Hilfe einer Schuldnerberatungsstelle in Anspruch nahmen, wiesen Zahlungsrückstände bei Online- und Versandhändlern auf.

Bei den Männern wiederum belief sich der Anteil auf 23 Prozent. Und auch die durchschnittliche Schuldenlast fällt bei Frauen deutlich höher aus als bei Männern. Hier stehen 779 Euro 425 Euro gegenüber.

Online-Shopping vor allem bei jüngeren Menschen beliebt – die auch häufiger offene Verbindlichkeiten aufweisen

Vor allem jüngere Menschen würden besonders oft aufs Online-Shopping zurückgreifen. Sie hätten demnach auch häufiger offene Verbindlichkeiten. In Zahlen gestaltet sich das wie folgt: 38 Prozent der beratenen 20- bis 24-Jährigen sind bei Firmen der Branche verschuldet.

Und mit zunehmendem Alter nimmt der Alter kontinuierlich wieder ab. Denn während bei den 25- bis 34-Jährigen noch 34 Prozent Zahlungsrückstände aufwiesen, lag der Anteil bei den 55- bis 64-Jährigen bei nur noch 21 Prozent.

Verbraucher in Deutschland shoppen online am liebsten Kleidung und Schuhe

Generell ist Online-Shopping in Deutschland weit verbreitet. So hätten laut Destatis 81 Prozent der 16- bis 74-Jährigen schon einmal online Waren oder Dienstleistungen bestellt. Nur geringfügige Unterschiede gibt es dabei zwischen den Geschlechtern. Denn während 82 Prozent der Männer zu den Onlinekäufern zählten, lag der Anteil bei den Frauen bei 80 Prozent.

Vor allem Kleidung, Schuhe, Accessoires und Sportartikel werden dabei stark nachgefragt. So hätte fast die Hälfte der Bevölkerung im Alter von 16 bis 74 Jahren in den ersten drei Monaten 2022 Produkte dieser Warengruppe über das Internet bestellt. Beliebt sind aber auch Filme und Musik (29 Prozent) sowie Lebensmittel, Getränke und Güter des täglichen Bedarfs (21 Prozent). Zudem bezogen 19 Prozent der Deutschen Bücher, Zeitungen und Zeitschriften über das Internet. 17 Prozent buchten Unterkünfte online.

Online-Handel 2022 mit Umsatzeinbruch – gelingt 2023 die Trendwende?

Was aber auch zur Wahrheit gehört: 2022 geriet das Geschäft des Online-Handels ins Stocken. Gründe hierfür sind der Ukraine-Krieg und die darauffolgende Energiekrise sowie die Inflation. Das hätte die Kaufkraft der Verbraucher verringert. Der Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland (BEVH) spricht von einem Umsatzminus von 10,8 Prozent – allein von Juli bis September 2022.

Für 2023 rechnen Experten jedoch mit einem Comeback des Online-Handels. Demnach dürften viele Online-Händler von der Inflation profitieren. Zwar wollen viele Menschen weiter konsumieren, dabei aber stärker auf ihr Geld achten. Da im E-Commerce jedoch weniger Personal benötigt wird, sind günstigere Preise möglich. Eine Situation, von der beide Seiten profitieren sollen.