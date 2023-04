Sehen Sie es auch? Bremer wütend wegen Aldi-Gewürzen – Hunderte fühlen mit ihm

Regal nicht egal

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Armin T. Linder schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Sein Regal ist ihm nicht egal: Ein Aldi-Kunde wurde bei dessen Anblick stinksauer. Schuld waren die Aldi-Gewürze dort.

Bremen - Es ist doch immer wieder schön, sich an Kleinigkeiten aufzuhalten. Reddit bietet dafür vortreffliche Gelegenheiten. Denn in dem Netzwerk werden nicht nur die großen Angelegenheiten der Welt verhandelt, sondern auch Pfandbons, Witze (siehe Fotostrecke unten), eine rare Dreingabe im Aldi-Pflanzenöl und eine „Kinderfleischwursttreppe“.

Aldi-Gewürze werden Thema bei Reddit - Regal nicht egal

Vor wenigen Monaten wurden dort Aldi-Gewürze zum Thema. Besser gesagt: die Sammlung, die ein User im heimischen Regal hatte. Als Ort war Bremen angegeben, und der Nutzer ist offenbar Stammkunde beim Discounter. Als er seine Aldi-Gewürzsammlung genauer beäugt hat, fiel ihm was auf: Da passt ja gar nichts zusammen! Oder wie er es ausdrückt: „Milde wütend machend: die Größen dieser Gewürze, alle bei Aldi gekauft“.

+ Schlimm, einfach nur schlimm: der Anblick der Aldi-Gewürze. © Reddit

Das Foto zeigte dann auch, wie uneinheitlich es bei den Aldi-Gewürzen zuging: Weder die Höhe der Gläschen war gleich. Noch das Etikett, das mal weiter oben sitzt und mal weiter unten - es sei denn, der Kunde hat dran rumgeschoben, was eher unwahrscheinlich ist. Kleine Unterschiede, große Wirkung: 1.200 Reaktionen per Vote gab es schon in den ersten 15 Stunden, 1.600 bis heute. Und weit über 100 Kommentare.

Aldi-Gewürze uneinheitlich - aber warum?

Liegen die Unterschiede am jeweiligen Kaufdatum? Oder gibt es für andere Gewürze eben andere Gläschen? Es wurden plausible Theorien geäußert. „Vermutlich werden die alle bei unterschiedlichen Produzenten in unterschiedlichen Ländern gefüllt. Und die Zulieferer der Gläser haben vielleicht nicht überall das gleiche Lineal“, meinte ein Nutzer.

Die besten Witze: Fieser Panda-Joke bekam die meisten Likes - „Ich sterbe vor Lachen“ So fing die Witze-Tirade an: „Was ist dein bester Witz“, fragte ein Reddit-Nutzer - innerhalb von knapp 24 Stunden gab es hunderte Antworten. Hier eine Auswahl der Witze mit vielen Likes - wobei wir allzu lange/böse ausgeklammert haben. Die meisten Likes gab‘s für einen fiesen Panda-Witz. © Screenshot Reddit Geht n Panda über die Straße, BamBus © Screenshot Reddit Warum kann ein Henker nicht zurück gehen? Er kennt nur die Hinrichtung. © Screenshot Reddit Was ist grün und versteckt sich vor der Polizei? Essigschurke. © Screenshot Reddit Reddit Witz Steht ein Schwein vor der Steckdose und sagt: „Na Kumpel, wer hat dich denn eingemauert?“ © Screenshot Reddit Reddit Witz Was schwimmt auf dem See und fängt mit Z an? Zwei Enten. © Screenshot Reddit Reddit Witz Was ist grün und steht vor der Tür? Ein Klopfsalat. © Screenshot Reddit Reddit Witz Wie nennt man ein bellendes Möbelstück? Einwauschrank. © Screenshot Reddit Reddit Witz Wie nennt man einen wütenden Delfin? Ausflipper! © Screenshot Reddit Reddit Witz In welcher Einheit misst man Unzufriedenheit? In Mannometer. © Screenshot Reddit Reddit Witz Wie nennt man einen Bumerang, der nicht zurück kommt? Stock. (Und gleich zwei weitere Witze) © Screenshot Reddit Reddit Witz Was ist gelb und kann nicht schwimmen? Ein Bagger! Fandste nicht lustig? Der Baggerfahrer auch nicht. © Screenshot Reddit Reddit Witz Drei Statistiker gehen jagen. Sehen Sie ein Kaninchen: Der erste schießt links vorbei, der zweite rechts. Da schreit der dritte: GETROFFEN! © Screenshot Reddit Reddit Witz Was ist rot und schlecht für die Zähne? Ein Backstein. © Screenshot Reddit Reddit Witz Siehe Screenshot, da zu lang für die Bildunterschrift. © Screenshot Reddit

Ein anderer schrieb: „Kann man hinten auf den Herstellerorten erkennen. Ein Teil stammt aus Dissen (Fuchs Gruppe ((Fuchs, Ostmann, Bio Wagner, Schuhbeck, ...)). Ein anderer Teil stammt von anderen Herstellern. Das variiert aber danach, wer welche Ausschreibung zu welchem Gewürz gewinnt.“ Was davon auf Insider-Wissen und was auf Vermutungen basiert, blieb unklar.

Gewürz-Ärger! Aldi-Entdeckung sorgt für witzige Reaktionen

Viele nahmen den „Gewürz-Ärger“ aber eh nicht so ernst und tobten sich in den Kommentaren aus. „Das würde den inneren Monk in mir extrem wütend machen“ und „Es gibt bestimmt nicht viel, was einen emotional mehr tangiert, oder?“ schrieben sie. Oder auch: „Nimm‘s locker, im 15. Jhd wärst du damit immer noch ein sehr wohlhabender Mann gewesen.“

Ein Vorschlag lautete wie folgt: „Du könntest kleine Untersetzer aus Pappe schneiden und entsprechend der Höhendifferenz auch mehrere unterlegen. Dann sind sie alle gleich hoch. Ich hoffe, ich habe dir weitergeholfen.“ Und der wohl beste Tipp kam von „FiresideCatsmile“: einfach anders sortieren! „Mach mal Chili, Paprika, Zimt, Curry, Knoblauch, Majoran, Oregano, Basilikum, Schnittlauch, Petersilie, glaub dann sieht es besser aus.“ Für den Vorschlag gibt es hunderte Likes. Offenbar können Kleinigkeiten eben großen Spaß machen. Wie auch der mögliche DPD-Fail des Jahres, der kürzlich bei Reddit für Aufsehen sorgte. (lin)

Rubriklistenbild: © Reddit