Hitzewelle im Südwesten – die Wetter-Prognose für das Wochenende

Von: Pauline Wyderka

Teilen

Die nächste Hitzewelle ist da. Das Wochenende soll durchgehend bei um die 30 Grad und aufwärts bleiben. Drohen dennoch bald die nächsten Unwetter? Lesen Sie hier mehr:

Der Sommer 2023 ist ein buchstäbliches Wechselbad der Gefühle. Von großer Hitze und Trockenheit wirft er uns innerhalb weniger Tage in sturzflutartige Regenfälle mit Hagel und Gewitter. Und schon geht es laut Wetter-Experten zurück in die nächste Hitzewelle. Hält das Wetter am Wochenende? Oder drohen neue Unwetter?

SÜDWEST24 verrät, was die Hitzewelle am Wochenende für das Wetter im Südwesten bedeutet.

Der Freitag (18. August) startet zumindest örtlich noch verhalten. Doch schnell zeigt der Sommer 2023 wieder, was Hitze bedeutet. (paw)