Hitze in der Nacht: 12 Tipps für angenehmeren Schlaf

Von: Teresa Knoll

In Sommernächten braucht man Tricks, um Schlaf zu finden © Julian Stratenschulte/dpa

Ein erholsamer Schlaf ist gerade bei Hitze wichtig. Lesen Sie hier, wie Sie sich die Nächte in heißen Sommern angenehmer machen können:

Die Sommer-Hitze macht wohl allen Menschen zu schaffen. Schlecht ist es, wenn es nicht einmal in der Nacht kühl wird und man nicht gut schlafen kann. Aber es gibt einige Tipps, wie man sich abends abkühlen kann und leichter in den Schlaf findet. Manche der Tipps mögen ungewöhnlich erscheinen, manche sind simpel.

HEIDELBERG24 verrät, mit welchen Tipps man trotz Hitze in Sommernächten einen angenehmen Schlaf hat.

Im Sommer ist es immer wichtig, genug zu trinken und morgens und abends durchzulüften. Aber es gibt noch viel kuriosere Tricks, wie man in der Nacht besser schlafen kann. (resa)