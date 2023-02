Für dichten Wuchs und üppige Blüten: Das Frühjahr ist perfekt, um den Hibiskus zu schneiden

Von: Ines Alms

Man muss den Hibiskus nicht zurückschneiden, fördert damit aber die Blütenbildung. © McPHOTO/Imago

Der Hibiskus oder Garten-Eibisch ist mit seinen großen Blüten ein Blickfang. Damit diese auch üppig blühen, ist ein Rückschnitt im zeitigen Frühjahr wichtig.

Die opulenten Blüten des Garten-Eibisch (Hibiscus syriacus) erinnern an hawaiianische Blumenkränze. Ein hochgewachsener Strauch wirkt im Garten daher immer sehr eindrucksvoll, wenn er ab Juli in voller Blüte steht. Da der Hibiskus die Knospen jedoch nur an diesjährigen jungen Trieben bildet, sollte man ein Verkahlen durch einen jährlichen Rückschnitt vermeiden. Wie man den Hibiskus richtig zurückschneidet, weiß 24garten.de.

Bei frühlingsblühenden Sträuchern wie Forsythien oder Flieder wartet man bis nach der Blüte, um sie zurückzuschneiden, da sie am älteren Holz blühen. Der Garten-Eibisch hingegen zeigt ebenso wie der Schmetterlingsstrauch erst im Sommer seine Knospen, daher verträgt er Ende Februar oder Anfang März noch einen kräftigen Rückschnitt in das mehrjährige Holz. Auf diese Weise machen alte Zweige neuen Trieben Platz.