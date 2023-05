„Was hat er sich denn gedacht???“: Hermes-Bote wirft Paket in Papiertonne

Von: Niklas Noack

Teilen

Eine Hermes-Kundin ärgert sich über den Paketboten. © louisa_masciullo/TikTok

Eine TikTokerin ärgert sich darüber, dass der Hermes-Bote ihr Paket in den Mülleimer geschmissen hat. Doch die User interessieren sich vor allem auch für den Rasenmäher.

Stuttgart - Mit der Post oder dem Paketdienst ist es in etwa so wie mit der Deutschen Bahn: Jeder hat dazu eine Geschichte, die einen in der Situation auf die Palme gebracht hat. Und wenn es nur der Bote ist, der die Sendung – ohne zu klingeln – in eine weit entfernte Filiale transportiert hat, während man Zuhause artig gewartet hatte.

Doch die Story, die eine TikTokerin erzählt, ist schon etwas besonders. „Liebe Postboten, ich habe wirklich für alles Verständnis“, leitet sie ihre Wutrede ein und gibt ein paar Beispiele dafür zu Protokoll, was sie noch dulden würde: „Wenn ihr mein Paket einfach zur Haustür schießt, gar kein Problem. Wenn mein Paket so aussieht, als hättet ihr drei Stunden während der Fahrt drauf gesessen – kein Problem. Wenn ihr einen beschissenen Tag hattet und eure Wut an meinem Paket auslassen müsst, gar kein Problem.“

Hermes-Kundin hofft für die Rettung ihres Pakets auf die „Blaue-Tonne-Leute“

Einmal mit dem Rasenmäher darüber fahren? Auch das findet die TikTokerin noch akzeptabel. „Aber Bruder, bei aller Liebe. Du kannst doch mein Paket nicht in die Mülltonne tun. Blaue Tonne war gestern und ich hab mein Paket natürlich nicht“, beschwert sich die junge Frau.

Verzweifelt schreibt sie außerdem: „Liebe Blaue-Tonne-Leute, falls ihr ein noch ungeöffnetes Paket seht, sagt Bescheid, da müssten meine Brautschuhe drin sein.“

„Ich kann nicht mehr“

Auch die TikTok-User sind angesichts des absurden Videos fassungslos. „Junge, welcher Postbote schmeißt ein Paket AUS KARTON ODER VERPACKUNG in die PAPIERTONNE???“, schreibt eine. Eine andere meint: „Ich kann nicht mehr. Es wurde immer lustiger, was hat er sich denn gedacht? Erstmal Rasen mähen.“

Der Rasenmäher ist derweil auch ein großes Thema in den Kommentarspalten. Eine versteht dies aber so gar nicht und textet: „Alle reden über den Rasenmäher oder so und ich denke mir nur so: ‚DIE ARMEN BRAUTSCHUHE‘.“ Ob sie die Schuhe nochmal wieder bekommt? Die Chance dürfte gering sein. Zuletzt berichtete BW24 auch darüber, dass eine Hermes-Kundin nach einer „unzumutbaren Zustellung“ stinksauer war.