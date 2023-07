Fristverlängerung für kleine Gemeinden? Das müssen Sie jetzt zu Habecks Heizungsgesetz wissen

Von: Christoph Gschoßmann

Nach monatelangem Streit ist das Heizungsgesetz beschlossen. Für kleine Gemeinden wird aber bereits eine Fristverlängerung gefordert.

München – Bekommen kleine Kommunen mehr Zeit, bis sie das neue Heizungsgesetz anwenden müssen? Eine Fristverlängerung würde bedeuten, dass sich kleine Gemeinden später umstellen müssen. Solange die Kommune keine Wärmeplanung aufgestellt hat, hätten Verbraucherinnen und Verbraucher dann mehr Zeit, den Regelungen des neuen Gesetzes von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) zu folgen. Dies wird vom Städte- und Gemeindebund in Deutschland gefordert: Die Fristen für die Wärmeplanung kleiner Gemeinden sollen bis 2030 ausgeweitet werden.

„Kommunen ab 10.000 Einwohnern verfügen über eine Frist bis Ende 2027. Insofern ist es vorstellbar, für kleinere Kommunen weiter nach hinten gestaffelte Fristen zu erwägen“, äußerte Verbandsexpertin Marianna Roscher gegenüber den Zeitungen der Mediengruppe Bayern. „Dies könnte beispielsweise in Form einer niedrigschwelligen Verpflichtung bis 2030 in Betracht kommen.“ Darüber hinaus seien bei allen Fristen Verlängerungs- und Härtefallklauseln zu erwägen.

Fristverlängerung für kleine Kommunen? Weniger Planungssicherheit auf dem Land

Bisher gibt es für eine solche Verlängerung der Frist aber keine konkreten Pläne. Die kommunale Wärmeplanung bis 2028 soll nach den Worten von Bundesbauministerin Klara Geywitz auch für Kleinstädte und Dörfer gelten. Geywitz kündigte kürzlich im Bundestag an, dass die ursprüngliche Schwelle von 10.000 Einwohnern fallen soll. Sie gestand aber auch ein, dass man an Kommunen im ländlichen Raum mit wenig Planungskapazität nicht die gleichen gesetzlichen Anforderungen anlegen könne wie an die großen Kommunen.

Die Wärmeplanung soll zeigen, welche Möglichkeiten es zum Beispiel für Fernwärme gibt. Das soll mehr Optionen für eine Umstellung auf klimafreundlichere Heizungen bringen. Bürger können dann sehen, ob ihr Haus bald an ein Wärmenetz angeschlossen werden könnte oder ob sie auf eine Wärmepumpe auf dem eigenen Grundstück setzen sollten. Die Spitzen der Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP um Kanzler Olaf Scholz, Vize Habeck und Finanzminister Christian Lindner hatten vereinbart, das umstrittene Gebäudeenergiegesetz mit dem Wärmeplanungsgesetz zu koppeln. Beides wird zum 1. Januar 2024 in Kraft treten. In manchen Kommunen gibt es bereits Wärmeplanungen.

Kritik am Zeitplan für das Heizungsgesetz: „Vor der Sommerpause durchknallen“

Das Gebäudeenergiegesetz soll am Freitag (7. Juli 2023) im Bundestag beschlossen werden. Um die Pläne für Klimaschutz-Vorgaben für Heizungen hatte die Ampel-Koalition monatelang gestritten, es gab mehrmals Nachverhandlungen zum ursprünglichen Gesetzentwurf von Habeck und Geywitz.

Zum Zeitplan des Gesetzes gab es Kritik: Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) äußerte, er habe den veränderten Entwruf erst vor einigen Stunden bekommen, sagte Haseloff am Dienstag in Magdeburg. „Ich konnte das Gesetz ja noch nicht einmal lesen.“ Diese Verfahrensweise mit Fristverkürzungen, ohne Behandlung in den Ausschüssen und ohne Anhörungen im Bundesrat sehe er kritisch. Er könne nicht verstehen, warum man das jetzt noch vor der Sommerpause „durchknalle“ und „politisch fliegt uns das alles um die Ohren. So deutlich muss ich das sagen.“ Ein solches Vorgehen destabilisiere das System, erklärte Haseloff. Auch Umweltverbände hatten das Gesetz kritisiert. (cgsc mit dpa)