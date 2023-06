Heizkosten: Wer im Winter sparen will, sollte jetzt diese fünf Tipps befolgen

Spartipps

Günstig Heizen? Um im Winter bei den Heizkosten Geld zu sparen, können Sie schon jetzt aktiv werden – diese fünf Tipps helfen.

Kassel – Endlich Sommer – mehr als 20 Grad, Sonnenschein und lange Tage. Der Gedanke, jetzt die Heizung einzuschalten, ist völlig fehl am Platz. Zwar können auch in der warmen Jahreszeit unbemerkt Heizkosten entstehen, doch vor allem der vergangene Winter hat gezeigt, wie teuer Heizen werden kann. Und um dem vorzubeugen, können Sie schon jetzt Maßnahmen treffen, die in der kommenden Heizsaison Geld sparen.

1. 80 Prozent der Heizungen nicht richtig eingestellt – hydraulischer Abgleich hilft beim Sparen

Richtig Heizen kann nur dann günstiger werden, wenn die Anlage richtig funktioniert. Doch laut Untersuchungen der Verbraucherzentralen sind mehr als achtzig Prozent der Heizungen nicht einwandfrei eingestellt, wie die dpa berichtet. Das hat zur Folge, dass warmes Wasser vor allem in Heizkörper gelangt, die sich nah am Heizkessel befinden. So sind weiter entfernte Heizkörper oft zu kalt und werden stärker aufgedreht – was teuer werden kann. Der hydraulische Abgleich gleicht dies aus und sorgt für eine gleichmäßige Versorgung aller Räume mit Wärme. Laut dpa kann das den Energieverbrauch um bis zu 15 Prozent senken. Vorgenommen wird der Abgleich von einem Fachhandwerker.

2. Heizkosten senken: Heizungspumpe austauschen

Neben dem hydraulischen Abgleich kann auch die Heizungspumpe unbemerkt hohe Kosten verursachen. Das Bauteil pumpt das erwärmte Heizungswasser durch das gesamte Gebäude. Dabei brauchen manche Hocheffizienzpumpen nur 20 Prozent des Stroms einer veralteten Pumpe, so dpa – wer eine ältere Heizungspumpe hat, kann also viel Geld sparen! Auch hier sollte ein Fachhandwerker bei einer Wartung prüfen, ob sich der Tausch lohnt. Tipp: Generell sollte die Heizung regelmäßig gewartet werden. So werden Defizite schnell erkannt und Verschleißteile frühzeitig ersetzt.

3. Thermostat richtig einstellen: Schon ein Grad kälter spart Geld

Thermostate helfen nicht nur beim sparsamen Heizen, sondern machen es auch wesentlich einfacher. So kann die Temperatur ganz einfach einstellt werden, ohne dabei händisch überlegen zu müssen, wie warm die Heizung bei den verschiedenen Stufen wird. Gerade wer häufig vergisst, die Heizung auszustellen oder herunterzudrehen, wird sich über ein Thermostat freuen. Und um besonders viel Geld zu sparen, empfiehlt es sich, die Temperatur ein bisschen abzusenken. Denn laut der gemeinnützigen Beratungsgesellschaft co2online spart jedes Grad weniger etwa sechs Prozent Heizenergie ein.

Mit diesen Tipps kommen Sie im Winter in ein warmes Zuhause – und sparen Geld

4. Selbst dämmen: Günstig Heizkosten sparen

Sind Bereiche um die Heizung herum nicht richtig gedämmt, geht wertvolle Heizwärme verloren. Zum Glück kann man dem ganz leicht selbst gegen wirken und so Geld sparen, so dpa:

Heizungsrohre: Liegen die Heizungsrohre frei, können Rohrschalen aus dem Baumarkt Abhilfe schaffen.

Liegen die Heizungsrohre frei, können Rohrschalen aus dem Baumarkt Abhilfe schaffen. Fensterrahmen: Entweicht Luft durch den Fensterrahmen, kann der mit einem Dichtungsband abgedichtet werden.

Entweicht Luft durch den Fensterrahmen, kann der mit einem Dichtungsband abgedichtet werden. Fensternische: Oft stehen Heizungen in einer Nische unter dem Fenster. Ist dieser Bereich nicht gut gedämmt, geht Wärme verloren. Dämmmatten aus Polystyrol und Aluminiumfolie aus dem Baumarkt beseitigen das Problem schnell.

5. Heizung regelmäßig entlüften senkt Heizkosten

Kennen Sie dieses seltsame Klackern und Gluckern aus der Heizung? Oft befindet sich Luft in den Heizkörpern. Und das führt nicht nur zu komischen Geräuschen, sondern auch dazu, dass der Heizkörper nicht richtig warm wird. Wer diese also regelmäßig entlüftet, kann sich Geld sparen. Das geht ganz einfach durch das Entlüftungsventil an der Seite.

Richtig Heizen: Spar-Tipps für den Winter

Auch wenn es jetzt noch weit ist, können diese Tipps der Verbraucherzentrale helfen, im Winter richtig zu heizen:

Stoßlüften statt Kippen: Wer mehrmals täglich für einige Minuten stoßlüftet, bekommt frische Luft, ohne dass die Räume stark abkühlen.

Wer mehrmals täglich für einige Minuten stoßlüftet, bekommt frische Luft, ohne dass die Räume stark abkühlen. Keine Möbel oder Vorhänge vor der Heizung: Stehen Möbel oder Vorhänge vor der Heizung, staut sich die Wärme dadurch und der Raum wird nicht gleichmäßig warm.

Stehen Möbel oder Vorhänge vor der Heizung, staut sich die Wärme dadurch und der Raum wird nicht gleichmäßig warm. Heizkörper sauber halten: Flusen und Staub können die Wärmeabgabe mindern.

