Kennen Sie Curling-Eltern? Die Weiterentwicklung der Helikopter-Eltern

Von: Carina Blumenroth

Die Beziehung zwischen Eltern und Kindern ist einzigartig. Kindern bekommen Perspektiven und moralische Werte mit. Eine wichtige Rolle spielen dabei auch sogenannte Curling-Eltern.

Kassel – Zu dem Thema Kindererziehung gibt es viele unterschiedliche Meinungen. Wenn Sie Bekannte fragen, werden Sie sicherlich unterschiedlichste Ratschläge bekommen. Einige Erziehungsziele haben in den letzten Jahren an Bekanntheit gewonnen. Die kommen allerdings nicht bei allen gut an. So zum Beispiel auch die sogenannten Curling-Eltern.

Von Curling bis Helikopter – keine wissenschaftliche Belege für Phänomen

In der heutigen Zeit machen sich Menschen mehr Sorgen – auch um ihre Kinder, sagt Psychologen Claus Koch. Im Gespräch mit der Deutschen Presseagentur (dpa) erklärt er: „Was tatsächlich zugenommen hat, sind die Ängste von Eltern, die Zukunft ihrer Kinder betreffend.“ Deshalb versuchen sie, ihre Kinder vor jeglichen Gefahren zu schützen. Koch betont jedoch, dass die Erziehungsstile der Helikopter-, Curling-, Rasenmäher- oder Schneepflug-Eltern keinem wissenschaftlich fundierten Konstrukt folgen. Ebenso sollten nicht alle Eltern über einen Kamm geschoren werden, die sich „feinfühlig um ihre Kinder kümmerten“.

Evolution der Helikoptereltern - Sind Curling-Eltern die nächste Stufe?

Curling-Eltern können als Weiterentwicklung der Helikopter-Eltern angesehen werden. Sie beschränken sich nicht nur auf das Wachen über ihre Kinder, sondern greifen auch aktiv in deren Leben ein. Vergleichen kann man sie mit Curlingspielern. Sie sorgen dafür, dass der Weg ihrer Kinder frei von Hindernissen ist, um einen reibungslosen Start in die Zukunft zu ermöglichen. Helikopter-Eltern halten sich dagegen mehr im Hintergrund und kreisen um ihre Kinder herum. Sie haben oft Angst, dass ihren Kindern etwas passieren könnte. Einige Forscher kritisieren diesen Erziehungsstil und befürchten, dass dadurch eine „Generation lebensunfähig“ herangezogen wird.

Allgemein schaden überfürsorgliche Eltern ihren Kindern langfristig, man erkenne es unter anderem daran, dass Eltern sich wie die besten Freunde ihrer Kinder verhalten, kritisieren Forscher.

Verschärfung von Curling-Eltern: Rasenmäher-Eltern und Schneepflug-Eltern

Schlimmer als Curling-Eltern: Die Rasenmäher-Eltern Bei diesem Stil werden alle Gefahren für die Kinder aus dem Weg geräumt. Kinder geraten so in eine passive Rolle und nehmen nicht selbst Dinge wahr. Das spiegelt sich unter anderem bei dem Thema Schule und Hausaufgaben wider. Die machen oft die Eltern. Dieses Verhalten kann bei den Kindern langfristig zu Panik und Überforderung führen, informiert 24vita.de.

Aggressiver als die Curling- und Rasenmäher-Eltern seien sogenannte Schneepflug-Eltern. Diese sollen alles, was sich dem Kind potenziell in den Weg stellt, wie ein Schneepflug wegräumen.

