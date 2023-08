Haus erben und keine Steuern zahlen – diese Freibeträge sollten Sie kennen

Wer eine Immobilie erbt, muss im Zweifel hohe Erbschaftssteuer zahlen. Doch wer weiß, wie es geht, kann über die Freibeträge und Tricks die Steuerzahlung umgehen.

Frankfurt – Das Thema Erben und Vererben von Immobilien ist komplex, und Beteiligte müssen sich oft sich durch einen Dschungel von Erbschaftssteuer-Regeln kämpfen. In diesem Jahr gab es obendrauf umfassende Veränderungen im Erbrecht, durch die auf Erbenden deutlich höhere steuerliche Abgaben zukommen. Schon vorab wurde von einer Kostenexplosion beim Erben gesprochen. Schuld trägt ein überarbeitetes Verfahren, das vererbte Immobilien ihrem realen Marktwert angleichen soll. Doch das Eigenheim lässt sich auch steuersparend oder sogar steuerfrei erben beziehungsweise vererben.

Haus erben und keine Erbschaftsteuer zahlen – diese Freibeträge sollten Sie kennen

Um Erbschaften und Testamente kursieren immer noch Mythen – etwa, dass ein letzter Wille nur in handschriftlicher Form Gültigkeit besitzt. Dazu kommt, dass die rechtlichen und finanziellen Vorgaben, vor allem in Bezug auf vererbte Immobilien, oft undurchschaubar sind. Darum ist es so wichtig, sich schon rechtzeitig über Freibeträge, Steuersätze und Nutzungsregelungen der zu erbenden oder vererbenden Immobilie schlau zu machen.

Grundsätzlich gilt: Der Verwandtschaftsgrad entscheidet über die Steuerklasse – und damit die Höhe der Freibeträge für den Immobilienwert. Sie hat nichts mit den „echten“ Steuerklassen zu tun – und ist umso vorteilhafter, je näher sich Erbende und Erblassende standen.



So sind die Steuerklassen und Freibeträge der Erbschaftssteuer festgelegt:

Steuerklasse Erbende/r Freibetrag I Ehegatten, eingetragene Lebenspartner 500.000 Euro Kinder, Stiefkinder, Kinder verstorbener Kinder 400.000 Euro Enkelkinder 200.000 Euro Eltern, Großeltern 100.000 Euro II Geschwister, Verwandte ersten Grades von Geschwistern, Stiefeltern, Schwiegereltern, Schwiegerkinder, geschiedene Ehegatten, Lebenspartner einer aufgehobenen Lebenspartnerschaft 20.000 Euro III andere Erben 20.000 Euro

Eine Immobilie über dem Freibetrag steuerfrei erben oder vererben – so funktioniert es

Auch bei der Vererbung eines „Familienheims“, also des Hauptwohnsitzes, den der oder die Verstorbene bis zu seinem oder ihrem Tod bewohnt hat, können Ehegatt:innen und Kinder Erbschafts- und Schenkungssteuer umgehen – selbst wenn der Wert über den Freibeträgen liegt.

„Die Steuerfreiheit ist in diesem Fall jedoch an weitere Bedingungen geknüpft: So müssen die Erbinnen und Erben das Haus nach dem Erbfall mindestens zehn Jahre weiterhin selbst als Hauptwohnsitz nutzen und laut Gesetz ‚unverzüglich‘ einziehen, das bedeutet ohne schuldhaftes Zögern. In der Rechtsprechung hat sich hierfür eine Frist von sechs Monaten etabliert“, so die LBS. „Für Kinder und gegebenenfalls Enkelkinder sind jedoch nur 200 Quadratmeter Wohnfläche steuerfrei. Größere Immobilien müssen anteilig versteuert werden, sofern die Freibeträge schon ausgeschöpft wurden.“

Wie (ver)erben Sie steuerfrei?

Sonderregelung für die vom Eigentümer:innne selbst bewohnte Immobilie:

Das Haus oder die Wohnung wurde von der Erblasserin oder dem Erblasser bis zum Erbfall selbst genutzt

Die Immobilie wird unmittelbar nach Eintreten des Erbfalls für einen Zeitraum von mindestens zehn Jahren durch den Ehepartner oder die Ehepartnerin, einer Person aus einer eingetragenen Lebenspartnerschaft oder einem Kind bewohnt.

Die Wohnfläche der Immobilie beträgt nicht mehr als 200 m² (jeder zusätzliche m² wird anteilig besteuert)

Steuerfrei erben oder vererben durch Schenkung der Immobilie zu Lebzeiten

Immobilienbesitzer können auch durch Übertragung beziehungsweise Schenkung ihr Eigentums zu Lebzeiten steuerfrei an Erben weitergeben. Wird das Eigenheim an Ehepartner oder Lebensgefährten übertragen, fällt keine Schenkungsteuer an, und die zehnjährige Behaltenspflicht entfällt ebenfalls.

Bei der Schenkung an ein Kind liegt der Freibetrag wie im Erbfall bei 400.000 Euro. Die Schenkungsfreibeträge werden aber alle zehn Jahre erneuert. Erblassende können die Immobilie also in mehreren Etappen zu übertragen, den ersten Teil möglichst bald und den nächsten Teil nach zehn Jahren, so die Empfehlung der LBS. Das Ungerechte: Wirklich Reiche können mit weiteren Tricks die Erbschaftsteuer umgehen, weshalb sich inzwischen immer mehr Millionenerben für eine Vermögenssteuer einsetzen.

Beide Ehepartner im Grundbuch: Trick verdoppelt Freibetrag der Erbschaftssteuer

Ein besonderer Fall tritt auf, wenn beide Ehepartner zu gleichen Teilen im Grundbuch der Immobilie eingetragen sind. In diesem Fall kann der komplette Freibetrag für jede Hälfte ausgeschöpft werden. Das bedeutet, dass ein Eigenheim, das beiden Teilen einer Ehe zu gleichen Teilen gehört, sogar in Höhe von 800.000 Euro steuerfrei an ein einzelnes Kind übertragen werden kann.