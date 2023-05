Achtung, Betrug: Bei diesen Telefonnummern besser nicht ans Handy gehen

Von: Robin Dittrich

Betrugsversuche über das Telefon nehmen zu. Bei einigen Nummern sollten Sie nicht ans Telefon gehen. Vor allem ältere Mitmenschen werden oft als Ziel gewählt.

Berlin – Weder persönliche Kontakte, noch Telefone, geschweige denn das Internet sind frei von Betrügern. Ob Enkel-Trick, Fake-Shops, klickbare Links oder vermeintliche Gewinnspiele – die Tricks der Betrüger sind vielfältig. Hier erhalten Sie eine Übersicht von Telefonnummern, bei denen Sie besser nicht ans Handy gehen sollten.

Telefon-Spam: Betrugsversuche vom Handy nehmen immer weiter zu

Betrüger haben wohl schon bei vielen Verbrauchern in Deutschland versucht, sie übers Ohr zu hauen. Dabei denken sich die Kriminellen immer wieder neue Maschen aus. Früher gingen die Betrüger vor allem von Haustür zu Haustür – das ist beispielsweise beim sogenannten Enkel-Trick immer noch der Fall. Dabei gibt der Gauner an, der Enkel des oftmals betagten Opfers zu sein, um so ins Haus zu gelangen. Auch die Betrugsversuche per Telefon nehmen immer weiter zu, schreibt der App-Betreiber Clever Dialer.

Betrugsversuche am Telefon nehmen immer weiter zu – vor allem ältere Mitmenschen sind ein beliebtes Ziel. © Schöning/Imago (Symbolbild)

In einer monatlichen Pressemeldung gibt Clever Dialer die Telefonnummern an, über die sich Verbraucher besonders oft bei ihnen melden. Die Gründe für die Meldungen sind vielfältig und gehen von vermeintlichen Versicherungsvertretern oder Stromanbietern, die einen Tarif verkaufen wollen, über Gewinnspiele bis hin zu Spam. Laut Clever Dialer stieg die Anzahl der Anrufe aus dem Mobilfunknetz um fast fünf Prozent. Der Großteil der betrügerischen Anrufe geht jedoch nach wie über das Festnetz (70,8 Prozent) ein.

Vorsicht am Telefon: Bei diesen Nummern handelt es sich um Betrüger

Im Februar 2022 wurde eine Nummer aus Frankfurt am häufigsten für Betrugsversuche verwendet. Diese ist im Ranking der „Top 10“-Spam-Telefonnummern vom März nicht mehr zu finden. Den unrühmlichen ersten Platz erreichte im März jedoch ebenfalls eine Spam-Nummer. Knapp dahinter folgt sogar eine Handynummer, die Verbrauchern einen vermeintlichen Gewinnspiel-Erfolg weismachen will und gezielt nach der IBAN fragt. Auf dem dritten Platz liegt dann eine Nummer aus Frankfurt, die ebenfalls als Spam kategorisiert ist.

Im März 2023 wurden die Telefonnummern von Betrügern besonders oft verwendet und gemeldet. © Clever Dialer

So kommentieren Betroffene die Spam-Telefonnummern im März

Neben „Spam“ und „Gewinnspielen“ unterteilt Clever Dialer die Kategorien noch in „Kostenfallen“, „Inkasso“ und ganz einfach „unseriös“. Benutzer der Webseite haben bei der Meldung die Möglichkeit, noch einen Kommentar zu hinterlassen. Einige dieser Kommentare veröffentlicht Clever Dialer monatlich:

03025555450 Festnetz aus Berlin (Spam): „Seit Tagen ständige Anrufe von dieser Nummer. Ich gehe nicht ran und habe sie mittlerweile blockiert. Nach den ganzen gelesenen Bewertungen war das eine gute Entscheidung.“

„Seit Tagen ständige Anrufe von dieser Nummer. Ich gehe nicht ran und habe sie mittlerweile blockiert. Nach den ganzen gelesenen Bewertungen war das eine gute Entscheidung.“ 01637875622 Mobil (Gewinnspiel): „Angeblich habe ich einen Lotto-Vertrag abgeschlossen, den ich nicht gekündigt hätte. Wollte meine IBAN, natürlich habe ich diese nicht gegeben.“

„Angeblich habe ich einen Lotto-Vertrag abgeschlossen, den ich nicht gekündigt hätte. Wollte meine IBAN, natürlich habe ich diese nicht gegeben.“ 06929917782 Festnetz aus Frankfurt a. M. (Spam): „Hat sich als „Volta GmbH“ vorgestellt und wollte meine Frau sprechen. Das Gespräch habe ich sofort beendet und die Nummer nach dem Googeln gesperrt.“

„Hat sich als „Volta GmbH“ vorgestellt und wollte meine Frau sprechen. Das Gespräch habe ich sofort beendet und die Nummer nach dem Googeln gesperrt.“ 030318763023 Festnetz aus Berlin (Spam): „Ich werde seit Tagen von dieser Nummer angerufen oder anonym. Wenn ich dran gehe, redet keiner und legt nach 3 Sekunden immer auf. Ich erinnere die Leute: Nie mit „ja“ ans Telefon gehen! Dadurch können Sie eventuell irgendwas abschließen, was sie gar nicht wollen.“

„Ich werde seit Tagen von dieser Nummer angerufen oder anonym. Wenn ich dran gehe, redet keiner und legt nach 3 Sekunden immer auf. Ich erinnere die Leute: Nie mit „ja“ ans Telefon gehen! Dadurch können Sie eventuell irgendwas abschließen, was sie gar nicht wollen.“ 040299992000 Festnetz aus Hamburg (Unseriös): „Teilnehmer versuchte mir einen neuen Stromtarif anzubieten. Sprach gebrochen Deutsch und versuchte, einen Vertrag abzuschließen. Allerdings auf eine Adresse, wo wir schon seit 12 Jahren nicht mehr wohnen. Also vorsichtig!“

„Teilnehmer versuchte mir einen neuen Stromtarif anzubieten. Sprach gebrochen Deutsch und versuchte, einen Vertrag abzuschließen. Allerdings auf eine Adresse, wo wir schon seit 12 Jahren nicht mehr wohnen. Also vorsichtig!“ 021332463886 Festnetz aus Dormagen (Inkasso): „Diese Firma oder wohl eher das Inkassobüro ruft ständig an. Jeden Tag fast drei oder mehrmals. Ich habe die blockiert und trotzdem sehe ich, dass die ständig anrufen. Habt ihr Probleme mit denen, dann blockiert die und schreibt denen einen Brief!“

„Diese Firma oder wohl eher das Inkassobüro ruft ständig an. Jeden Tag fast drei oder mehrmals. Ich habe die blockiert und trotzdem sehe ich, dass die ständig anrufen. Habt ihr Probleme mit denen, dann blockiert die und schreibt denen einen Brief!“ 0208306730 Festnetz aus Oberhausen/Rheinland (Unseriös): „Kostenfalle, die sich auf Krankenkasse, Zähne, Brillen bezieht.“

„Kostenfalle, die sich auf Krankenkasse, Zähne, Brillen bezieht.“ 030257709946 Festnetz aus Berlin (Gewinnspiel): „Ich bekam einen Anruf mit der Mitteilung, ich hätte bei einem Gewinnspiel 599,00 Euro gewonnen. Als ich dem Anrufer mitteilte, ich sei aktuell im Ausland, legte er direkt auf mit den Worten: Wir melden uns nach dem Urlaub.“

„Ich bekam einen Anruf mit der Mitteilung, ich hätte bei einem Gewinnspiel 599,00 Euro gewonnen. Als ich dem Anrufer mitteilte, ich sei aktuell im Ausland, legte er direkt auf mit den Worten: Wir melden uns nach dem Urlaub.“ 015215891133 Mobil (Gewinnspiel): „Rufen an und sagen, man hätte an einem Gewinnspiel teilgenommen, aber nicht gewonnen. Sie würden einem Unterlagen zuschicken und dann könnte man per E-Mail einen Widerspruch einlegen, sodass alle Daten gelöscht würden. Vorher wollen sie aber noch die Bankdaten haben. Ich habe das verneint und schon wurde die Dame pampig und legte auf.“

„Rufen an und sagen, man hätte an einem Gewinnspiel teilgenommen, aber nicht gewonnen. Sie würden einem Unterlagen zuschicken und dann könnte man per E-Mail einen Widerspruch einlegen, sodass alle Daten gelöscht würden. Vorher wollen sie aber noch die Bankdaten haben. Ich habe das verneint und schon wurde die Dame pampig und legte auf.“ +441767660535 Festnetz aus dem United Kingdom (Kostenfalle): „Rufen aus dem vereinigten Königreich an wegen angeblichem Lottovertrag. Habe gleich wieder aufgelegt und die Rufnummer gesperrt.“

Verbraucher, die von einer dieser Nummern angerufen werden, können sie an Clever Dialer melden, um andere Verbraucher zu warnen. Außerdem raten Verbraucherschützer dazu, den Anrufer sofort zu blockieren. Spam-Anrufer können ebenfalls durch ein Beschwerdeformular bei der Bundesnetzagentur gemeldet werden. Immer wieder werden Verbraucher dazu angehalten, auch ältere Mitmenschen über die Betrugsmaschen in Kenntnis zu setzen. Dann haben es die Betrüger deutlich schwerer, dass ihnen ihre Opfer beispielsweise mit dem Mama-Trick auf WhatsApp auf den Leim gehen.