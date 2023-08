Damit der Urlaub nicht ins Wasser fällt: Hamburger Firma entschädigt Reisende für Regentage

Von: Romina Kunze

Wer von Urlaub träumt, denkt eher selten an Regen. Kontrollieren kann man das Wetter nicht, aber versichern. Ein Start-up spült bis zu 300 Euro pro Regentag in die private Kasse.

Hamburg – Das Kalenderblatt muss nicht „April“ zeigen, damit das Wetter in 2023 verrückt spielt: Statt Sonnenstrahlen im Freibad einzufangen, mussten Menschen in Baden-Württemberg mitten im Hochsommer Schnee schaufeln. Und auch in den anderen Teilen Deutschlands dürfte der Blick aus dem Fenster die Laune verhageln. Dicke Wolkendecke, wo blauer Himmel gesehen werden will.

Wer die Wetter-Launen mit Starkregen und Gewitter in Deutschland satthat, den zieht es oftmals in den Süden. Doch mit der Erholung ist es schnell dahin, wenn es im Urlaub statt des ersehnten Sonnenscheins auch nur regnet. Damit man während der „schönsten Zeit des Jahres“ nicht vom Regen in die Traufe gerät, hat sich ein Hamburger Start-up eine Zusatzversicherung gegen schlechtes Wetter im Urlaub ins Leben gerufen.

Wetter verhagelt Urlaubslaune? Hamburger Start-up entschädigt Reisende bei Regen

Wetter-Schock statt Sonne, Strand und Meer? Das 2019 ins Leben gerufene Hamburger Start-up „Wetterheld“ entschädigt Reisende mit bis zu 300 Euro pro Regentag. Geld kann die Sonne zwar freilich auch nicht herbeizaubern, lindert aber sicherlich den Frust über teure Urlaubsbuchungen. „Damit Sie auf andere Aktivitäten drinnen ausweichen können, anstatt sich über das Wetter zu ärgern“, gibt das Unternehmen auch gleich Vorschläge, den Urlaub auch trotz Wolkenbruch zu genießen.

Mit Kosten ab drei Euro am Tag sind die Zusatzversicherungen auch durchaus erschwinglich. Dennoch ist die Wetter-Police an einige Bedingungen gebunden. Zum einen muss sie mit ausreichend Vorlauf vor der Abreise abgeschlossen werden, zum anderen ist sie sowohl an die Reisezeit als auch an das Reiseziel gebunden. Ebenfalls entscheidend ist, wie viel Geld der Reisende in die Versicherung investiert. Die Entschädigung könne zwischen 50 und 300 Euro pro Tag gewählt werden, dementsprechend höher oder niedriger ist die Police.

Versicherung gegen Unwetter im Urlaub: 14 Minuten Starkregen kann Geld bringen

Mindestens 14 volle Tage vor Abreise muss die Versicherung abgeschlossen werden, damit sie im Regenfall während des Urlaubs greift. Doch: „Die Auszahlung hängt davon ab, wie viele Tage verregnet waren, und wie hoch die Zahl der versicherten Tage und der Selbstbehalt war“, heißt es auf der Webseite, wo auch der Begriff „Regen“ eigens definiert wird. Je nach Reiseziel kann das unterschiedlich aussehen. In der Regel gilt eine festgelegte Menge (mehr als 2,9 mm Regen), die am Tag zwischen 10 und 18 Uhr fällt.

Folgende Niederschlagsarten sind neben Regen ebenfalls abgedeckt:

Regen

Sprühregen

gefrierender Regen

gefrierender Sprühregen

Eisregen

Schnee

Schneegriesel

Eisnadeln, Diamantstaub oder Polarschnee

Eiskörner

Reifgraupel

Frostgraupel

Hagel

Erfahrungsgemäß komme diese Wassermenge bei leichtem Regen über 90 Minuten oder mäßigem Regen für 20 bis 90 Minuten zusammen. Schüttet es regelrecht, reichen schon 8 bis 14 Minuten, um für den Starkregen entschädigt zu werden. Dabei arbeitet das Unternehmen mit Wetter-Stationen und Meteorologen zusammen. Wetter-Apps gelten indes nicht als Nachweis.

Urlaubstage können mit 50 bis 300 Euro gegen Regen versichert werden

Auf der Startseite von Wetterhelden wird nach dem Reiseziel und der Reisezeit gefragt. Daraufhin errechnet das Start-up eine mögliche Entschädigungszahlung im Regenfall. Wer beispielsweise Mitte September (Hauptsaison) eine Woche auf die beliebte Ferieninsel Mallorca reist, kann im Idealfall – oder Worstcase, je wie man es sehen möchte – mit bis zu 2100 Euro entschädigt werden; sofern es denn den gesamten Urlaub durchregnet und man selbst bereit ist, Geld für die Versicherung in die Hand zu nehmen.

Erst ab zwei verregneten Tagen dürfen Urlauber mit Geld rechnen. Fällt nur ein Urlaubstag wegen des Wetters ins Wasser, wird dagegen nichts ausgezahlt. Kostenpunkt in diesem Fall: 166,06 Euro. Eine Versicherungssumme von 100 Euro pro Tag kostet dagegen 55,37 Euro, für 27,28 Euro winken 50 Euro pro Regentag.

Ausgezahlt wird es laut Wetterhelden ganz unkompliziert und ohne Nachweis erbringen zu müssen. Einzig Kontodaten sowie Geburtsdatum und Geburtsort wird benötigt. Im Übrigen gilt das Angebot nicht nur für den Urlaub, auch Dienstreisen und sogar Unternehmen können regenversichert werden. Um möglichst unbesorgt unterwegs zu sein, empfehlen sich bei Reisen ins Ausland einige weitere Versicherungen. Wer Glück mit dem Wetter hat, sollte derweil unbedingt zum richtigen Sonnenschutz greifen.

Regenschutz im EU-Urlaub: London und Ljubljana ja, Kambodscha oder Karibik nein

Bei durchschnittlich acht mallorquinischen Regentagen im Monat braucht es schon wirklich Pech, dass Niederschlag die Urlaubspläne vermiest. Undenkbar ist das allerdings nicht: Wie die Mallorca Zeitung berichtet, kam es dort vor allem im sonst so sonnenverwöhnten Frühsommer fast doppelt so viel herunter wie üblich; trotz Hitze-Welle und El Niño.

Doch auch von Natur aus regenreichere Reiseziele können laut wetterheld.de versichert werden. Diese greift allerdings nur bei Verträgen mit Selbstbehalt; also bei mehr als drei verregneten Tagen in einer Woche. Trips nach London oder Ljubljana müssen nicht gemieden werden. Wer allerdings nach Thailand oder in die Karibik fliegt, muss sich wohl noch etwas gedulden oder mit dem Regen abfinden: Die Wetterversicherung des Hamburger Start-ups bezieht sich zunächst nur auf Reiseziele innerhalb der EU. (rku)