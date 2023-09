Haferflocken gegen Schnecken – schleimige Schädlinge loswerden

Von: Teresa Knoll

Schnecken hat wohl keiner gern im Garten, weil manche Arten die Nutzpflanzen anfressen. Wie Haferflocken gegen die Schädlinge helfen:

Nicht alle Schnecken sind Schädlinge, die Salat und andere Pflanzen im Garten anfressen. Trotzdem möchte man sie vielleicht vertreiben, weil auch die schleimigen Spuren lästig sein können. Hier kommen Haferflocken ins Spiel: Die Kriecher mögen das Getreide nicht und halten sich davon fern. Warum Haferflocken so gut gegen Schnecken helfen und wie man sie richtig einsetzt, berichtet LUDWIGSHAFEN24:

Kann man mit Haferflocken Schnecken vertreiben?

Ein Trick mit Haferflocken tötet die Schnecken, der zweite dient dazu, sie von den leckeren Pflanzen abzulenken. Diese Methode ist sehr tierlieb, da sie die Weichtiere nicht tötet. Das heißt aber auch, dass die Kriecher vermutlich im Garten bleiben werden und sich möglicherweise wieder über die Gewächse hermachen, sobald die Haferflocken leer sind.

Schnecken mit Gehäuse dürfen Sie ruhig in Ihrem Garten leben lassen. Es sind die Nacktschnecken, die sich über Salat und Co. hermachen. Die große Weinbergschnecke frisst sogar die Gelege der hauslosen Verwandten und hilft so, ihren Bestand zu reduzieren.

Wie helfen Haferflocken gegen Schnecken im Garten?

Um Schnecken mit Haferflocken abzulenken, weichen Sie ein paar Haferflocken ein. Stellen Sie sie auf einem Teller neben die Pflanzen, von denen die Schnecken verschwinden sollen. Die Kriechtiere werden sich lieber über die Flocken hermachen als über die Gewächse.

Es gibt viele Insektenvernichter, um Insekten und andere Schädlinge im Garten loszuwerden. Hausmittel sind jedoch meist eine tierliebe Alternative, wenn sie die Plagegeister nicht töten, sondern nur vertreiben. Um Insekten im Garten loszuwerden, gibt es eine ganze Reihe an Hausmitteln, die die Tiere nicht mögen.

Warum streut man Haferflocken in den Garten?

Sie können auch trockene Haferflocken um Ihre befallenen Pflanzen streuen. Wenn die Schnecken diese fressen, schwellen sie in ihren kleinen Mägen an und töten sie von innen. Vorsicht: Zu viele der Flocken können wiederum Nagetiere und andere Plagegeister anlocken.

Neben der Haferflocken-Methode gibt es jedoch noch weitere Arten, um Schnecken aus dem Garten zu vertreiben. Dabei muss es nicht immer die altbekannte Bierfalle sein. Es kann auch schon reichen, eine Mischkultur mit Pflanzen anzulegen, die die Weichtiere nicht mögen.

Was hilft 100% gegen Schnecken?

Wenn der Schutzzaun versagt und die Bierfalle links liegen gelassen wird, können bestimmte Materialien helfen, die um die Pflanzen gestreut werden. Kalk, Sägespäne oder spezielle Gele würden die schleimigen Kriecher austrocknen, wenn sie darüberkriechen würden. Darum halten sie sich davon lieber fern.

Am effektivsten ist es natürlich, wenn man Schnecken tötet. Die meisten Methoden sind allerdings unnötig grausam, da sie die Tiere langsam sterben lassen. Laut Umweltbundesamt ist das Ausbringen von Salz beispielsweise verboten, da es den Pflanzen sowie Nützlingen schaden kann. Auch selbst angerührte Pflanzenschutzmittel aus Kaffee oder Chili dürfen im eigenen Garten nicht genutzt werden. (resa)