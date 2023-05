Immobilienpreise im Sinkflug: So verheerend sieht es auf dem Häusermarkt aus

Von: Johannes Nuß

Teilen

Die Angst vor einer Wohnungskrise in Deutschland wächst. Doch neue Daten deuten auf eine überraschende Kehrtwende hin: Die Immobilienpreise sinken.

Bonn/Berlin – Hohe Mietpreise, Gentrifizierung und zu wenig Wohnungsbau: Bezahlbarer Wohnraum ist in Deutschland seit Jahren knapp. Die Corona-Pandemie, die historisch hohe Inflation und steigende Zinsen befeuern die Angst vor einer sich verschärfenden Wohnungskrise. Und so kannten die Preise für Immobilien in Deutschland in den vergangenen Jahren nur eine Richtung. Und die hieß: steil nach oben. Doch, so sehr die niedrigen Zinsen und die Kauflust der Deutschen die Preise in die Höhe getrieben haben, scheinen sie nun wieder einzubrechen.

Immobilienpreise im Sinkflug: So verheerend sieht es wirklich auf dem Häusermarkt aus

Das geht aus einem neuen Immobilienindex hervor, der von Wissenschaftlern der Universität Bonn ins Leben gerufen wurde. Nach den Daten des Index „GREIX“ – dem German Real Estate Index – sind die Preise für die eigenen vier Wände seit Mitte des vergangenen Jahres inflationsbereinigt um bis zu 20 Prozent eingebrochen. Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland sorgen sich aktuell enorm um ihre Altersvorsorge. Ist bald alles dahin?

Die Angst vor einer Wohnungskrise in Deutschland wächst. Doch neue Daten deuten auf eine überraschende Kehrtwende hin: Die Immobilienpreise sinken. © Nicolas Armer/dpa/Archiv

Allein im ersten Quartal 2023 seien die Kaufpreise für Häuser, Wohnungen oder Grundstücke in Berlin demnach um sechs Prozent im Vergleich zum Höhepunkt 2022 gefallen. In Frankfurt lag das Minus bei zwölf, in Hamburg bei neun Prozent, so die Forscher bei der Vorstellung des German Real Estate Index in Berlin.

Immobilienpreise in Ballungszentren brechen ein: Datenbank GREIX gibt Einblick in Preisentwicklung

Die neue Datenbank „GREIX“ soll auch Privatleuten kostenlos Einblick in die Preisentwicklung in 18 Städten geben. „Die regionale Immobilienpreisdatenbank leistet einen wichtigen Beitrag zur Transparenz von Immobilienpreisen in Deutschlands größten Städten“, erklärte Bauministerin Klara Geywitz (SPD). Das könne helfen, den Wert der eigenen Immobilie zu bestimmen oder die Preise beim Kauf zu vergleichen.

Was ist der neue German Real Estate Price Index – kurz GREIX? Wie haben sich die Immobilienpreise in Deutschland in den vergangenen 60 Jahren entwickelt? Und welche Schlüsse lassen sich daraus für die Zukunft ziehen? Der German Real Estate Price Index (GREIX), entwickelt von Ökonomen des Exzellenzclusters ECONtribute und der Universität Bonn, liefert Antworten und setzt neue Standards für die Analyse deutscher Immobilienmärkte auf Basis aktuellster Daten. Der GREIX ermöglicht erstmals ein hochaktuelles Bild der Preisentwicklung der Immobilenmärkte in 18 deutschen Städten seit den 1960er-Jahren bis auf die Ebene einzelner Stadtviertel. Mithilfe des Datensatzes können langfristige Trends der Immobilienmärkte analysiert und aktuelle Entwicklungen wie der Inflationsschub im historischen Kontext eingeordnet werden. Obwohl in Deutschland zahlreiche Daten zu Immobilienpreisen vorliegen, ließ sich bisher nur ein unklares Bild vom Immobilienmarkt zeichnen. Forschende des Exzellenzclusters ECONtribute: Markets & Public Policy und der Universität Bonn haben sich deutschlandweit mit Gutachterausschüssen (GAAs) zusammengeschlossen, um die Entwicklung der Immobilienpreise systematisch zu analysieren. Mit dem GREIX schafft ECONtribute nun eine Plattform, die dies ermöglicht – zentral verfügbar und kostenlos. Über eine Website lassen sich die Immobilienpreise über den gesamten Zeitraum hinweg bis auf die Ebene einzelner Stadtteile transparent vergleichen. Die Datenbank ist ein signifikanter Fortschritt hin zu mehr Transparenz auf dem deutschen Immobilienmarkt und ermöglicht es, den deutschen Immobilienmarkt hochaktuell und mit höchsten wissenschaftlichen Standards zu analysieren. Quelle: Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen

German Real Estate Price Index (GREIX): Immobilienboom bricht nach rund 12 Jahren wieder ein

In die Datenbank wurden Informationen der sogenannten Gutachterausschüsse aus den vergangenen 60 Jahren eingespeist. Daraus lassen sich nach Angaben der Entwickler der Universität Bonn langfristige Trends erkennen. So seien die Immobilienpreise vor der Deutschen Einheit immer weiter gestiegen, dann seien sie eingebrochen, bis ab 2010 ein neuer Immobilienboom begonnen habe. Seit Mitte 2022 seien wegen Inflation und steigender Zinsen die Preise eingebrochen.

Entwickelt wurde das neue Instrument vom Excellencluster ECONtribute an der Universität Bonn. Doch nicht überall in Deutschland sinken die Immobilienpreise. In manchen Regionen steigen sie weiter, wie aus dem Wohnatlas der Postbank hervorgeht.