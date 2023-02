Häufiger Fehler: Milch nicht in der Kühlschranktür lagern

Von: Katja Becher

Milch richtig im Kühlschrank lagern (Symbolfoto) © IMAGO/Michael Gstettenbauer

Viele lagern Milch im Kühlschrank, um die Haltbarkeit zu verlängern. Lesen Sie hier, welchen häufigen Fehler man vermeiden sollte, wenn das Getränk wirklich lange halten soll:.

Die Inhalte unserer Kühlschränke unterscheiden sich natürlich von Haushalt zu Haushalt. Einige Details dürfte man beim Blick in die deutschen Kühlgeräte aber häufig sehen: Das Gemüse liegt natürlich im Gemüsefach, die Getränke im Getränkefach – und die Milchpackung in der Kühlschranktür. Das hat für viele Verbraucher schlicht praktische Gründe. Denn wenn man fürs morgendliche Frühstück oder für den Kaffee am Mittag zur Milch greifen will, hat man die Packung einfach schnell griffbereit, wenn man den Kühlschrank öffnet. Doch wer die Milch so im Kühlschrank lagert, macht tatsächlich einen häufigen Fehler.

HEIDELBERG24 erklärt, warum man Milch nicht in die Kühlschranktür stellen sollte – und wie man das Getränk am besten lagert.

Worüber sich viele Verbraucher vermutlich nicht viele Gedanken machen: Die Temperatur im Kühlschrank variiert je nach Position. Am kältesten ist es meistens im Bereich der mittleren Fächer, vor allem in der unteren Ablage über dem Gemüsefach. Hier herrschen im Kühlgerät um die zwei Grad Celsius.