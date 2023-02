Häufige Fehler vermeiden – so verwendet man Waschmittel richtig

Von: Pauline Wyderka

Kleine Fehler beim Waschen können eine große Wirkung haben. Dabei lassen sie sich meist einfach vermeiden. Lesen Sie hier, worauf man achten sollte:

Was man beim Waschen falsch machen kann? Wie sich herausstellt, genug, sodass es sich lohnt, einmal genauer darauf zu schauen, wie man sein Waschmittel verwendet und was man dabei besser machen könnte. Im besten Fall stellt man fest, dass man seine Kleidung durch kleine Fehler unnötig strapaziert. Im schlimmsten Fall schadet man der Umwelt, verschwendet Zeit und wirft einen Haufen Geld zum Fenster hinaus.

HEIDELBERG24 verrät, welche häufigen Fehler man bei der Verwendung von Waschmittel vermeiden sollte.

Waschen ist so eine Sache, mit der man irgendwann notgedrungen anfängt und ansonsten am liebsten möglichst wenige Gedanken daran verschwendet. Eigentlich will man nur das Waschmittel in die Schublade geben, Klappe zu, Knopf drücken und fertig. (paw)